https://tr.sputniknews.com/20220406/patrusev-abdnin-provokasyonlari-asya-pasifikte-silahli-catismaya-yol-acabilir-1055367067.html

Patruşev: ABD'nin provokasyonları, Asya-Pasifik'te silahlı çatışmaya yol açabilir

Patruşev: ABD'nin provokasyonları, Asya-Pasifik'te silahlı çatışmaya yol açabilir

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, ABD'nin provokasyonlarının Asya-Pasifik bölgesinde istikrarsızlığın sadece artmasına neden olduğunu ve... 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T19:41+0300

2022-04-06T19:41+0300

2022-04-06T19:50+0300

dünya

rusya

abd

asya & pasifik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101499/25/1014992538_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_6c4fb67865f5dd132193e80548df3b89.jpg

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong'un Güney'e karşı 'nükleer silah' tehdidinde bulunmasını Kommersant gazetesine değerlendiren Patruşev, Seul'un uzun yıllardır izlediği, Pyongyang'la çatışmadan kaçınan yapıcı tutumunun ABD'yi memnun etmediğinin altını çizdi.Kore Yarımadası etrafında gerilimin tırmanmasının ABD'nin yıkıcı politikasının sonucu olduğuna işaret eden Patruşev, Washington'un provokasyonlarını ve yapıcılıktan uzak adımlarının sadece istikrarsızlığı körüklediğini ve silahlı çatışmaya yol açabileceğini vurguladı.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, abd, asya & pasifik