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https://tr.sputniknews.com/20220406/milli-savunma-bakanligi-kefken-aciklarinda-tespit-edilen-mayina-mudahale-ediliyor-1055356110.html
Milli Savunma Bakanlığı: Kefken açıklarında tespit edilen mayına müdahale ediliyor
Milli Savunma Bakanlığı: Kefken açıklarında tespit edilen mayına müdahale ediliyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kefken açıklarında tespit edilen mayına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından müdahale edildiğini duyurdu. 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T13:55+0300
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türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
mayın
karadeniz
ukrayna
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Karadeniz'de 3. mayın tespit edildi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Kefken açıklarında tespit edilen mayına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından müdahale edilmektedir'' denildi.Kefken Adası, Kocaeli ili sınırları içinde, Cebeci sahilinin tam karşısında 10 dakika mesafede bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220403/milli-savunma-bakanligi-mayinlarin-imha-edildigi-goruntuleri-paylasti-1055278745.html
türkiye
karadeniz
ukrayna
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milli savunma bakanlığı (msb), mayın, karadeniz, ukrayna, kocaeli

Milli Savunma Bakanlığı: Kefken açıklarında tespit edilen mayına müdahale ediliyor

13:55 06.04.2022 (güncellendi: 14:42 06.04.2022)
© AAMilli Savunma Bakanlığı: İğneada açıklarında mayın tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı: İğneada açıklarında mayın tespit edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kefken açıklarında tespit edilen mayına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından müdahale edildiğini duyurdu.
Karadeniz'de 3. mayın tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Kefken açıklarında tespit edilen mayına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından müdahale edilmektedir'' denildi.
Kefken Adası, Kocaeli ili sınırları içinde, Cebeci sahilinin tam karşısında 10 dakika mesafede bulunuyor.
Mayın - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
Milli Savunma Bakanlığı mayınların imha edildiği görüntüleri paylaştı
3 Nisan, 13:43
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