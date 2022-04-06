https://tr.sputniknews.com/20220406/deik-turkiye-rusya-is-konseyi-baskani-ekmekcibasi-rusyada-turk-urunlerine-buyuk-bir-ragbet-var-1055359136.html

DEİK Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Ekmekçibaşı: Rusya’da Türk ürünlerine büyük bir rağbet var

DEİK Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Ekmekçibaşı: Rusya’da Türk ürünlerine büyük bir rağbet var

Türkiye’nin önemli dış ticaret kuruluşlarından Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı, Sputnik’e verdiği... 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T15:22+0300

2022-04-06T15:22+0300

2022-04-06T15:39+0300

görüş

türkiye

rusya

ticaret

dış ekonomik ilişkiler kurulu (deik)

türkiye-rusya ilişkileri

türkiye-rusya iş konseyi

turan salcı

rus turist

ihracat

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ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya’ya yönelik yaptırımları, Türkiye ve Rusya arasındaki ticarette yeni fırsatlar yaratıyor. Rus pazarında oluşan açıkları doldurmak için Türk firmaları önemli ticari girişimlere imza atmaya başladı. Bu ticaretin öncülüğünü yapan isimlerden biri de DEİK Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı. Aynı zamanda Gentes Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olan Ekmekçibaşı, “Türkiye, Rusya için dost ülkeler grubunun en başında yer alıyor” diyerek Türkiye ve Rusya arasındaki ticaretin seyrini ve yaptıkları çalışmaları Sputnik’e şöyle anlattı:‘Türkiye’de yüzde 100 Rus sermayesi olan 1.000’e yakın şirket açıldı’Bu ticaretin ilk etapta mal sevkiyatı ile başladığını ancak ilerleyen süreçte orada üretime yönelik yatırımların da olabileceğini kaydeden Ekmekçibaşı, “Rusya’dan Avrupa’ya mal satışı durma noktasına geldiği için bu malların Türkiye üzerinden satılması da gündemde. Afrika ve Latin Amerika ülkelerine olabilir. Türkiye’de yüzde 100 Rus sermayesi olan 1.000’e yakın şirket açıldı. Karşılıklı bir alışveriş var” diye de ekledi.En çok hangi alanda talep var?Rusya’da en çok ihtiyaç olan alanlara dair açıklamalarda bulunan Ekmekçibaşı, “Otomotiv ve yan sanayi şu anda çok gündemde. Alışveriş merkezlerindeki tekstil ürünleri, gıda, inşaat yapı malzemeleri olarak da devam ediyor. Ancak son 1 haftadan bu yana inşaat yapı malzemeleri ile ilgili ciddi talepler geliyor” ifadelerini kullandı.‘Bizim arzumuz yerel para birimleriyle ticaretin yapılmasıdır’Bu ticaretin şu anda büyük oradan döviz üzerinden yürütüldüğünü ifade eden Ekmekçibaşı, “Bizim arzumuz yerel para birimleriyle yani Türk lirası ve ruble ile ticaretin yapılmasıdır. Bunun önünde bir engel var; yürürlükte olan kanun her iki taraf için ancak çok küçük bir miktarda yerel para ile ticarete imkan veriyor. Bu rakamın büyüyebilmesi için merkez bankalarının kur garanti kapsamında bir garanti vermesi lazım. Yani 5'er milyar dolarlık bir garanti verilirse bu şu anlama geliyor; ilave 5 milyar dolar daha ticaret yapma şansımız var, 10 milyar olursa 10 milyarlık ticaret yapma şansımız var. Bu konuda hem Ticaret Bakanlığımız hem de Hazine ve Maliye Bakanlığımız görüşmeleri yapıyorlar. Zaten aşağı yukarı 1 aydır bu görüşmeler devam ediyor. Temennimiz tabii kısa sürede bunun hayata geçirilmesi ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasıdır” ifadelerini ekledi.‘Barter ticareti için teklif sunduk’Barter (takas) ticareti ile ilgili de görüşlerini paylaşan İzzet Ekmekçibaşı, bu konuda bir teklifte bulunduklarını belirterek ayrıntılarını şöyle açıkladı:‘Karadeniz'deki mayınlar ticarette tereddüt yaratıyor’Türkiye-Rusya arasındaki ticarette en büyük sorunlardan birini de ulaşım yolları oluşturuyor. Kara, deniz ve hava yolu ile ticaretin sürdüğünü ifade eden Ekmekçibaşı, bu konuyu şöyle anlattı:‘Bu sene 3-3.5 milyon Rus turist bekliyoruz’DEİK Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı, Türkiye’nin önemli gelir kalemlerinden biri olan turizm konusunda da değerlendirmelerde bulundu. Geçen yıl 4.5 milyon Rus turistin geldiğini hatırlan Ekmekçibaşı, şöyle devam etti:

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https://tr.sputniknews.com/20220328/eski-devlet-bakani-kursat-tuzmenden-rusya-ile-ticarette-takas-modeli-onerisi-1055104670.html

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