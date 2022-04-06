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https://tr.sputniknews.com/20220406/israil-savunma-bakani-filistin-devlet-baskani-ile-ramazandaki-durumu-gorustu-1055345683.html
İsrail Savunma Bakanı, Filistin Devlet Başkanı ile ramazandaki durumu görüştü
İsrail Savunma Bakanı, Filistin Devlet Başkanı ile ramazandaki durumu görüştü
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda ramazan ayındaki durumu görüştü. 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T02:43+0300
2022-04-06T02:43+0300
dünya
israil
filistin
benny gantz
mahmud abbas
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İsrail Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gantz, Abbas'a "ramazan ayının, terörle lekelenmiş bir dönem değil barış ve sükûnet ayı olması gerektiğini" söyledi.Son iki hafta içinde düzenlenen saldırılarda 11 İsraillinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Gantz, İsrail'in "saldırıları önlemek ve vatandaşlarını korumak için gerekli önlemleri alacağını" ifade etti.Gantz, Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıyı kınadığı için Filistin Devlet Başkanı Abbas'a teşekkür ederek İsrail'in ramazanda "güvenlik durumunu göz önünde bulundurarak sivil önlemlerini esnetmeye hazır olduğunu" paylaştı.Filistin tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.Bölgede ramazan ayıyla gerilimin tırmanması endişesiİsrail, ramazanın başlamasıyla işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerilimin artmasından endişe ediyor.İsrail'in farklı kentlerinde 22-29 Mart'ta art arda yaşanan ve toplam 11 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırılar, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de gerginliği had safhaya çıkarmıştı.Tel Aviv yönetimi İsrail içinde ve işgal altındaki Filistin topraklarında artan saldırıların ardından "Dalgakıran" adını verdiği bir operasyon başlatarak onlarca Filistinliyi gözaltına alırken baskınlar sırasında biri çocuk 3 Filistinli de İsrail güçlerince öldürülmüştü.İsrail askerleri, ramazanın birinci günü Cenin kentinde İslami Cihad üyesi olduğu ifade edilen 3 kişiyi "saldırı hazırlığında olduğu" iddiasıyla öldürmüştü. Filistinlilerin İsrail askerlerine ateşle karşılık vermesi sonucu biri ağır 4 İsrail askeri de yaralanmıştı. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrail güvenlik güçlerinin "saatli bir bombayı" etkisiz hale getirdiğini belirtmişti.İsrail polisinin geçen yıl ramazan ayındaki uygulamaları ve akşamları Mescid-i Aksa'ya müdahalesi Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılması karşısındaki tepkiyle birleşmişti. Artan gerginlik İsrail'in Gazze'ye saldırısıyla sonuçlanmış ve dünya gündemine gelmişti.Bu yıl da İsrail polisi ve Filistinliler arasında işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin sembolik girişi Şam Kapısı çevresindeki gerilim devam ediyor.İftar vaktinin ardından çoğunluğu genç binlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı çevresinde toplanıyor. İsrail polisinin Filistinlilere cop, ses bombası ve zaman zaman atlı birliklerle müdahale ettiği olaylarda şu ana kadar 20 kadar Filistinli gözaltına alındı, 20'den fazla Filistinli yaralandı.
https://tr.sputniknews.com/20220403/israil-basbakani-bennett-baska-saldiri-girisimlerini-de-bekliyoruz-1055269949.html
https://tr.sputniknews.com/20220329/israilde-silahli-saldiri-5-olu-1055150151.html
https://tr.sputniknews.com/20220402/israil-gucleri-bati-seriada-3-filistinliyi-oldurdu-1055253717.html
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israil, filistin, benny gantz, mahmud abbas

İsrail Savunma Bakanı, Filistin Devlet Başkanı ile ramazandaki durumu görüştü

02:43 06.04.2022
© İHA / ATEF SAFADIİsrail Savunma Bakanı Benny Gantz
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© İHA / ATEF SAFADI
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İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda ramazan ayındaki durumu görüştü.
İsrail Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gantz, Abbas'a "ramazan ayının, terörle lekelenmiş bir dönem değil barış ve sükûnet ayı olması gerektiğini" söyledi.
Son iki hafta içinde düzenlenen saldırılarda 11 İsraillinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Gantz, İsrail'in "saldırıları önlemek ve vatandaşlarını korumak için gerekli önlemleri alacağını" ifade etti.
Gantz, Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıyı kınadığı için Filistin Devlet Başkanı Abbas'a teşekkür ederek İsrail'in ramazanda "güvenlik durumunu göz önünde bulundurarak sivil önlemlerini esnetmeye hazır olduğunu" paylaştı.
Filistin tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
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3 Nisan, 01:03

Bölgede ramazan ayıyla gerilimin tırmanması endişesi

İsrail, ramazanın başlamasıyla işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerilimin artmasından endişe ediyor.
İsrail'in farklı kentlerinde 22-29 Mart'ta art arda yaşanan ve toplam 11 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırılar, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de gerginliği had safhaya çıkarmıştı.
Tel Aviv yönetimi İsrail içinde ve işgal altındaki Filistin topraklarında artan saldırıların ardından "Dalgakıran" adını verdiği bir operasyon başlatarak onlarca Filistinliyi gözaltına alırken baskınlar sırasında biri çocuk 3 Filistinli de İsrail güçlerince öldürülmüştü.
İsrail askerleri, ramazanın birinci günü Cenin kentinde İslami Cihad üyesi olduğu ifade edilen 3 kişiyi "saldırı hazırlığında olduğu" iddiasıyla öldürmüştü. Filistinlilerin İsrail askerlerine ateşle karşılık vermesi sonucu biri ağır 4 İsrail askeri de yaralanmıştı. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrail güvenlik güçlerinin "saatli bir bombayı" etkisiz hale getirdiğini belirtmişti.
İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
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İsrail polisinin geçen yıl ramazan ayındaki uygulamaları ve akşamları Mescid-i Aksa'ya müdahalesi Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılması karşısındaki tepkiyle birleşmişti. Artan gerginlik İsrail'in Gazze'ye saldırısıyla sonuçlanmış ve dünya gündemine gelmişti.
Bu yıl da İsrail polisi ve Filistinliler arasında işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin sembolik girişi Şam Kapısı çevresindeki gerilim devam ediyor.
İftar vaktinin ardından çoğunluğu genç binlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı çevresinde toplanıyor. İsrail polisinin Filistinlilere cop, ses bombası ve zaman zaman atlı birliklerle müdahale ettiği olaylarda şu ana kadar 20 kadar Filistinli gözaltına alındı, 20'den fazla Filistinli yaralandı.
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