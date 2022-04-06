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İstanbul’un bazı noktalarında yoğun sis etkili oluyor
İstanbul’un bazı noktalarında yoğun sis etkili oluyor
İstanbul’un bazı noktalarında sis etkili oluyor. 06.04.2022, Sputnik Türkiye
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Kapalı havanın etkili olduğu kentte, başta Fatih, Bayrampaşa, Eyüpsultan ve İstanbul Boğazı çevresindeki bazı ilçelerde yoğun sis etkili oldu.İstanbul'un tarihi ibadethaneleri Valide Sultan Camisi ve Süleymaniye Camisi minarelerinde asılı mahyalar sisle birlikte güzel görüntü oluşturdu.Sis nedeniyle bazı yollarda sürücüler kontrollü olarak ilerleyişini sürdürdü.Bazı yerlerde görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü görüldü.
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istanbul, sis

İstanbul’un bazı noktalarında yoğun sis etkili oluyor

05:35 06.04.2022 (güncellendi: 05:47 06.04.2022)
© AA / İsa Terliİstanbul’un bazı noktalarında sis etkili oluyor.
İstanbul’un bazı noktalarında sis etkili oluyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© AA / İsa Terli
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İstanbul’un bazı noktalarında sis etkili oluyor.
Kapalı havanın etkili olduğu kentte, başta Fatih, Bayrampaşa, Eyüpsultan ve İstanbul Boğazı çevresindeki bazı ilçelerde yoğun sis etkili oldu.
İstanbul'un tarihi ibadethaneleri Valide Sultan Camisi ve Süleymaniye Camisi minarelerinde asılı mahyalar sisle birlikte güzel görüntü oluşturdu.
Sis nedeniyle bazı yollarda sürücüler kontrollü olarak ilerleyişini sürdürdü.
Bazı yerlerde görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü görüldü.
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