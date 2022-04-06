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Ed Sheeran, 'Shape of You' şarkısıyla ilgili telif davasını kazandı
Ed Sheeran, 'Shape of You' şarkısıyla ilgili telif davasını kazandı
İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ed Sheeran, 2017'de 'Shape of You' şarkısıyla ilgili görülen 'telif hakkı' davasını kazandı. 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T14:01+0300
2022-04-06T14:03+0300
yaşam
ed sheeran
shape of you
şarkı
dava
telif
ingiltere
ingiliz
şarkıcı
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İngiliz pop yıldızı Ed Sheeran, başka bir İngiliz sanatçı Sami Switch ve müzik yapımcısı Ross O'Donoghue ile 'Shape of You' şarkısı sebebiyle girdiği hukuk mücadelesinde kazanan taraf oldu.İkili, şarkının Switch'in seslendirdiği 'Oh Why' şarkısından kopyalandığını ileri sürmüştü. Şarkının söz yazarlarından Ed Sheeran, John McDaid ve Steven McCutcheon, 2015'te çıkan 'Oh Why' isimli şarkıdan faydalandıklarına dair iddiaları reddetti.Sheeran ve şarkının söz yazarları, mahkemede 'Shape of You' şarkısının kopyalandığı iddia edilen 'Oh Why' adlı parçayı daha önce hiç duymadıklarını öne sürdüler.Hakim Antony Zacaroli, Sheeran'ın 'Oh Why' şarkısının bazı bölümlerini kasten ya da bilerek kullanmadığına hükmetti.Davayı kazanan Sheeran, bu tür olayların müzik endüstrisinde çok yaygın olduğunu ve şarkı yazarlarına zarar verdiğini söylediği bir video paylaştı. İngiliz sanatçı, Spotify'da her gün binlerce şarkı çıkarken tesadüflerin de kaçınılmaz olduğunu kaydetti.'Shape of You', 2017'de İngiltere'de en çok satılan şarkı olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211101/ingiliz-sarkici-ed-sheeran-cocukken-escinsel-oldugumu-dusunuyordum-1050367865.html
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ed sheeran, shape of you, şarkı, dava, telif, ingiltere, ingiliz, şarkıcı

Ed Sheeran, 'Shape of You' şarkısıyla ilgili telif davasını kazandı

14:01 06.04.2022 (güncellendi: 14:03 06.04.2022)
© AFP 20222022 BRIT Ödülleri sahiplerini buldu
2022 BRIT Ödülleri sahiplerini buldu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© AFP 2022
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İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ed Sheeran, 2017'de 'Shape of You' şarkısıyla ilgili görülen 'telif hakkı' davasını kazandı.
İngiliz pop yıldızı Ed Sheeran, başka bir İngiliz sanatçı Sami Switch ve müzik yapımcısı Ross O'Donoghue ile 'Shape of You' şarkısı sebebiyle girdiği hukuk mücadelesinde kazanan taraf oldu.
İkili, şarkının Switch'in seslendirdiği 'Oh Why' şarkısından kopyalandığını ileri sürmüştü.
Şarkının söz yazarlarından Ed Sheeran, John McDaid ve Steven McCutcheon, 2015'te çıkan 'Oh Why' isimli şarkıdan faydalandıklarına dair iddiaları reddetti.
Sheeran ve şarkının söz yazarları, mahkemede 'Shape of You' şarkısının kopyalandığı iddia edilen 'Oh Why' adlı parçayı daha önce hiç duymadıklarını öne sürdüler.
Hakim Antony Zacaroli, Sheeran'ın 'Oh Why' şarkısının bazı bölümlerini kasten ya da bilerek kullanmadığına hükmetti.
Davayı kazanan Sheeran, bu tür olayların müzik endüstrisinde çok yaygın olduğunu ve şarkı yazarlarına zarar verdiğini söylediği bir video paylaştı. İngiliz sanatçı, Spotify'da her gün binlerce şarkı çıkarken tesadüflerin de kaçınılmaz olduğunu kaydetti.
'Shape of You', 2017'de İngiltere'de en çok satılan şarkı olmuştu.
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