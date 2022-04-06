Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220406/meteorolojiden-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-camur-yagacak-1055348793.html
Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı: 'Çamur yağacak'
Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı: 'Çamur yağacak'
Meteoroloji 6 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre bugün itibarıyla 11 il için sarı ve turuncu kodlu rüzgar ve toz taşınımı uyarısı yayımlandı. 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T10:07+0300
2022-04-06T10:16+0300
yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
toz taşınımı
çamur
doğu anadolu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/13/1044305970_160:0:1440:720_1920x0_80_0_0_e31cf24e83bb694bcb30102ace0ce4fc.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteorolojinin raporunda şunlara da dikkat çekildi: Yerel kuvvetli yağışlar etkili olacakÇığ tehlikesiDoğu için toz taşınımı uyarısı
https://tr.sputniknews.com/20220405/meteoroloji-dogu-illerinde-iki-gun-boyunca-suriye-kaynakli-toz-tasinimi-bekleniyor-1055339046.html
doğu anadolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/13/1044305970_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1683e2a2e6a276504e6b1a2b9a7a407a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, toz taşınımı, çamur, doğu anadolu

Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı: 'Çamur yağacak'

10:07 06.04.2022 (güncellendi: 10:16 06.04.2022)
© İHAİstanbul'da çamur yağışı, toz taşınımı
İstanbul'da çamur yağışı, toz taşınımı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© İHA
Abone olTelegram
Meteoroloji 6 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre bugün itibarıyla 11 il için sarı ve turuncu kodlu rüzgar ve toz taşınımı uyarısı yayımlandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteorolojinin raporunda şunlara da dikkat çekildi:
"Yağışların, öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt, Ardahan ve Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile bu akşam saatlerinde Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır."

Yerel kuvvetli yağışlar etkili olacak

"Yağışların, öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt, Ardahan ve Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek heyelan, ulaşımda aksamalar, su baskını, ani sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Çığ tehlikesi

"Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Doğu için toz taşınımı uyarısı

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda Suriye kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve yer yer çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

İstanbul'da çamur yağışı, toz taşınımı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
TÜRKİYE
Meteoroloji: Doğu illerinde iki gün boyunca Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor
Dün, 19:36
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала