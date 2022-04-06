https://tr.sputniknews.com/20220406/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055348116.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar güne 14.70 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.03 liradan başladı. 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T09:27+0300

2022-04-06T09:27+0300

2022-04-06T09:27+0300

ekonomi

türk lirası

dolar

euro

euro/tl

altın

yarım gram altın

gram altın

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Dolar, 6 Nisan 2022 sabahında 14.70 lira bandının üzerinde yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14.7118 lira, satış fiyatı 14.7218 lira seviyesinde işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 16.0344 lira alış fiyatı, 16.0387 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının ons fiyatı 1920 dolar bandının hemen üzerinde yer alırken, gram altın ise 909 liradan işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları ise şu şekilde: çeyrek altın 1491 lira, yarım altın 2983 lira, tam altın 5948 lira oldu.

https://tr.sputniknews.com/20220405/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055316747.html

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