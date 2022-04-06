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Hindistan'da ilk Omicron XE vakası
Hindistan'da ilk Omicron XE vakası
Koronavirüs varyantı Omicron'un BA.1 ve BA.2 adlı alt varyantlarının çapraz mutasyonu olan 'XE' vakalarına Hindistan'da rastlandı. 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T15:48+0300
2022-04-06T15:48+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
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60

Hindistan'da ilk Omicron XE vakası

15:48 06.04.2022
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Koronavirüs varyantı Omicron'un BA.1 ve BA.2 adlı alt varyantlarının çapraz mutasyonu olan 'XE' vakalarına Hindistan'da rastlandı.
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