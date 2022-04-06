https://tr.sputniknews.com/20220406/dunyaca-unlu-sarkici-tom-odell-istanbula-geliyor-1055353476.html

Dünyaca ünlü şarkıcı Tom Odell, İstanbul'a geliyor

Dünyaca ünlü şarkıcı Tom Odell, İstanbul'a geliyor

İngiliz şarkıcı Tom Odell, 1 Temmuz Cuma akşamı KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle buluşacak. 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T12:40+0300

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istanbul

yaşam

küçükçiftlik park

tom odell

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Billboard dergisinin müziğini ‘duygusal, işlenmemiş ve Jeff Buckley ile karşılaştırılabilecek kadar dingin’ olarak tanımladığı, BRIT Awards sahibi İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell, 1 Temmuz Cuma akşamı KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.Türkiye'de daha önce verdiği konserlerinin biletleri haftalar öncesinde tükenen Tom Odell, Avrupa turnesi kapsamında sahnede olacak.'Another Love’ ile listeleri altüst eden; Elton John, Leonard Cohen ve Bob Dylan şarkılarını dinleyerek büyüdüğünü söyleyen Odell, duygusal ve insanı ruhundan yakalayan melodileriyle hayat bulan albümü ‘Long Way Down’ı, 2013 yılında çıkardı. Geçtiğimiz yıl son albümü 'Monsters'ı yayınlayan Tom Odell, romantik şarkılarını Türk hayranları için seslendirecek.

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istanbul, küçükçiftlik park, tom odell