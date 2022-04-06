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Dünyaca ünlü şarkıcı Tom Odell, İstanbul'a geliyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Tom Odell, İstanbul'a geliyor
İngiliz şarkıcı Tom Odell, 1 Temmuz Cuma akşamı KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle buluşacak. 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T12:40+0300
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istanbul
yaşam
küçükçiftlik park
tom odell
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Billboard dergisinin müziğini ‘duygusal, işlenmemiş ve Jeff Buckley ile karşılaştırılabilecek kadar dingin’ olarak tanımladığı, BRIT Awards sahibi İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell, 1 Temmuz Cuma akşamı KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.Türkiye'de daha önce verdiği konserlerinin biletleri haftalar öncesinde tükenen Tom Odell, Avrupa turnesi kapsamında sahnede olacak.'Another Love’ ile listeleri altüst eden; Elton John, Leonard Cohen ve Bob Dylan şarkılarını dinleyerek büyüdüğünü söyleyen Odell, duygusal ve insanı ruhundan yakalayan melodileriyle hayat bulan albümü ‘Long Way Down’ı, 2013 yılında çıkardı. Geçtiğimiz yıl son albümü 'Monsters'ı yayınlayan Tom Odell, romantik şarkılarını Türk hayranları için seslendirecek.
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istanbul, küçükçiftlik park, tom odell

Dünyaca ünlü şarkıcı Tom Odell, İstanbul'a geliyor

12:40 06.04.2022 (güncellendi: 12:45 06.04.2022)
© Sony MusicTom Odell
Tom Odell - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© Sony Music
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İngiliz şarkıcı Tom Odell, 1 Temmuz Cuma akşamı KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle buluşacak.
Billboard dergisinin müziğini ‘duygusal, işlenmemiş ve Jeff Buckley ile karşılaştırılabilecek kadar dingin’ olarak tanımladığı, BRIT Awards sahibi İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell, 1 Temmuz Cuma akşamı KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.
Türkiye'de daha önce verdiği konserlerinin biletleri haftalar öncesinde tükenen Tom Odell, Avrupa turnesi kapsamında sahnede olacak.

'Another Love’ ile listeleri altüst eden; Elton John, Leonard Cohen ve Bob Dylan şarkılarını dinleyerek büyüdüğünü söyleyen Odell, duygusal ve insanı ruhundan yakalayan melodileriyle hayat bulan albümü ‘Long Way Down’ı, 2013 yılında çıkardı.

Geçtiğimiz yıl son albümü 'Monsters'ı yayınlayan Tom Odell, romantik şarkılarını Türk hayranları için seslendirecek.
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