https://tr.sputniknews.com/20220406/ekrem-imamoglu-halka-hizmet-etmek-hakka-hizmet-etmektir-1055345455.html

Ekrem İmamoğlu: Halka hizmet etmek Hakk'a hizmet etmektir

Ekrem İmamoğlu: Halka hizmet etmek Hakk'a hizmet etmektir

İBB çalışanlarıyla iftarda buluşan başkan Ekrem İmamoğlu, "Tevazudan ayrılmayın. Unutmayacağız ki halka hizmet etmek, Hakk'a hizmet etmektir. Bu ülkenin de bu... 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T02:28+0300

2022-04-06T02:28+0300

2022-04-06T02:28+0300

türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

ramazan

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yıl içindeki karla mücadele çalışmalarında görev alan belediye personeliyle iftarda bir araya geldi. Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen iftara, yaklaşık 4 bin İBB çalışanı katıldı.'İBB çalışanları kutsal bir görev yaptıklarının farkında'İftar öncesinde konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarını kutsal bir görev yaptıklarının farkında olmasından duyduğum memnuniyet çok yüksek. Niçin kutsal biliyor musunuz? Şu anda birbirimize destek olarak ortaya koyduğunuz hizmetin, İstanbul'da 16 milyon insana ulaşması, huzur ve güven içerisinde, hiçbir eksiklik yaşamaksızın iftarını açabilmesi, bu şehirde yaşayan herkesin manevi anlarında, üzüntülü anlarında, sevinçli anlarında onların hayatlarını sürdürebilmesine hizmet etmeniz; onun için kutsal bir görev" ifadelerini kullandı."16 milyon insana hizmetin yanı sıra, binlerce yıllık tarihi olan, dünyanın belki de en özel şehrine hizmet ettiğiniz için kutsal bir görev yerine getiriyorsunuz" diyen İmamoğlu, "Sizler, her biriniz çalışma alanınızda hassas davranıyorsunuz, özel bir özel bir titizlikle insanlarımıza hizmet ediyorsunuz. Zor durumda kalana el uzatma faziletini ortaya koyuyorsunuz" şeklinde konuştu.Herkese eşit hizmet verilmesi gerektiğini belirten İmamoğlu, şunları söyledi:'En değerli mesai arkadaşı, bu millete en iyi hizmet eden kişidir'"Kapsayıcı bakış açısıyla, hiçbir insana hizmet ederken karşılık beklemeksizin, 16 milyon halkın sizin bu verdiğiniz hizmetin karşılığını vergileriyle ödeyen halk olduğunu bilerek, ona hizmet etmenin kutsallığına inanın ve ona göre davrandım" diyen Ekrem İmamoğlu, "Benim için en değerli, en liyakatli mesai arkadaşı, bu millete en iyi hizmet eden kişidir. Bu kadar net" ifadelerini kullandı.İBB çalışanları aileleriyle beraber bir bütün olarak gördüğünü dile getiren İmamoğlu, "Bütün ailemizi kucaklıyorum. Bugün, avukatlarımızın özel bir günü. Hukukçularımız bizimle. Umut ediyorum ki; ülkemiz, şehrimiz adil bir kent olma talebimizi ya da isteğimizi karşılayan bir süreci en hızlı şekilde yürüsün. Adalet duygusunu savunan, en üst seviyede tutan meslek olan avukatlarımıza da kendi mesleklerinde üstün başarılar diliyorum" dedi

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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, ramazan