https://tr.sputniknews.com/20220406/avukat-filiz-sarac-istanbul-barosu-baskanligi-icin-aday-adayligi-resmi-basvurusunda-bulundu-1055364137.html

Avukat Filiz Saraç, İstanbul Barosu başkanlığı için aday adaylığı resmi başvurusunda bulundu

Avukat Filiz Saraç, İstanbul Barosu başkanlığı için aday adaylığı resmi başvurusunda bulundu

Türkiye Barolar Birliği önceki dönem Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Barosu önceki Genel Sekreter ve Başkan Yardımcılarından Avukat Filiz Saraç, İstanbul... 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T17:20+0300

2022-04-06T17:20+0300

2022-04-06T17:20+0300

türkiye

istanbul barosu

türkiye barolar birliği (tbb)

adaylık

filiz saraç

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Avukat Filiz Saraç, İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda yapılacak seçimlerde Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun Başkan aday adaylığı için resmi başvuruda bulundu. Saraç, ‘güçlü Baro, güçlü avukat, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığına’ vurgu yaptı ve "tecrübe ile gençliği buluşturmayı hedeflediğini" söylüyor. Özellikle genç avukatlar ile mesleğin geleceği noktasında görüş alışverişinde bulunulmasının önemine değinen Saraç, toplumsal cinsiyet eşitliği ve gençleşen Baro dikkate alınarak baronun tüm organlarında temsilde adalete vurgu yapıyor.Avukat Filiz Saraç, 5 Nisan Avukatlar Günü’nde bir grup meslektaşıyla birlikte Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu (Önce İlke ÇAG) Yürütme Kurulu’na aday adaylığı dilekçesini sundu. Saraç, 24 Aralık 2021’de yapılan Önce İlke ÇAG Genel Kurulu’nda aday adaylığını açıklamıştı. Saraç, kurucuları arasında olduğu ve uzun bir süredir Baro’yu yöneten Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun 16 Nisan’da yapılacak olan İstanbul Barosu Başkan Adayı seçimlerine katılacak.‘Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı için mücadele etmek kararlılığındayız’Av. Saraç’ın başvuru dilekçesinde, “Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri ışığında; cumhuriyetin değerlerine ve kazanımlarına her zaman sahip çıkan baromuz ve grubumuzun bu çizgisinde yürümek ve değerlerine sahip çıkmaya devam etmek; ülkemiz, baromuz, mesleğimiz için çalışmak, meslektaşlarımızın yanında olmak, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı için mücadele etmek kararlılığındayız” ifadeleri yer aldı. Saraç, geçen dönem TBB Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış ve çoklu baroya karşı durmuş, Yönetim Kurulu içerisinde Metin Feyzioğlu’na muhalif yöneticiler arasında yer almıştı.

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istanbul barosu, türkiye barolar birliği (tbb), adaylık, filiz saraç