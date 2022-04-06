https://tr.sputniknews.com/20220406/bakanlar-varank-ve-nebati-toggun-direksiyonuna-gecti-bu-muthis-bir-duygu-1055358907.html

Bakanlar Varank ve Nebati, Togg'un direksiyonuna geçti: 'Bu müthiş bir duygu'

Bakanlar Varank ve Nebati, Togg'un direksiyonuna geçti: 'Bu müthiş bir duygu'

Togg’un Gemlik Tesisi’nde inşa edilen 1.6 kilometrelik test pisti tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin... 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T15:17+0300

2022-04-06T15:17+0300

2022-04-06T15:17+0300

türkiye

türkiye

togg

mustafa varank

nureddin nebati

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

sanayi ve teknoloji bakanlığı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, TOGG’un Gemlik tesisine bir ziyaret gerçekleştirdi.İki bakan burada TOGG'un direksiyonuna geçerek test sürüşü gerçekleştirdi. İki bakana TOBB Başkanı ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da eşlik etti.Bakan Nebati, “Türkiye’de, Bursa’da, Gemlik’te kendi üretimimiz olan TOGGSUV modelinin en üst versiyonunda genel müdür ve milletvekillerimizle birlikte oturuyoruz. Bu müthiş bir duygu” dedi.O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Nebati, "Türkiye'nin gücünün ve kapasitesinin nişanesi olan yerli otomobilimizi test etmek amacıyla Gemlik tesislerindeydik. Bu tarihi başarıda imzası olan Sayın Bakanımız'a, TOGG'un kıymetli yöneticilerine ve emeği geçen tüm kahramanlara yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.'Seri üretim bandından inmeye hazırlanıyor'Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise test sürüşünün ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında "Yolların ateş parçasını gençlerle beraber biz de test ettik. Türkiye’nin gurur projesi seri üretim bandından inmeye hazırlanıyor" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220324/togg-avrupanin-onde-gelen-blok-zinciri-etkinligi-avalanche-zirvesine-davet-edildi-1055022230.html

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