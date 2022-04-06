https://tr.sputniknews.com/20220406/kilosu-60-tlye-yukseldi-biber-artik-altin-gibi-gramla-satiliyor-1055353769.html

Kilosu 60 TL'ye yükseldi: Biber artık altın gibi gramla satılıyor

Kilosu 60 TL'ye yükseldi: Biber artık altın gibi gramla satılıyor

Mutfakların vazgeçilmez sebzelerinden olan biberin kilogramı 60 liraya yükselirken, fiyat etiketleri artık gram üzerinden yazılıyor. 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T12:56+0300

2022-04-06T12:56+0300

2022-04-06T13:09+0300

biber

pazar

ekonomi

fiyat artışı

marul

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Pazar tezgahlarının en çok tercih edilen ürünlerinden biber ve marul, fiyatlarıyla rekor kırıyor. Sivri biberin kilosu 60 liraya yükselirken, Eskişehir’de pazarcı esnafı çözümü etiket değiştirmekte buldu. Pazar tezgahlarında satılan sivri biberde artık 200 gramlık fiyatlar yazıyor. Fiyatı yükselen bir diğer ürün ise marul oldu. Küçük boyları 10 lira olan marullarda büyük boyların fiyatı 18 liraya kadar yükseldi.‘Hem mahsul az hem de talep çok’Fiyatların yükselişinde birçok etkenin olduğunu belirten pazarcı esnafı, sebzelerin de zorlu kış şartlarından etkilendiğini söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220328/turk-is-aclik-siniri-4928-tlye-yukseldi-1055097960.html

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biber, pazar, fiyat artışı, marul