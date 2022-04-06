Kılıçdaroğlu, inşaat işçileriyle iftar yaptı: Türkiye yeniden üretim zinciri içerisine girmeli

"5 bin lira borç para alıyorum, çıkıyorum pazara, diyorum ki 'Cebimde 5 bin lira var ama bu para bana ait değil, bir süre sonra o parayı geri ödeyeceğim.' Merkez Bankasının kasasında bugün eksi 43 milyar dolar var, yani dışardan aldığı para 43 milyar dolar. Biz 43 milyar dolar ödeyeceğiz, ayrıca dolarımız olacak ama yok. Niye biz '128 milyar dolar nereye gitti?' diye soruyoruz, çünkü bizim paramız. Hepimizin parası, buharlaştı. Nereye gittiği belli değil. Şimdi Merkez Bankasına 'para bas' diyorlar. Para basınca karşılık yok, bu sefer fiyatlar yükseliyor. Dolayısıyla ekonomi çığırından çıkmış vaziyette. Bir de şu var, devlette işi ehline teslim edeceksin. Şunu deseniz bana, 'kardeşim sen de üniversiteyi bitirdin gel şu fayansı şuraya bir yap' deseniz, ben yapamam. Bu işi fayans ustası yapar. İşi ehline teslim etmek gibi bizim inancımızda da işin felsefesinde de bu var."