https://tr.sputniknews.com/20220406/hindistanda-ilk-omicron-xe-vakasi-1055360852.html
Hindistan'da ilk Omicron XE vakası
Hindistan'da ilk Omicron XE vakası
Koronavirüs varyantı Omicron'un BA.1 ve BA.2 adlı alt varyantlarının çapraz mutasyonu olan 'XE' vakalarına Hindistan'da rastlandı. 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T15:48+0300
2022-04-06T15:48+0300
2022-04-06T15:48+0300
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Hindistan'da ilk Omicron XE vakası
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Koronavirüs varyantı Omicron'un BA.1 ve BA.2 adlı alt varyantlarının çapraz mutasyonu olan 'XE' vakalarına Hindistan'da rastlandı.