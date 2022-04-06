https://tr.sputniknews.com/20220406/cin-pozitif-cikan-cocuklari-ailelerinden-ayri-karantinada-tutma-uygulamasini-gevsetti-1055348939.html

Çin, pozitif çıkan çocukları ailelerinden ayrı karantinada tutma uygulamasını gevşetti

Çin, pozitif çıkan çocukları ailelerinden ayrı karantinada tutma uygulamasını gevşetti

Çin'in sıkı karantina altındaki en büyük şehri Şanghay'da bazı önlemler sıkılaştırıldı. Kamuoyunda tartışmaya neden olan 'pozitif çıkan çocukları ailelerinden... 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T10:45+0300

2022-04-06T10:45+0300

2022-04-06T10:48+0300

koronavirüs

çin

çin halk cumhuriyeti

şanghay

kovid-19

karantina

çocuk

aile

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Çin'in en kalabalık şehri Şanghay'da 10 gün önce başlayan ve o tarihten bu yana neredeyse 26 milyon sakininin tamamının evde kalmasını sağlamak üzere genişletilen karantina, günlük yaşamı ve ticareti büyük ölçüde kesintiye uğrattı.Pekin'in bu süreçte en tartışmalı ve en çok tepki çeken politikası, bölgede Kovid-19 testleri pozitif çıkan çocukları ebeveynlerinden ayrı karantinada tutma uygulaması oldu.Şanghay sağlık yetkilileri, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması durumunda, bebeklerin ve çocukların ebeveynlerinden ayrı karantinada kalması kararı alındığını duyurmuştu. Şanghay Belediye Sağlık Komisyonu yetkilisi Wu Qianyu, yaptığı açıklamada, "7 yaşından küçük olan çocuklar, bir halk sağlığı merkezinde tedavi görecekler. Daha büyük çocuklar ise merkezi karantina bölgelerinde tecrit edilecek" demişti. Tepki çeken uygulamada bugün hafifletildi. Bir Şanghay sağlık yetkilisi, koronavirüse yakalanan ama özel ihtiyaçları olan çocuklar için velilerin başvuru yapabileceğini duyurdu. Ancak yetkili, bunun için belirli kurallara uymaları ve risklerin farkında olduklarını belirten bir mektup imzalamaları gerektiğini belirtti.Bu açıklamalar özellikle ebeveynler arasında bir rahatlama sağlasa da birçok kişi başvuruya ihtiyaç duyulmasını eleştirdi. Çin'de yaygın kullanılan sosyal medya platformu Weibo'da konuyla ilgili bir hashtag bugün 40 milyondan fazla etkileşim aldı. Birçok kişi, uygulamanın insancıl olmadığını öne sürdü.

https://tr.sputniknews.com/20220404/cin-pozitif-cikan-cocuklarin-ailelerinden-ayri-karantinada-tutulmasi-politikasini-savundu--1055293008.html

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çin halk cumhuriyeti

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çin, çin halk cumhuriyeti, şanghay, kovid-19, karantina, çocuk, aile