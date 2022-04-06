https://tr.sputniknews.com/20220406/milli-savunma-bakanligi-kefken-aciklarinda-tespit-edilen-mayina-mudahale-ediliyor-1055356110.html
Milli Savunma Bakanlığı: Kefken açıklarında tespit edilen mayına müdahale ediliyor
Milli Savunma Bakanlığı: Kefken açıklarında tespit edilen mayına müdahale ediliyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kefken açıklarında tespit edilen mayına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından müdahale edildiğini duyurdu. 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T13:55+0300
2022-04-06T13:55+0300
2022-04-06T14:42+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
mayın
karadeniz
ukrayna
kocaeli
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Karadeniz'de 3. mayın tespit edildi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Kefken açıklarında tespit edilen mayına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından müdahale edilmektedir'' denildi.Kefken Adası, Kocaeli ili sınırları içinde, Cebeci sahilinin tam karşısında 10 dakika mesafede bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220403/milli-savunma-bakanligi-mayinlarin-imha-edildigi-goruntuleri-paylasti-1055278745.html
türkiye
karadeniz
ukrayna
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milli savunma bakanlığı (msb), mayın, karadeniz, ukrayna, kocaeli
Milli Savunma Bakanlığı: Kefken açıklarında tespit edilen mayına müdahale ediliyor
13:55 06.04.2022 (güncellendi: 14:42 06.04.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kefken açıklarında tespit edilen mayına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından müdahale edildiğini duyurdu.
Karadeniz'de 3. mayın tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Kefken açıklarında tespit edilen mayına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından müdahale edilmektedir'' denildi.
Kefken Adası, Kocaeli ili sınırları içinde, Cebeci sahilinin tam karşısında 10 dakika mesafede bulunuyor.