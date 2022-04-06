https://tr.sputniknews.com/20220406/besiktasin-eski-forveti-federico-higuain-1-gunluk-sozlesme-imzaladi-efsaneler-listesine-girdi-1055355507.html
Beşiktaş'ın eski forveti Federico Higuain 1 günlük sözleşme imzaladı, efsaneler listesine girdi
Beşiktaş'ın eski forveti Federico Higuain 1 günlük sözleşme imzaladı, efsaneler listesine girdi
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Federico Higuain, eski takımı Columbus Crew ile 1 günlük sözleşme imzaladı ve kulübün efsaneler listesine girdi. 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T13:35+0300
2022-04-06T13:35+0300
2022-04-06T13:43+0300
beşiktaş
spor
sözleşme
federico higuain
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Futbolu bırakma kararı alan Federico Higuain eski takımına dönüp 1 günlük sözleşme imzaladı ve ardından kariyerini noktaladı.Beşiktaş'ın eski forveti Higuain, 2012 yılında MLS ekiplerinden Columbus Crew'e transfer olmuştu. Higuain burada 8 yıl geçirdi ve ardından D.C. United, sonra da kardeşi Gonzalo Higuain ile birlikte Inter Miami'ye gitti.37 yaşındaki futbolcu kariyerini noktalama kararı alırken 8 yıl formasını giydiği Columbus Crew oyuncuyu 1 günlüğüne renklerine bağladı ve ardından Higuain burada kramponlarını astı.NTV'nin aktardığına göre, Higuain için stadyumda veda töreni düzenleyen kulüp oyuncuyu efsane ilan ederek onur listesine dahil etti.Federico'nun kardeşi Gonzalo da yıl sonunda futbolu bırakacağını duyurdu.Federico Higuain ne zaman Beşiktaş'ta oynadı?Higuain, 2007 yazında River Plate'ten Beşiktaş'a transfer oldu ancak siyah-beyazlı formayla beklentilerin uzağında kaldı.Beşiktaş kariyerine başladıktan 6 ay sonra Meksika ekibi America'ya kiralandı. Dönüşünde de Arjantin ekibi Independiente'ye transfer oldu.Higuain, Beşiktaş kariyerinde 16 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.
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beşiktaş, sözleşme, federico higuain
Beşiktaş'ın eski forveti Federico Higuain 1 günlük sözleşme imzaladı, efsaneler listesine girdi
13:35 06.04.2022 (güncellendi: 13:43 06.04.2022) Abone ol
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Federico Higuain, eski takımı Columbus Crew ile 1 günlük sözleşme imzaladı ve kulübün efsaneler listesine girdi.
Futbolu bırakma kararı alan Federico Higuain eski takımına dönüp 1 günlük sözleşme imzaladı ve ardından kariyerini noktaladı.
Beşiktaş'ın eski forveti Higuain, 2012 yılında MLS ekiplerinden Columbus Crew'e transfer olmuştu. Higuain burada 8 yıl geçirdi ve ardından D.C. United, sonra da kardeşi Gonzalo Higuain ile birlikte Inter Miami'ye gitti.
37 yaşındaki futbolcu kariyerini noktalama kararı alırken 8 yıl formasını giydiği Columbus Crew oyuncuyu 1 günlüğüne renklerine bağladı ve ardından Higuain burada kramponlarını astı.
NTV'nin aktardığına göre, Higuain için stadyumda veda töreni düzenleyen kulüp oyuncuyu efsane ilan ederek onur listesine dahil etti.
Federico'nun kardeşi Gonzalo da yıl sonunda futbolu bırakacağını duyurdu.
Federico Higuain ne zaman Beşiktaş'ta oynadı?
Higuain, 2007 yazında River Plate'ten Beşiktaş'a transfer oldu ancak siyah-beyazlı formayla beklentilerin uzağında kaldı.
Beşiktaş kariyerine başladıktan 6 ay sonra Meksika ekibi America'ya kiralandı. Dönüşünde de Arjantin ekibi Independiente'ye transfer oldu.
Higuain, Beşiktaş kariyerinde 16 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.