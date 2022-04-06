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Erdoğan: AA'nın hakikate dayalı güvenilir haberciliğiyle fark yaratmayı sürdüreceğine inanıyorum
Erdoğan: AA'nın hakikate dayalı güvenilir haberciliğiyle fark yaratmayı sürdüreceğine inanıyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm dünya için doğru haberin öneminin daha fazla hissedildiği günümüzde Anadolu Ajansı'nın hakikate dayalı güvenilir... 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T16:19+0300
2022-04-06T16:20+0300
politika
recep tayyip erdoğan
anadolu ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajda, Milli Mücadele'den bugüne Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.Bugün dünyanın önde gelen haber ajansları arasında yer alan AA'nın genişleyen haber ağı, yetkin insan kaynağı, güçlenen teknolojik altyapısı ve yeni medya mecralarına yönelik yatırımlarıyla yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor olmasından memnuniyet duyduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:"Tüm dünya için doğru haberin öneminin daha fazla hissedildiği günümüzde Anadolu Ajansı’nın hakikate dayalı güvenilir haberciliğiyle fark yaratmayı sürdüreceğine inanıyorum. 102'nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere AA'nın kuruluşunda ve bugüne kadarki gelişiminde emeği geçenleri şükranla anıyor, kurumun tüm mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum."
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recep tayyip erdoğan, anadolu ajansı

Erdoğan: AA'nın hakikate dayalı güvenilir haberciliğiyle fark yaratmayı sürdüreceğine inanıyorum

16:19 06.04.2022 (güncellendi: 16:20 06.04.2022)
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm dünya için doğru haberin öneminin daha fazla hissedildiği günümüzde Anadolu Ajansı'nın hakikate dayalı güvenilir haberciliğiyle fark yaratmayı sürdüreceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajda, Milli Mücadele'den bugüne Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
Bugün dünyanın önde gelen haber ajansları arasında yer alan AA'nın genişleyen haber ağı, yetkin insan kaynağı, güçlenen teknolojik altyapısı ve yeni medya mecralarına yönelik yatırımlarıyla yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor olmasından memnuniyet duyduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Tüm dünya için doğru haberin öneminin daha fazla hissedildiği günümüzde Anadolu Ajansı’nın hakikate dayalı güvenilir haberciliğiyle fark yaratmayı sürdüreceğine inanıyorum. 102'nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere AA'nın kuruluşunda ve bugüne kadarki gelişiminde emeği geçenleri şükranla anıyor, kurumun tüm mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum."
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