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Çamaşır suyu fabrikasında patlama meydana geldi, birçok ilçeye koku yayıldı
Çamaşır suyu fabrikasında patlama meydana geldi, birçok ilçeye koku yayıldı
İstanbul’da çamaşır suyu fabrikasında kazan patlaması sonucu çevreye yayılan koku yetkilileri harekete geçirdi. Yaşanan olayda 2 çalışanın kokudan etkilendiği... 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T09:42+0300
2022-04-06T09:42+0300
türkiye
fabrika
istanbul
çamaşır suyu
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan bir fabrikada patlama yaşandı. İddiaya göre çamaşır suyu üretimi gerçekleştiren bir fabrikada kazan patladı. İçi çamaşır suyu olduğu düşünülen kazandan yayılan koku etrafta hissedildi.Kokunun yayıldığını fark edenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD Ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Meydana gelen olayda iki çalışan dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.Patlamaya neyin sebep olduğu ise araştırılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220220/mersinde-define-aramak-icin-yapilan-kazida-patlama-1-olu-1054038853.html
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fabrika, istanbul, çamaşır suyu

Çamaşır suyu fabrikasında patlama meydana geldi, birçok ilçeye koku yayıldı

09:42 06.04.2022
© DHAÇamaşır suyu fabrikasında patlaması
Çamaşır suyu fabrikasında patlaması - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© DHA
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İstanbul’da çamaşır suyu fabrikasında kazan patlaması sonucu çevreye yayılan koku yetkilileri harekete geçirdi. Yaşanan olayda 2 çalışanın kokudan etkilendiği öğrenildi.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan bir fabrikada patlama yaşandı. İddiaya göre çamaşır suyu üretimi gerçekleştiren bir fabrikada kazan patladı. İçi çamaşır suyu olduğu düşünülen kazandan yayılan koku etrafta hissedildi.
Kokunun yayıldığını fark edenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD Ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Meydana gelen olayda iki çalışan dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Patlamaya neyin sebep olduğu ise araştırılıyor.
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