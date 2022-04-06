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Patruşev: ABD'nin provokasyonları, Asya-Pasifik'te silahlı çatışmaya yol açabilir
Patruşev: ABD'nin provokasyonları, Asya-Pasifik'te silahlı çatışmaya yol açabilir
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, ABD'nin provokasyonlarının Asya-Pasifik bölgesinde istikrarsızlığın sadece artmasına neden olduğunu ve... 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T19:41+0300
2022-04-06T19:50+0300
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Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong'un Güney'e karşı 'nükleer silah' tehdidinde bulunmasını Kommersant gazetesine değerlendiren Patruşev, Seul'un uzun yıllardır izlediği, Pyongyang'la çatışmadan kaçınan yapıcı tutumunun ABD'yi memnun etmediğinin altını çizdi.Kore Yarımadası etrafında gerilimin tırmanmasının ABD'nin yıkıcı politikasının sonucu olduğuna işaret eden Patruşev, Washington'un provokasyonlarını ve yapıcılıktan uzak adımlarının sadece istikrarsızlığı körüklediğini ve silahlı çatışmaya yol açabileceğini vurguladı.
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Patruşev: ABD'nin provokasyonları, Asya-Pasifik'te silahlı çatışmaya yol açabilir

19:41 06.04.2022 (güncellendi: 19:50 06.04.2022)
© Sputnik / Sergey Guneev / Fotoğraf bankasına girNikolay Patruşev
Nikolay Patruşev - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© Sputnik / Sergey Guneev
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, ABD'nin provokasyonlarının Asya-Pasifik bölgesinde istikrarsızlığın sadece artmasına neden olduğunu ve silahlı çatışmaya yol açabileceğini belirtti.
Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong'un Güney'e karşı 'nükleer silah' tehdidinde bulunmasını Kommersant gazetesine değerlendiren Patruşev, Seul'un uzun yıllardır izlediği, Pyongyang'la çatışmadan kaçınan yapıcı tutumunun ABD'yi memnun etmediğinin altını çizdi.

Kore Yarımadası etrafında gerilimin tırmanmasının ABD'nin yıkıcı politikasının sonucu olduğuna işaret eden Patruşev, Washington'un provokasyonlarını ve yapıcılıktan uzak adımlarının sadece istikrarsızlığı körüklediğini ve silahlı çatışmaya yol açabileceğini vurguladı.
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