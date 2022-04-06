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Çin'den Ukrayna krizinde ABD'ye 'Yangına körükle gitmeye ve yaptırımlara son verin' çağrısı
Çin'den Ukrayna krizinde ABD'ye 'Yangına körükle gitmeye ve yaptırımlara son verin' çağrısı
Çin Dışişleri, ABD'ye Ukrayna krizindeki kışkırtıcı tavra son verme ve Rusya'yı hedef alan yaptırımları durdurma çağrısı yaptı. 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T10:41+0300
2022-04-06T10:41+0300
2022-04-06T10:57+0300
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı sonrasında Moskova'yı hedef alan yaptırımları değerlendirdi.Cao, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "ABD gerçekten Ukrayna'da gerilimi düşürmeye katkıda bulunmak istiyorsa, yangına körükle gitmekten ve yaptırım bayrağı sallamaktan vazgeçmeli ve barış müzakerelerini kolaylaştırmalıdır" ifadelerini kullandı.Dün Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça kasabasında çekildiği iddia edilen görüntülere ilişkin Avrupa Birliği (AB) ile eş zamanlı olarak 6 Nisan'da Rusya'ya yönelik yeni ekonomik yaptırımları açıklayacaklarını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220405/cinden-ukraynaya-jeopolitik-cikar-arayisinda-degiliz-baris-istiyoruz-mesaji--1055316886.html
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Çin'den Ukrayna krizinde ABD'ye 'Yangına körükle gitmeye ve yaptırımlara son verin' çağrısı
10:41 06.04.2022 (güncellendi: 10:57 06.04.2022) Abone ol
Çin Dışişleri, ABD'ye Ukrayna krizindeki kışkırtıcı tavra son verme ve Rusya'yı hedef alan yaptırımları durdurma çağrısı yaptı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı sonrasında Moskova'yı hedef alan yaptırımları değerlendirdi.
Cao, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "ABD gerçekten Ukrayna'da gerilimi düşürmeye katkıda bulunmak istiyorsa, yangına körükle gitmekten ve yaptırım bayrağı sallamaktan vazgeçmeli ve barış müzakerelerini kolaylaştırmalıdır" ifadelerini kullandı.
Dün Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça kasabasında çekildiği iddia edilen görüntülere ilişkin Avrupa Birliği (AB) ile eş zamanlı olarak 6 Nisan'da Rusya'ya yönelik yeni ekonomik yaptırımları açıklayacaklarını duyurmuştu.