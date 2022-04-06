https://tr.sputniknews.com/20220406/istanbulun-bazi-noktalarinda-yogun-sis-etkili-oluyor-1055346491.html
İstanbul’un bazı noktalarında yoğun sis etkili oluyor
İstanbul’un bazı noktalarında yoğun sis etkili oluyor
İstanbul’un bazı noktalarında sis etkili oluyor. 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T05:35+0300
2022-04-06T05:35+0300
2022-04-06T05:47+0300
türkiye
istanbul
sis
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Kapalı havanın etkili olduğu kentte, başta Fatih, Bayrampaşa, Eyüpsultan ve İstanbul Boğazı çevresindeki bazı ilçelerde yoğun sis etkili oldu.İstanbul'un tarihi ibadethaneleri Valide Sultan Camisi ve Süleymaniye Camisi minarelerinde asılı mahyalar sisle birlikte güzel görüntü oluşturdu.Sis nedeniyle bazı yollarda sürücüler kontrollü olarak ilerleyişini sürdürdü.Bazı yerlerde görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü görüldü.
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istanbul, sis
İstanbul’un bazı noktalarında yoğun sis etkili oluyor
05:35 06.04.2022 (güncellendi: 05:47 06.04.2022) Abone ol
İstanbul’un bazı noktalarında sis etkili oluyor.
Kapalı havanın etkili olduğu kentte, başta Fatih, Bayrampaşa, Eyüpsultan ve İstanbul Boğazı çevresindeki bazı ilçelerde yoğun sis etkili oldu.
İstanbul'un tarihi ibadethaneleri Valide Sultan Camisi ve Süleymaniye Camisi minarelerinde asılı mahyalar sisle birlikte güzel görüntü oluşturdu.
Sis nedeniyle bazı yollarda sürücüler kontrollü olarak ilerleyişini sürdürdü.
Bazı yerlerde görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü görüldü.