https://tr.sputniknews.com/20220406/macaristan-rusyadan-dogalgaz-almanin-yollarini-ariyor-abnin-hicbir-rolu-yok-1055360253.html

Macaristan, Rusya'dan doğalgaz almanın yollarını arıyor: 'AB'nin bu sözleşmede hiçbir rolü yok'

Macaristan, Rusya'dan doğalgaz almanın yollarını arıyor: 'AB'nin bu sözleşmede hiçbir rolü yok'

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin Gazprom ile olan sözleşmesinde AB'nin hiçbir rolünün olmadığını vurgulayarak, Budapeşte'nin doğalgaz... 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T15:51+0300

2022-04-06T15:51+0300

2022-04-06T15:53+0300

dünya

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doğalgaz

gazprom

viktor orban

sözleşme

ödeme

ruble

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Macaristan, Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği özel operasyona yanıt olarak Moskova'ya karşı enerji yaptırımlarını reddeden AB üyesi birkaç ülkeden biri oldu.Kremlin geçen hafta, Rus gazının yabancı alıcılarının geçen Cuma gününden itibaren devlete ait Gazprombank'ta ruble hesabı açması gerektiğini, aksi takdirde kesinti riskinin olacağını duyurdu.Faturaların ödenmesine sadece birkaç hafta kala gazının üçte birinden fazlası Rusya'ya dayanan Avrupa hükümetleri, Rusya'nın talebinin ardından enerji şirketleriyle görüşüyor.Ancak Avrupa Komisyonu, euro veya dolar cinsinden ödeme gerektiren sözleşmeleri olanların buna bağlı kalması gerektiğini açıkladı. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, gaz tedarikinin Macar devlete ait MVM ve Gazprom birimleri arasındaki ikili bir sözleşmeye dayandığını ve Mayıs ayında ödenmesi gereken bir ödeme için şu anda bir çözüm üzerinde çalışıldığını ifade etti. Szijjarto, AB'nin bu sözleşmede 'hiçbir rolü olmadığını' da sözlerine ekledi.Macar Bakan, ülkesinin Rus doğalgazı ithalatı bedelini ruble olarak ödeyip ödeyemeyeceğine ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: "Avrupa Komisyonu'nun Rus gazını ithal eden ülkelerden bir tür ortak yanıt olması gerektiğine ilişkin niyetine gelince, bunun gerekli olduğunu düşünmüyoruz" diyen Szijjarto, ülkelerin bireysel olarak ikili anlaşmalar imzaladığını da belirtti. Bakan "Herkesin sözleşmelerini nasıl değiştirdiği bizi ilgilendirmez. Tıpkı bizim kendi sözleşmemizi nasıl değiştireceğimiz konusunda kimsenin söz hakkı olmadığı gibi" diye ekledi.Szijjarto, konuya ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.Büyük ölçüde Rus gaz ve petrol ithalatına bağımlı olan Macaristan, geçen yıl Rusya ile uzun vadeli yeni bir gaz tedarik anlaşması imzalamıştı.Macaristan'ın anlaşmasına göre, Gazprom'un bu ülkeye Sırbistan ve Avusturya üzerinden yılda 4.5 milyar metreküp doğalgaz taşıması bekleniyor.Moskova hükümeti ile 10 yıldan fazla bir süredir yakın ilişkileri sürdüren Başbakan Viktor Orban, Macar haneleri için gaz arzının güvenliğini koruma sözüyle 3 Nisan'da yapılan seçimlerde üst üste dördüncü kez iktidara geldi.

https://tr.sputniknews.com/20220401/hangi-avrupa-ulkesi-rusyadan-ne-kadar-dogalgaz-ithal-ediyor-1055242224.html

https://tr.sputniknews.com/20220404/putinden-orbana-secim-tebrigi-1055300610.html

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macaristan, rusya, doğalgaz, gazprom, viktor orban, sözleşme, ödeme, ruble