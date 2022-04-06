https://tr.sputniknews.com/20220406/istanbulun-bazi-noktalarinda-yogun-sis-etkili-oluyor-1055346491.html

İstanbul’un bazı noktalarında yoğun sis etkili oluyor

İstanbul’un bazı noktalarında yoğun sis etkili oluyor

İstanbul’un bazı noktalarında sis etkili oluyor. 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T05:35+0300

2022-04-06T05:35+0300

2022-04-06T05:47+0300

türkiye

istanbul

sis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1055346466_0:60:1200:735_1920x0_80_0_0_7c6c28d9b7bd711c831072b197901331.jpg

Kapalı havanın etkili olduğu kentte, başta Fatih, Bayrampaşa, Eyüpsultan ve İstanbul Boğazı çevresindeki bazı ilçelerde yoğun sis etkili oldu.İstanbul'un tarihi ibadethaneleri Valide Sultan Camisi ve Süleymaniye Camisi minarelerinde asılı mahyalar sisle birlikte güzel görüntü oluşturdu.Sis nedeniyle bazı yollarda sürücüler kontrollü olarak ilerleyişini sürdürdü.Bazı yerlerde görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü görüldü.

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, sis