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https://tr.sputniknews.com/20220406/fransada-pizza-ve-kinderden-sonra-peynire-de-bakteri-bulasti-1055354974.html
Fransa'da pizza ve Kinder'den sonra peynire de bakteri bulaştı
Fransa'da pizza ve Kinder'den sonra peynire de bakteri bulaştı
Fransa’da Nestle’ye ait Buitoni pizzaları ve Ferrero grubuna ait Kinder çikolatalarının bakteri bulaşması nedeniyle toplatılmasının ardından, Lactalis grubuna... 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T13:24+0300
2022-04-06T13:30+0300
fransa
dünya
peynir
bakteri
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Hükümete ait Rappel Conso adlı internet sitesinde, Lactalis grubunun Livarot kentindeki fabrikasında üretilen Normanville ve Graindorge marka 6 çeşit peynirde listeriya bakterisi tespit edildiği belirtildi.Tüketicilerden, bu peynirleri satın almamaları veya aldıkları peynirleri iade etmeleri istendi.Ülkede geçen ay ortalarında, Nestle’ye ait Buitoni marka donmuş pizzalar E.coli bakterisi içerdiği için toplatılmıştı.Söz konusu pizzaların ülkede 75 kadar çocukta enfeksiyona neden olduğu tespit edilmişti.Ferrero grubu da önceki gün Fransa’da raflarda yer alan Belçika’da üretilmiş tonlarca Kinder çikolata ürününü salmonella bakterisi içerebileceği şüphesiyle toplatmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220405/ingiltereden-sonra-fransada-da-tonlarca-kinder-urunu-geri-cagrildi-1055328254.html
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fransa, peynir, bakteri

Fransa'da pizza ve Kinder'den sonra peynire de bakteri bulaştı

13:24 06.04.2022 (güncellendi: 13:30 06.04.2022)
© AAAvrupa, peynir reyonu
Avrupa, peynir reyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© AA
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Fransa’da Nestle’ye ait Buitoni pizzaları ve Ferrero grubuna ait Kinder çikolatalarının bakteri bulaşması nedeniyle toplatılmasının ardından, Lactalis grubuna ait peynirler de listeriya bakterisi bulaşması nedeniyle toplatıldı.
Hükümete ait Rappel Conso adlı internet sitesinde, Lactalis grubunun Livarot kentindeki fabrikasında üretilen Normanville ve Graindorge marka 6 çeşit peynirde listeriya bakterisi tespit edildiği belirtildi.
Tüketicilerden, bu peynirleri satın almamaları veya aldıkları peynirleri iade etmeleri istendi.
Ülkede geçen ay ortalarında, Nestle’ye ait Buitoni marka donmuş pizzalar E.coli bakterisi içerdiği için toplatılmıştı.
Söz konusu pizzaların ülkede 75 kadar çocukta enfeksiyona neden olduğu tespit edilmişti.
Ferrero grubu da önceki gün Fransa’da raflarda yer alan Belçika’da üretilmiş tonlarca Kinder çikolata ürününü salmonella bakterisi içerebileceği şüphesiyle toplatmıştı.
Kinder sürpriz - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
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İngiltere'den sonra Fransa'da da tonlarca Kinder ürünü geri çağrıldı
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