https://tr.sputniknews.com/20220406/orban-putine-ukrayna-ile-baris-gorusmelerini-macaristanda-gerceklestirmelerini-teklif-ettim---1055360545.html

Orban: Putin’e Ukrayna ile barış görüşmelerini Macaristan’da gerçekleştirmelerini teklif ettim

Orban: Putin’e Ukrayna ile barış görüşmelerini Macaristan’da gerçekleştirmelerini teklif ettim

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna ile barış görüşmelerinin Macaristan’da yapılması için Rusya Devlet Başkanı Putin’e teklif götürdüğünü, Rusya... 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T15:38+0300

2022-04-06T15:38+0300

2022-04-06T15:52+0300

ukrayna krizi

macaristan

viktor orban

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Macaristan lideri Orban, düzenlediği basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le uzun bir telefon görüşmesi yaptığını ve Rusya liderinden Ukrayna’da ateşkes uygulamasını istediğini kaydetti. Orban görüşmeleri sırasında Putin’i, Ukrayna tarafıyla gerçekleştirilecek, Fransa ve Almanya liderliğinin de katılacağı barış görüşmeleri için Macaristan’a davet ettiğini de söyledi. Orban Putin’in söz konusu teklife olumlu yanıt verdiğini ancak bunun için bazı şartlarının olacağını da belirttiğini söyledi. Macaristan lideri, söz konusu şartların ne olduğunu paylaşmadı.Macaristan’da yeniden başbakan seçilen Orban, Rusya’nın Avrupa ülkelerinden gaz ödemelerini ruble ile yapmalarını istemiş olmasına ilişkin ise, “Rusya, ruble ile ödeme istiyorsa ruble ile ödeme yapacağız” dedi.

macaristan

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macaristan, viktor orban