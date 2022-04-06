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Birleşmiş Milletler: Küresel sıcaklık artışını sınırlandırmak ve korumak mümkün
Birleşmiş Milletler: Küresel sıcaklık artışını sınırlandırmak ve korumak mümkün
Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre, küresel sıcaklık artışını sınırlandırmak ve korumak mümkün olabilir. 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T18:28+0300
2022-04-06T18:33+0300
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BM bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) emisyon azaltımına odaklanan "İklim Değişikliği 2022: İklim Değişikliğinin Azaltılması" raporunda, küresel sıcaklık artışını sınırlandırmanın ve korumanın mümkün olabileceği belirtildi.Raporda, küresel sıcaklığın 2015'te Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen 1,5 derece sınırına ulaşmaya devam ettiği aktarıldı.Uzmanlar, söz konusu küresel sıcaklık artışının 10 yıl içinde sınırlandırılmasının ve sınırın korunmasının mümkün olduğunu belirtti.IPCC Başkanı Hoesung Lee, yaptığı açıklamada, küresel ısınmayı kontrol altına almak için gereken araçlara ve bilgi birikimine sahip olunduğunu belirterek "Biz kritik bir yol ayrımındayız. Şimdi alacağımız kararlar, geleceği güvence altına alabilir." ifadesini kullandı.Birçok ülkenin iklim değişikliğine ilişkin attığı adımlara dikkati çeken Lee, etkili olan politikalar uygulanarak mücadele edilebileceğini aktardı.Rapora göre, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için 2030'a kadar emisyonların en az yüzde 43 (24 gigaton) düşürülmesi gerekiyor.Emisyon azaltımında bu oranın başarılabilmesi için kömür kullanımının 2030'a kadar yüzde 75 gerilemesine, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin ise hızla artmasına ihtiyaç duyuluyor.
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birleşmiş milletler (bm)

Birleşmiş Milletler: Küresel sıcaklık artışını sınırlandırmak ve korumak mümkün

18:28 06.04.2022 (güncellendi: 18:33 06.04.2022)
© AAiklim değişikliği, kuraklık, bitki
iklim değişikliği, kuraklık, bitki - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© AA
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Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre, küresel sıcaklık artışını sınırlandırmak ve korumak mümkün olabilir.
BM bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) emisyon azaltımına odaklanan "İklim Değişikliği 2022: İklim Değişikliğinin Azaltılması" raporunda, küresel sıcaklık artışını sınırlandırmanın ve korumanın mümkün olabileceği belirtildi.
Raporda, küresel sıcaklığın 2015'te Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen 1,5 derece sınırına ulaşmaya devam ettiği aktarıldı.
Uzmanlar, söz konusu küresel sıcaklık artışının 10 yıl içinde sınırlandırılmasının ve sınırın korunmasının mümkün olduğunu belirtti.
IPCC Başkanı Hoesung Lee, yaptığı açıklamada, küresel ısınmayı kontrol altına almak için gereken araçlara ve bilgi birikimine sahip olunduğunu belirterek "Biz kritik bir yol ayrımındayız. Şimdi alacağımız kararlar, geleceği güvence altına alabilir." ifadesini kullandı.
Birçok ülkenin iklim değişikliğine ilişkin attığı adımlara dikkati çeken Lee, etkili olan politikalar uygulanarak mücadele edilebileceğini aktardı.
Rapora göre, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için 2030'a kadar emisyonların en az yüzde 43 (24 gigaton) düşürülmesi gerekiyor.
Emisyon azaltımında bu oranın başarılabilmesi için kömür kullanımının 2030'a kadar yüzde 75 gerilemesine, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin ise hızla artmasına ihtiyaç duyuluyor.
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