Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220406/kayseride-bir-belediye-bakkallarin-veresiye-defterini-satin-alarak-borclari-odedi-1055356178.html
Kayseri'de bir belediye bakkalların veresiye defterini satın alarak borçları ödedi
Kayseri'de bir belediye bakkalların veresiye defterini satın alarak borçları ödedi
Kocasinan Belediyesi, bazı mahalle bakkallarının veresiye defterindeki borçları ödedi. 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T13:54+0300
2022-04-06T13:58+0300
kayseri
veresiye
borç
kocasinan
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1055356085_0:0:650:366_1920x0_80_0_0_a1b41a533905deac1253b958d979ea15.jpg
Kayseri’de Kocasinan Belediyesi, Ramazan ayında bazı mahalle bakkallarının veresiye defterindeki borçları ödedi.Vatandaşların bakkala olan borçları silindi. Yapılan çalışmaya değinen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
kayseri
kocasinan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1055356085_73:0:650:433_1920x0_80_0_0_239b6ed37eb61a6b18d99348225ccf5b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kayseri, veresiye, borç, kocasinan

Kayseri'de bir belediye bakkalların veresiye defterini satın alarak borçları ödedi

13:54 06.04.2022 (güncellendi: 13:58 06.04.2022)
© DHAKocasinan Belediyesi, veresiye defteri
Kocasinan Belediyesi, veresiye defteri - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© DHA
Abone olTelegram
Kocasinan Belediyesi, bazı mahalle bakkallarının veresiye defterindeki borçları ödedi.
Kayseri’de Kocasinan Belediyesi, Ramazan ayında bazı mahalle bakkallarının veresiye defterindeki borçları ödedi.
Vatandaşların bakkala olan borçları silindi. Yapılan çalışmaya değinen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
“Ramazan ayının güzelliklerini Kocasinan’da tüm hemşehrilerimizle birlikte yaşıyoruz. Özellikle Ramazan ayı boyunca yaptığımız hizmetlerle vatandaşlarımızın yüreklerine dokunuyoruz. Bunlardan biri olan ve Osmanlı’dan günümüze kadar gelen zimem defteri (veresiye defteri) uygulamasını ilçemizde yaşatıyoruz. Böyle anlamlı ve güzel geleneğimizi yaşatma adına hem de Ramazan ortamının manevi iklimi içerisinde yardımlaşma duygularının en üst seviyede olduğu bir ortamda ayrı önem ve değer taşımaktadır. Bu vesile ile öncesi rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan ramazan ayının, hepimiz için huzurlu ve bereketli geçmesini diliyorum.”
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала