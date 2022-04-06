https://tr.sputniknews.com/20220406/nato-cinin-rusyayi-kinamayi-kabul-etmemesi-karsisinda-ittifaki-asyaya-genisletiyor-1055343769.html

NATO, Çin’in Rusya’yı kınamayı kabul etmemesi karşısında ittifakı Asya'ya genişletiyor

NATO, Çin’in Rusya’yı kınamayı kabul etmemesi karşısında ittifakı Asya'ya genişletiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin’in Rusya’yı kınamaya gönülsüz olduğunu görüyoruz” dedi. Stoltenberg, Çin’in bu tavrı karşısında NATO'nun Asya... 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T00:09+0300

2022-04-06T00:09+0300

2022-04-06T00:09+0300

ukrayna krizi

nato

jens stoltenberg

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Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleşecek 6-7 Nisan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına konuşan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Çin’in Rusya’yı kınamaya gönülsüz olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı. Stoltenberg, Çin’in bu tavrı karşısında NATO'nun Asya Pasifik ortakları Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore’nin 6-7 Nisan’daki toplantıya katılacağını belirtti.NATO Genel Sekreteri Stoltenberg konuşmasında şu ifadelere yer verdi:Stoltenberg “Ayrıca Gürcistan ve Bosna Hersek de dahil olmak üzere Rusya'nın tehditlerine ve müdahalelerine açık NATO'nun diğer ortakları için daha fazlasını yapmaya karar vermemizi bekliyorum. Finlandiya, İsveç, Gürcistan ve Avrupa Birliği masada olacak ve bize NATO'nun Asya Pasifik ortakları Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore katılacak. Çünkü bu krizin hepimizi ilgilendiren küresel sonuçları var. Çin’in Rusya'yı kınamaya gönülsüz olduğunu ve Moskova'ya katılarak ulusların kendi yolunu seçme hakkını sorguladığını görüyoruz. İlk kez, Çin'in güvenliğimiz ve demokrasilerimiz için sistematik bir meydan okuma teşkil eden küresel sahnede artan etkisini ve zorlayıcı politikalarını hesaba katmak bir ihtiyaç oldu” dedi.

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nato, jens stoltenberg