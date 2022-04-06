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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220406/nato-cinin-rusyayi-kinamayi-kabul-etmemesi-karsisinda-ittifaki-asyaya-genisletiyor-1055343769.html
NATO, Çin’in Rusya’yı kınamayı kabul etmemesi karşısında ittifakı Asya'ya genişletiyor
NATO, Çin’in Rusya’yı kınamayı kabul etmemesi karşısında ittifakı Asya'ya genişletiyor
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin’in Rusya’yı kınamaya gönülsüz olduğunu görüyoruz” dedi. Stoltenberg, Çin’in bu tavrı karşısında NATO'nun Asya... 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T00:09+0300
2022-04-06T00:09+0300
ukrayna krizi
nato
jens stoltenberg
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Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleşecek 6-7 Nisan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına konuşan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Çin’in Rusya’yı kınamaya gönülsüz olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı. Stoltenberg, Çin’in bu tavrı karşısında NATO'nun Asya Pasifik ortakları Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore’nin 6-7 Nisan’daki toplantıya katılacağını belirtti.NATO Genel Sekreteri Stoltenberg konuşmasında şu ifadelere yer verdi:Stoltenberg “Ayrıca Gürcistan ve Bosna Hersek de dahil olmak üzere Rusya'nın tehditlerine ve müdahalelerine açık NATO'nun diğer ortakları için daha fazlasını yapmaya karar vermemizi bekliyorum. Finlandiya, İsveç, Gürcistan ve Avrupa Birliği masada olacak ve bize NATO'nun Asya Pasifik ortakları Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore katılacak. Çünkü bu krizin hepimizi ilgilendiren küresel sonuçları var. Çin’in Rusya'yı kınamaya gönülsüz olduğunu ve Moskova'ya katılarak ulusların kendi yolunu seçme hakkını sorguladığını görüyoruz. İlk kez, Çin'in güvenliğimiz ve demokrasilerimiz için sistematik bir meydan okuma teşkil eden küresel sahnede artan etkisini ve zorlayıcı politikalarını hesaba katmak bir ihtiyaç oldu” dedi.
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nato, jens stoltenberg

NATO, Çin’in Rusya’yı kınamayı kabul etmemesi karşısında ittifakı Asya'ya genişletiyor

00:09 06.04.2022
© REUTERS / Ints KalninsNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / Ints Kalnins
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin’in Rusya’yı kınamaya gönülsüz olduğunu görüyoruz” dedi. Stoltenberg, Çin’in bu tavrı karşısında NATO'nun Asya Pasifik ortakları Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore’nin 6-7 Nisan’daki toplantıya katılacağını belirtti.
Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleşecek 6-7 Nisan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına konuşan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Çin’in Rusya’yı kınamaya gönülsüz olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı. Stoltenberg, Çin’in bu tavrı karşısında NATO'nun Asya Pasifik ortakları Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore’nin 6-7 Nisan’daki toplantıya katılacağını belirtti.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
Stoltenberg “Ayrıca Gürcistan ve Bosna Hersek de dahil olmak üzere Rusya'nın tehditlerine ve müdahalelerine açık NATO'nun diğer ortakları için daha fazlasını yapmaya karar vermemizi bekliyorum. Finlandiya, İsveç, Gürcistan ve Avrupa Birliği masada olacak ve bize NATO'nun Asya Pasifik ortakları Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore katılacak. Çünkü bu krizin hepimizi ilgilendiren küresel sonuçları var. Çin’in Rusya'yı kınamaya gönülsüz olduğunu ve Moskova'ya katılarak ulusların kendi yolunu seçme hakkını sorguladığını görüyoruz. İlk kez, Çin'in güvenliğimiz ve demokrasilerimiz için sistematik bir meydan okuma teşkil eden küresel sahnede artan etkisini ve zorlayıcı politikalarını hesaba katmak bir ihtiyaç oldu” dedi.
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