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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220406/hindistan-disisleri-rusya-ile-mali-islemleri-istikrara-kavusturmaya-calisiyoruz-1055354388.html
Hindistan Dışişleri: Rusya ile mali işlemleri istikrara kavuşturmaya çalışıyoruz
Hindistan Dışişleri: Rusya ile mali işlemleri istikrara kavuşturmaya çalışıyoruz
Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, Batı ile Rusya arasındaki gerilimin yükseldiği ortamda Yeni Delhi'nin Moskova ile ekonomik ilişkileri istikrara... 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T13:15+0300
2022-04-06T13:15+0300
ukrayna krizi
hindistan
rusya
istikrar
ukrayna
birleşmiş milletler (bm)
subrahmanyam jaishankar
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Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, parlamentoda yaptığı konuşmada Rusya'nın ülkesi açısından kritik bir ekonomik ortak olmaya devam ettiğini ve Yeni Delhi ile Moskova arasındaki ekonomik işlemleri istikrara kavuşturmak için çabaların sürdüğünü kaydetti.Ukrayna krizinde Hindistan'ın 'barışın tarafını' seçtiğini belirten Jaishankar, "Bu bizim ilkeli duruşumuz ve Birleşmiş Milletler (BM) de dahil olmak üzere uluslararası forumlarda ve tartışmalardaki tutumumuza sürekli olarak yön vermiştir" dedi.Hindistan ile Rusya arasındaki ticaret hacmi, başta gübre ve petrol ithalatı olmak üzere ortalama 9 milyar dolar civarında.Resmi kaynaklar daha önce Hindistan hükümetinin bir rupi-ruble ticaret sistemi kurmak istediğini belirtmişti.Yeni Delhi, daha önce defalarca Ukrayna krizinin sona ermesi için çağrıda bulunmuş, ancak Moskova ve Batı ile diplomatik bağlarını dengelediği için savaşla ilgili çeşitli BM kararlarında çekimser oy kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220404/bagimsiz-uzmanlara-gore-bati-buca-benzeri-yeni-sahte-bayrak-operasyonlari-hazirliyor-1055296186.html
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hindistan, rusya, istikrar, ukrayna, birleşmiş milletler (bm), subrahmanyam jaishankar

Hindistan Dışişleri: Rusya ile mali işlemleri istikrara kavuşturmaya çalışıyoruz

13:15 06.04.2022
© REUTERS / Yuri KadobnovRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin- Hindistan Başbakanı Narendra Modi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin- Hindistan Başbakanı Narendra Modi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / Yuri Kadobnov
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Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, Batı ile Rusya arasındaki gerilimin yükseldiği ortamda Yeni Delhi'nin Moskova ile ekonomik ilişkileri istikrara kavuşturmaya çalıştığını söyledi.
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, parlamentoda yaptığı konuşmada Rusya'nın ülkesi açısından kritik bir ekonomik ortak olmaya devam ettiğini ve Yeni Delhi ile Moskova arasındaki ekonomik işlemleri istikrara kavuşturmak için çabaların sürdüğünü kaydetti.
Ukrayna krizinde Hindistan'ın 'barışın tarafını' seçtiğini belirten Jaishankar, "Bu bizim ilkeli duruşumuz ve Birleşmiş Milletler (BM) de dahil olmak üzere uluslararası forumlarda ve tartışmalardaki tutumumuza sürekli olarak yön vermiştir" dedi.
Hindistan ile Rusya arasındaki ticaret hacmi, başta gübre ve petrol ithalatı olmak üzere ortalama 9 milyar dolar civarında.
Resmi kaynaklar daha önce Hindistan hükümetinin bir rupi-ruble ticaret sistemi kurmak istediğini belirtmişti.
Yeni Delhi, daha önce defalarca Ukrayna krizinin sona ermesi için çağrıda bulunmuş, ancak Moskova ve Batı ile diplomatik bağlarını dengelediği için savaşla ilgili çeşitli BM kararlarında çekimser oy kullanmıştı.
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