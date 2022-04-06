https://tr.sputniknews.com/20220406/kayseride-bir-belediye-bakkallarin-veresiye-defterini-satin-alarak-borclari-odedi-1055356178.html
Kayseri'de bir belediye bakkalların veresiye defterini satın alarak borçları ödedi
Kayseri'de bir belediye bakkalların veresiye defterini satın alarak borçları ödedi
Kocasinan Belediyesi, bazı mahalle bakkallarının veresiye defterindeki borçları ödedi. 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T13:54+0300
2022-04-06T13:54+0300
2022-04-06T13:58+0300
kayseri
veresiye
borç
kocasinan
ekonomi
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Kayseri’de Kocasinan Belediyesi, Ramazan ayında bazı mahalle bakkallarının veresiye defterindeki borçları ödedi.Vatandaşların bakkala olan borçları silindi. Yapılan çalışmaya değinen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
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kayseri, veresiye, borç, kocasinan
Kayseri'de bir belediye bakkalların veresiye defterini satın alarak borçları ödedi
13:54 06.04.2022 (güncellendi: 13:58 06.04.2022) Abone ol
Kocasinan Belediyesi, bazı mahalle bakkallarının veresiye defterindeki borçları ödedi.
Kayseri’de Kocasinan Belediyesi, Ramazan ayında bazı mahalle bakkallarının veresiye defterindeki borçları ödedi.
Vatandaşların bakkala olan borçları silindi. Yapılan çalışmaya değinen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
“Ramazan ayının güzelliklerini Kocasinan’da tüm hemşehrilerimizle birlikte yaşıyoruz. Özellikle Ramazan ayı boyunca yaptığımız hizmetlerle vatandaşlarımızın yüreklerine dokunuyoruz. Bunlardan biri olan ve Osmanlı’dan günümüze kadar gelen zimem defteri (veresiye defteri) uygulamasını ilçemizde yaşatıyoruz. Böyle anlamlı ve güzel geleneğimizi yaşatma adına hem de Ramazan ortamının manevi iklimi içerisinde yardımlaşma duygularının en üst seviyede olduğu bir ortamda ayrı önem ve değer taşımaktadır. Bu vesile ile öncesi rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan ramazan ayının, hepimiz için huzurlu ve bereketli geçmesini diliyorum.”