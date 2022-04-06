https://tr.sputniknews.com/20220406/hindistan-disisleri-rusya-ile-mali-islemleri-istikrara-kavusturmaya-calisiyoruz-1055354388.html

Hindistan Dışişleri: Rusya ile mali işlemleri istikrara kavuşturmaya çalışıyoruz

Hindistan Dışişleri: Rusya ile mali işlemleri istikrara kavuşturmaya çalışıyoruz

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, Batı ile Rusya arasındaki gerilimin yükseldiği ortamda Yeni Delhi'nin Moskova ile ekonomik ilişkileri istikrara... 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T13:15+0300

2022-04-06T13:15+0300

2022-04-06T13:15+0300

ukrayna krizi

hindistan

rusya

istikrar

ukrayna

birleşmiş milletler (bm)

subrahmanyam jaishankar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103553/51/1035535183_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_dd4757d29bcf5f795ff21b0ea4db0078.jpg

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, parlamentoda yaptığı konuşmada Rusya'nın ülkesi açısından kritik bir ekonomik ortak olmaya devam ettiğini ve Yeni Delhi ile Moskova arasındaki ekonomik işlemleri istikrara kavuşturmak için çabaların sürdüğünü kaydetti.Ukrayna krizinde Hindistan'ın 'barışın tarafını' seçtiğini belirten Jaishankar, "Bu bizim ilkeli duruşumuz ve Birleşmiş Milletler (BM) de dahil olmak üzere uluslararası forumlarda ve tartışmalardaki tutumumuza sürekli olarak yön vermiştir" dedi.Hindistan ile Rusya arasındaki ticaret hacmi, başta gübre ve petrol ithalatı olmak üzere ortalama 9 milyar dolar civarında.Resmi kaynaklar daha önce Hindistan hükümetinin bir rupi-ruble ticaret sistemi kurmak istediğini belirtmişti.Yeni Delhi, daha önce defalarca Ukrayna krizinin sona ermesi için çağrıda bulunmuş, ancak Moskova ve Batı ile diplomatik bağlarını dengelediği için savaşla ilgili çeşitli BM kararlarında çekimser oy kullanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220404/bagimsiz-uzmanlara-gore-bati-buca-benzeri-yeni-sahte-bayrak-operasyonlari-hazirliyor-1055296186.html

hindistan

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hindistan, rusya, istikrar, ukrayna, birleşmiş milletler (bm), subrahmanyam jaishankar