https://tr.sputniknews.com/20220406/marmaraya-da-zam-geldi-en-kisa-tasima-ucreti-548-tlden-767-tlye-yukseldi-1055358665.html

Marmaray'a da zam geldi: En kısa taşıma ücreti 5.48 TL'den 7.67 TL'ye yükseldi

Marmaray'a da zam geldi: En kısa taşıma ücreti 5.48 TL'den 7.67 TL'ye yükseldi

Marmaray'a yapılan zamla birlikte en kısa taşıma ücreti 5.48 TL'den 7.67 TL'ye yükseldi. 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T15:13+0300

2022-04-06T15:13+0300

2022-04-06T15:20+0300

türkiye

marmaray

zam

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün yapılan üçüncü toplantısında ulaşım ücretlerine yüzde 40 zam yaptı. Öte yandan, Marmaray'a da zam geldi.Yeni fiyatlar şu şekilde oldu:

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marmaray, zam