Kayseri'de bir belediye bakkalların veresiye defterini satın alarak borçları ödedi

“Ramazan ayının güzelliklerini Kocasinan’da tüm hemşehrilerimizle birlikte yaşıyoruz. Özellikle Ramazan ayı boyunca yaptığımız hizmetlerle vatandaşlarımızın yüreklerine dokunuyoruz. Bunlardan biri olan ve Osmanlı’dan günümüze kadar gelen zimem defteri (veresiye defteri) uygulamasını ilçemizde yaşatıyoruz. Böyle anlamlı ve güzel geleneğimizi yaşatma adına hem de Ramazan ortamının manevi iklimi içerisinde yardımlaşma duygularının en üst seviyede olduğu bir ortamda ayrı önem ve değer taşımaktadır. Bu vesile ile öncesi rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan ramazan ayının, hepimiz için huzurlu ve bereketli geçmesini diliyorum.”