https://tr.sputniknews.com/20220406/meteorolojiden-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-camur-yagacak-1055348793.html

Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı: 'Çamur yağacak'

Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı: 'Çamur yağacak'

Meteoroloji 6 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre bugün itibarıyla 11 il için sarı ve turuncu kodlu rüzgar ve toz taşınımı uyarısı yayımlandı. 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T10:07+0300

2022-04-06T10:07+0300

2022-04-06T10:16+0300

yaşam

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

toz taşınımı

çamur

doğu anadolu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteorolojinin raporunda şunlara da dikkat çekildi: Yerel kuvvetli yağışlar etkili olacakÇığ tehlikesiDoğu için toz taşınımı uyarısı

https://tr.sputniknews.com/20220405/meteoroloji-dogu-illerinde-iki-gun-boyunca-suriye-kaynakli-toz-tasinimi-bekleniyor-1055339046.html

doğu anadolu

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, toz taşınımı, çamur, doğu anadolu