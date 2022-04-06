https://tr.sputniknews.com/20220406/nato-cinin-rusyayi-kinamayi-kabul-etmemesi-karsisinda-ittifaki-asyaya-genisletiyor-1055343769.html
NATO, Çin’in Rusya’yı kınamayı kabul etmemesi karşısında ittifakı Asya'ya genişletiyor
NATO, Çin’in Rusya’yı kınamayı kabul etmemesi karşısında ittifakı Asya'ya genişletiyor
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin’in Rusya’yı kınamaya gönülsüz olduğunu görüyoruz” dedi. Stoltenberg, Çin’in bu tavrı karşısında NATO'nun Asya... 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T00:09+0300
2022-04-06T00:09+0300
2022-04-06T00:09+0300
ukrayna krizi
nato
jens stoltenberg
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051311403_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_44257b0a45bd52069cbc054da5dcf3dd.jpg
Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleşecek 6-7 Nisan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına konuşan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Çin’in Rusya’yı kınamaya gönülsüz olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı. Stoltenberg, Çin’in bu tavrı karşısında NATO'nun Asya Pasifik ortakları Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore’nin 6-7 Nisan’daki toplantıya katılacağını belirtti.NATO Genel Sekreteri Stoltenberg konuşmasında şu ifadelere yer verdi:Stoltenberg “Ayrıca Gürcistan ve Bosna Hersek de dahil olmak üzere Rusya'nın tehditlerine ve müdahalelerine açık NATO'nun diğer ortakları için daha fazlasını yapmaya karar vermemizi bekliyorum. Finlandiya, İsveç, Gürcistan ve Avrupa Birliği masada olacak ve bize NATO'nun Asya Pasifik ortakları Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore katılacak. Çünkü bu krizin hepimizi ilgilendiren küresel sonuçları var. Çin’in Rusya'yı kınamaya gönülsüz olduğunu ve Moskova'ya katılarak ulusların kendi yolunu seçme hakkını sorguladığını görüyoruz. İlk kez, Çin'in güvenliğimiz ve demokrasilerimiz için sistematik bir meydan okuma teşkil eden küresel sahnede artan etkisini ve zorlayıcı politikalarını hesaba katmak bir ihtiyaç oldu” dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051311403_102:0:1169:800_1920x0_80_0_0_0e072148e6d0dd644da2957d230e9c32.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nato, jens stoltenberg
NATO, Çin’in Rusya’yı kınamayı kabul etmemesi karşısında ittifakı Asya'ya genişletiyor
Abone ol
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin’in Rusya’yı kınamaya gönülsüz olduğunu görüyoruz” dedi. Stoltenberg, Çin’in bu tavrı karşısında NATO'nun Asya Pasifik ortakları Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore’nin 6-7 Nisan’daki toplantıya katılacağını belirtti.
Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleşecek 6-7 Nisan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına konuşan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Çin’in Rusya’yı kınamaya gönülsüz olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı. Stoltenberg, Çin’in bu tavrı karşısında NATO'nun Asya Pasifik ortakları Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore’nin 6-7 Nisan’daki toplantıya katılacağını belirtti.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
Stoltenberg “Ayrıca Gürcistan ve Bosna Hersek de dahil olmak üzere Rusya'nın tehditlerine ve müdahalelerine açık NATO'nun diğer ortakları için daha fazlasını yapmaya karar vermemizi bekliyorum. Finlandiya, İsveç, Gürcistan ve Avrupa Birliği masada olacak ve bize NATO'nun Asya Pasifik ortakları Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore katılacak. Çünkü bu krizin hepimizi ilgilendiren küresel sonuçları var. Çin’in Rusya'yı kınamaya gönülsüz olduğunu ve Moskova'ya katılarak ulusların kendi yolunu seçme hakkını sorguladığını görüyoruz. İlk kez, Çin'in güvenliğimiz ve demokrasilerimiz için sistematik bir meydan okuma teşkil eden küresel sahnede artan etkisini ve zorlayıcı politikalarını hesaba katmak bir ihtiyaç oldu” dedi.