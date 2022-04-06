Erdoğan: Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararımızdan geri adım atmayacağız

"Salgın tehdidini büyük ölçüde geride bıraktık. Ekonomimiz hiçbir rasyonel gerekçe olmadan bir sarsıntıya maruz kaldı. 20 Aralık'tan itibaren piyasaları yeniden istikrar kavuşturduk. "Salgın tehdidini büyük ölçüde geride bıraktık. Ekonomimiz hiçbir rasyonel gerekçe olmadan bir sarsıntıya maruz kaldı. 20 Aralık'tan itibaren piyasaları yeniden istikrar kavuşturduk.

Karadeniz kıyısında başlayan savaş ise küresel bazdaki dengesizliği iyice artırdı. Bir de buna para hırsı bürümüş fırsatçıları ekleyince milletimiz yüksek fiyatlarla karşılaşmaktadır. Yüksek fiyat ve fahiş fiyat sadece bizim sorunumuz değil. Karadeniz kıyısında başlayan savaş ise küresel bazdaki dengesizliği iyice artırdı. Bir de buna para hırsı bürümüş fırsatçıları ekleyince milletimiz yüksek fiyatlarla karşılaşmaktadır. Yüksek fiyat ve fahiş fiyat sadece bizim sorunumuz değil.

Avrupa'daki ülkeler bizden daha kötü durumlar içindeler. Bizim milletimizin sorumluluğumuzu ortadan kaldıran bahaneler değildir, olamaz. Avrupa'daki ülkeler bizden daha kötü durumlar içindeler. Bizim milletimizin sorumluluğumuzu ortadan kaldıran bahaneler değildir, olamaz.

Tarihi bir karar vererek ya klasik bir şekilde faiz sarmalına girecektik ya da yeni bir paradigmayı uygulamayı ortaya koyacaktık. Ülkemiz tarihinde ilk defa yatırım istihdam ve cari fazla yolu ile büyütecek yeni bir programı hayata geçirdik. Önceliğimizi insanların mevcut işlerinin korunmasına yeni istihdam açılmasına verdik. Tarihi bir karar vererek ya klasik bir şekilde faiz sarmalına girecektik ya da yeni bir paradigmayı uygulamayı ortaya koyacaktık. Ülkemiz tarihinde ilk defa yatırım istihdam ve cari fazla yolu ile büyütecek yeni bir programı hayata geçirdik. Önceliğimizi insanların mevcut işlerinin korunmasına yeni istihdam açılmasına verdik.

Salgının zirveye çıktı günden bu güne kadar insanımızın aşının koruma hassasiyetimizin gayesine ulaştığını gösteriyor. Salgının zirveye çıktı günden bu güne kadar insanımızın aşının koruma hassasiyetimizin gayesine ulaştığını gösteriyor.

Rusya ve Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgemizde ve dünyadaki gelişmeleri doğru anlamalı ve anlatmalıyız. Rusya ve Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgemizde ve dünyadaki gelişmeleri doğru anlamalı ve anlatmalıyız.

Hem vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek hem de bizi ekonomideki hedeflerimizden uzaklaştırmayacak bir yöntemle işin içinden çıkacağız. Hem vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek hem de bizi ekonomideki hedeflerimizden uzaklaştırmayacak bir yöntemle işin içinden çıkacağız.

Şimdi yeni safhaya geçiyoruz. Hedefimiz insanlarımızın fahiş fiyat artışı ve yüksek enflasyon sebebiyle gerileyen alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak. Şimdi yeni safhaya geçiyoruz. Hedefimiz insanlarımızın fahiş fiyat artışı ve yüksek enflasyon sebebiyle gerileyen alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak.

Vesayetle, terör örgütleriyle, darbeyle elde edemedikleri neticeyi ekonomi üzerinden devşirmeye çalışanların 2023 hesaplarını bozmak hepimizin namus borcu. Vesayetle, terör örgütleriyle, darbeyle elde edemedikleri neticeyi ekonomi üzerinden devşirmeye çalışanların 2023 hesaplarını bozmak hepimizin namus borcu.

Hala çözmemiz gereken sıkıntılarımız var ama o kritik aşamayı geride bıraktık. Bundan sonrası vakit ve kaynak meselesidir. Hala çözmemiz gereken sıkıntılarımız var ama o kritik aşamayı geride bıraktık. Bundan sonrası vakit ve kaynak meselesidir.

Arkadaşlarımız dün Filipinler'e Atak helikopteri teslimi için gitti. Düşünün şimdi, biz helikopter ihraç eder hale geldik. Arkadaşlarımız dün Filipinler'e Atak helikopteri teslimi için gitti. Düşünün şimdi, biz helikopter ihraç eder hale geldik.

Israrla altına çizdiğimiz bir hususu tekrar ifade etmek istiyorum. AK Parti millet tarafından kurulmuş, millet tarafından iktidara getirilmiş, millete hizmet etmekten başka gayesi olmayan bir partidir. Dışardan ve içerden hangi destekleri alırlarsa alsınlar milletimiz bunlara ülkenin kaderini ve geleceğini teslim etmiyor, Allah'ın da izniyle etmeyecektir. Israrla altına çizdiğimiz bir hususu tekrar ifade etmek istiyorum. AK Parti millet tarafından kurulmuş, millet tarafından iktidara getirilmiş, millete hizmet etmekten başka gayesi olmayan bir partidir. Dışardan ve içerden hangi destekleri alırlarsa alsınlar milletimiz bunlara ülkenin kaderini ve geleceğini teslim etmiyor, Allah'ın da izniyle etmeyecektir.

Macaristan'da da bir altılı çıktı ve bunların koordinatörlerinin kimler olduğunu biliyorsunuz. Aynı odak koordinatör oldu. Macaristan'da da bir altılı çıktı ve bunların koordinatörlerinin kimler olduğunu biliyorsunuz. Aynı odak koordinatör oldu.