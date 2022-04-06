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Pencereden muayeneye yapan sağlık merkezine inceleme: Hastalar içeri alınmaya başlandı
Pencereden muayeneye yapan sağlık merkezine inceleme: Hastalar içeri alınmaya başlandı
Antalya'da sağlık merkezinde hastaların içeri alınmayıp pencereden muayene edilmesi haberlerinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. Hastalar... 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T13:41+0300
2022-04-06T13:43+0300
yaşam
antalya
aile sağlığı merkezleri
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan 30 No'lu M. İhsan Oğul Aile Sağlığı Merkezi'ne giden hastalar, içeri alınmadan muayene ediliyordu.Hastalar, önce etrafı şeffaf branda ile kapalı alanda bulunan görevliye kimlik numarasını söylüyor ardından görevli, hastalara doktorun ya dışarı geleceğini ya da yan taraftaki odanın camına giderek, görüşeceğini belirtiyordu.Gelen doktor da hastaya şikayetini sorduktan sonra reçete yazmak için tekrar odasına gidiyor. Bazı doktorlar ise odalarında kapalı camın arkasında, hastaya ne şikayeti olduğunu soruyor ve bu şekilde reçete yazıyordu.İnceleme başlatıldıSağlık merkezinde bu durumun basında yer almasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık merkezinde yaşananlarla ilgili inceleme başlatıldı. Ayrıca hastaların artık sağlık merkezinin içine alınmaya başlandığı görüldü.
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antalya, aile sağlığı merkezleri

Pencereden muayeneye yapan sağlık merkezine inceleme: Hastalar içeri alınmaya başlandı

13:41 06.04.2022 (güncellendi: 13:43 06.04.2022)
© DHApencereden muayeneye yapan sağlık merkezine inceleme
pencereden muayeneye yapan sağlık merkezine inceleme - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© DHA
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Antalya'da sağlık merkezinde hastaların içeri alınmayıp pencereden muayene edilmesi haberlerinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. Hastalar, sağlık merkezinin içine yeniden alınmaya başlandı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan 30 No'lu M. İhsan Oğul Aile Sağlığı Merkezi'ne giden hastalar, içeri alınmadan muayene ediliyordu.
Hastalar, önce etrafı şeffaf branda ile kapalı alanda bulunan görevliye kimlik numarasını söylüyor ardından görevli, hastalara doktorun ya dışarı geleceğini ya da yan taraftaki odanın camına giderek, görüşeceğini belirtiyordu.
Gelen doktor da hastaya şikayetini sorduktan sonra reçete yazmak için tekrar odasına gidiyor. Bazı doktorlar ise odalarında kapalı camın arkasında, hastaya ne şikayeti olduğunu soruyor ve bu şekilde reçete yazıyordu.

İnceleme başlatıldı

Sağlık merkezinde bu durumun basında yer almasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık merkezinde yaşananlarla ilgili inceleme başlatıldı. Ayrıca hastaların artık sağlık merkezinin içine alınmaya başlandığı görüldü.
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