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Japonya'da 13 yıl sonra ilk: Astronotluk ilanına 4 bin 127 başvuru
Japonya'da 13 yıl sonra ilk: Astronotluk ilanına 4 bin 127 başvuru
Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı, 13 yıl sonra ilk kez açtığı astronotluk alım ilanına 4 bin 127 kişinin başvurduğunu duyurdu. 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T15:22+0300
2022-04-06T15:26+0300
japonya
astronot
dünya
başvuru
ilan
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Geçen 20 Aralık'ta 13 yıllık aranın ardından ilk kez yeni astronot işe almak için başvuru kabul etmeye başlayan Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), başvuru süresinin sona erdiğini duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada, ABD önderliğinde gerçekleştirilecek Ay keşif misyonlarında yer alacak astronot pozisyonu için 4 bin 127 kişinin başvuru yaptığı belirtildi. Adayların yaklaşık yüzde 22'sini oluşturan 919 başvuru sahibinin kadın olduğu belirtilirken, JAXA daha önce konulan ‘en az yüzde 30'luk kadın aday’ hedefinin altında kalmış oldu. Öte yandan 69 adayın 60 yaş ve üstünde olduğu belirtilirken, en yaşlı başvuru sahibinin 73 yaşında olması da dikkat çekti. İlk değerlendirme sürecinin ardından 4 aşamalı bir sınav ve mülakat maratonuna başlayacak başvuru sahiplerinin kaçının astronot olmaya hak kazanacağı ise bilinmiyor.Yıllar sonra bir ilkJAXA, geçen senenin sonunda 13 yıl sonra yeni astronot başvurularını kabul etmeye başlayacağının müjdesini vermişti. Adaylarda aranan minimum uzunluk kriterinin kadın adayların önünü açmak için 158 santimetreden 149.5 santimetreye düşürüldüğü kamuoyuna yansırken, başvuru sürecinin ise bu yılın mart ayında son bulacağı belirtilmişti.Adayların nitelikleri, İngilizce yeterlilikleri ve genel eğitim sınavının sonuçlarına göre kademeli olarak eleneceği, 2023 yılında JAXA'da çalışmaya hak kazanacak isimlerin ise Mart 2025'te sertifikalı birer astronot olmadan önce Japonya ve yurt dışında 2 yıl temel eğitim alacağı açıklanmıştı. JAXA, son alarak 2008 yılında yeni astronot alım başvurularını kabul etmişti. Son istihdam planı JAXA tarihindeki 6. astronot alımı olacak.
https://tr.sputniknews.com/20210513/japon-milyarder-icin-istikbal-uzayda-2023te-ay-etrafinda-tur-atmadan-once-bu-yil-soyuzla-uuiye-1044494609.html
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japonya, astronot, başvuru, ilan

Japonya'da 13 yıl sonra ilk: Astronotluk ilanına 4 bin 127 başvuru

15:22 06.04.2022 (güncellendi: 15:26 06.04.2022)
© AFP 2022Japon milyarder Yusaku Maezawa
Japon milyarder Yusaku Maezawa - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© AFP 2022
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Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı, 13 yıl sonra ilk kez açtığı astronotluk alım ilanına 4 bin 127 kişinin başvurduğunu duyurdu.
Geçen 20 Aralık'ta 13 yıllık aranın ardından ilk kez yeni astronot işe almak için başvuru kabul etmeye başlayan Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), başvuru süresinin sona erdiğini duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada, ABD önderliğinde gerçekleştirilecek Ay keşif misyonlarında yer alacak astronot pozisyonu için 4 bin 127 kişinin başvuru yaptığı belirtildi.
Adayların yaklaşık yüzde 22'sini oluşturan 919 başvuru sahibinin kadın olduğu belirtilirken, JAXA daha önce konulan ‘en az yüzde 30'luk kadın aday’ hedefinin altında kalmış oldu. Öte yandan 69 adayın 60 yaş ve üstünde olduğu belirtilirken, en yaşlı başvuru sahibinin 73 yaşında olması da dikkat çekti. İlk değerlendirme sürecinin ardından 4 aşamalı bir sınav ve mülakat maratonuna başlayacak başvuru sahiplerinin kaçının astronot olmaya hak kazanacağı ise bilinmiyor.

Yıllar sonra bir ilk

JAXA, geçen senenin sonunda 13 yıl sonra yeni astronot başvurularını kabul etmeye başlayacağının müjdesini vermişti. Adaylarda aranan minimum uzunluk kriterinin kadın adayların önünü açmak için 158 santimetreden 149.5 santimetreye düşürüldüğü kamuoyuna yansırken, başvuru sürecinin ise bu yılın mart ayında son bulacağı belirtilmişti.
Adayların nitelikleri, İngilizce yeterlilikleri ve genel eğitim sınavının sonuçlarına göre kademeli olarak eleneceği, 2023 yılında JAXA'da çalışmaya hak kazanacak isimlerin ise Mart 2025'te sertifikalı birer astronot olmadan önce Japonya ve yurt dışında 2 yıl temel eğitim alacağı açıklanmıştı. JAXA, son alarak 2008 yılında yeni astronot alım başvurularını kabul etmişti. Son istihdam planı JAXA tarihindeki 6. astronot alımı olacak.
Yusaku Maezawa - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2021
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