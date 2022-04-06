https://tr.sputniknews.com/20220406/pencereden-muayeneye-yapan-saglik-merkezine-inceleme-hastalar-iceri-alinmaya-baslandi-1055355638.html

Pencereden muayeneye yapan sağlık merkezine inceleme: Hastalar içeri alınmaya başlandı

Pencereden muayeneye yapan sağlık merkezine inceleme: Hastalar içeri alınmaya başlandı

Antalya'da sağlık merkezinde hastaların içeri alınmayıp pencereden muayene edilmesi haberlerinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. Hastalar... 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T13:41+0300

2022-04-06T13:41+0300

2022-04-06T13:43+0300

yaşam

antalya

aile sağlığı merkezleri

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan 30 No'lu M. İhsan Oğul Aile Sağlığı Merkezi'ne giden hastalar, içeri alınmadan muayene ediliyordu.Hastalar, önce etrafı şeffaf branda ile kapalı alanda bulunan görevliye kimlik numarasını söylüyor ardından görevli, hastalara doktorun ya dışarı geleceğini ya da yan taraftaki odanın camına giderek, görüşeceğini belirtiyordu.Gelen doktor da hastaya şikayetini sorduktan sonra reçete yazmak için tekrar odasına gidiyor. Bazı doktorlar ise odalarında kapalı camın arkasında, hastaya ne şikayeti olduğunu soruyor ve bu şekilde reçete yazıyordu.İnceleme başlatıldıSağlık merkezinde bu durumun basında yer almasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık merkezinde yaşananlarla ilgili inceleme başlatıldı. Ayrıca hastaların artık sağlık merkezinin içine alınmaya başlandığı görüldü.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

antalya, aile sağlığı merkezleri