Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220406/bakanlar-varank-ve-nebati-toggun-direksiyonuna-gecti-bu-muthis-bir-duygu-1055358907.html
Bakanlar Varank ve Nebati, Togg'un direksiyonuna geçti: 'Bu müthiş bir duygu'
Bakanlar Varank ve Nebati, Togg'un direksiyonuna geçti: 'Bu müthiş bir duygu'
Togg’un Gemlik Tesisi’nde inşa edilen 1.6 kilometrelik test pisti tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin... 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T15:17+0300
2022-04-06T15:17+0300
türkiye
türkiye
togg
mustafa varank
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
sanayi ve teknoloji bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1055358640_0:37:1200:712_1920x0_80_0_0_b6812e033cc70b643a03dc0f3cdeb6a5.jpg
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, TOGG’un Gemlik tesisine bir ziyaret gerçekleştirdi.İki bakan burada TOGG'un direksiyonuna geçerek test sürüşü gerçekleştirdi. İki bakana TOBB Başkanı ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da eşlik etti.Bakan Nebati, “Türkiye’de, Bursa’da, Gemlik’te kendi üretimimiz olan TOGGSUV modelinin en üst versiyonunda genel müdür ve milletvekillerimizle birlikte oturuyoruz. Bu müthiş bir duygu” dedi.O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Nebati, "Türkiye'nin gücünün ve kapasitesinin nişanesi olan yerli otomobilimizi test etmek amacıyla Gemlik tesislerindeydik. Bu tarihi başarıda imzası olan Sayın Bakanımız'a, TOGG'un kıymetli yöneticilerine ve emeği geçen tüm kahramanlara yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.'Seri üretim bandından inmeye hazırlanıyor'Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise test sürüşünün ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında "Yolların ateş parçasını gençlerle beraber biz de test ettik. Türkiye’nin gurur projesi seri üretim bandından inmeye hazırlanıyor" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220324/togg-avrupanin-onde-gelen-blok-zinciri-etkinligi-avalanche-zirvesine-davet-edildi-1055022230.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1055358640_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_2df414cb539fe419bd39e8b24a595f00.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, togg, mustafa varank, nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, sanayi ve teknoloji bakanlığı

Bakanlar Varank ve Nebati, Togg'un direksiyonuna geçti: 'Bu müthiş bir duygu'

15:17 06.04.2022
© AABakanlar Varank ve Nebati, Togg'un direksiyonuna geçti: 'Bu müthiş bir duygu'
Bakanlar Varank ve Nebati, Togg'un direksiyonuna geçti: 'Bu müthiş bir duygu' - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© AA
Abone olTelegram
Togg’un Gemlik Tesisi’nde inşa edilen 1.6 kilometrelik test pisti tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Togg Yönetim Kurulu üyeleri pistteki ilk deneme sürüşünü gerçekleştirdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, TOGG’un Gemlik tesisine bir ziyaret gerçekleştirdi.
İki bakan burada TOGG'un direksiyonuna geçerek test sürüşü gerçekleştirdi. İki bakana TOBB Başkanı ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da eşlik etti.
Bakan Nebati, “Türkiye’de, Bursa’da, Gemlik’te kendi üretimimiz olan TOGGSUV modelinin en üst versiyonunda genel müdür ve milletvekillerimizle birlikte oturuyoruz. Bu müthiş bir duygu” dedi.
O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Nebati, "Türkiye'nin gücünün ve kapasitesinin nişanesi olan yerli otomobilimizi test etmek amacıyla Gemlik tesislerindeydik. Bu tarihi başarıda imzası olan Sayın Bakanımız'a, TOGG'un kıymetli yöneticilerine ve emeği geçen tüm kahramanlara yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'Seri üretim bandından inmeye hazırlanıyor'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise test sürüşünün ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında "Yolların ateş parçasını gençlerle beraber biz de test ettik. Türkiye’nin gurur projesi seri üretim bandından inmeye hazırlanıyor" dedi.
TOGG - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
DÜNYA
Togg, Avrupa'nın önde gelen blok zinciri etkinliği Avalanche Zirvesi'ne davet edildi
24 Mart, 18:13
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала