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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220406/peskov-rusya-hukumeti-zelenskiyi-oldurmek-istemiyor-1055351483.html
Peskov: Rusya hükümeti, Zelenskiy'i öldürmek istemiyor
Peskov: Rusya hükümeti, Zelenskiy'i öldürmek istemiyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya hükümetinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i öldürmek istediğine dair iddiaları reddetti. 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T11:43+0300
2022-04-06T11:58+0300
ukrayna krizi
rusya
kremlin
dmitriy peskov
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Fransız LCI televizyonuna konuşan Peskov, Rusya hükümetinin Zelenskiy'i öldürmek istediğine dair iddiaların sorulması üzerine "Hayır, bu doğru değil" yanıtını verdi.Peskov, "Zelenskiy, Ukrayna devlet başkanı ve Rus heyetinin kendisine açık şekilde bildirdiği Rusya'nın koşullarını kabul etmesine ilgi duyuyoruz. Müzakereler yoluyla askeri harekata son vermek istiyoruz" dedi.'Kiev Bölgesi'nden müzakereler için elverişli koşulların oluşması adına çıktık' Rus birliklerin Kiev Bölgesi'nden çıkmasına değinen Peskov, "Müzakereler için elverişli koşulların oluşması adına iyi niyet jesti yapmak istedik. Müzakereler sırasında ciddi kararlar alabiliriz, bu nedenle Devlet Başkanı Putin birliklerimize Kiev Bölgesi'nden çıkma emri verdi" ifadelerini kullandı.
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rusya, kremlin, dmitriy peskov

Peskov: Rusya hükümeti, Zelenskiy'i öldürmek istemiyor

11:43 06.04.2022 (güncellendi: 11:58 06.04.2022)
© AFP 2022 / EVGENIA NOVOZHENINADmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© AFP 2022 / EVGENIA NOVOZHENINA
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Ayrıntılar geliyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya hükümetinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i öldürmek istediğine dair iddiaları reddetti.
Fransız LCI televizyonuna konuşan Peskov, Rusya hükümetinin Zelenskiy'i öldürmek istediğine dair iddiaların sorulması üzerine "Hayır, bu doğru değil" yanıtını verdi.
Peskov, "Zelenskiy, Ukrayna devlet başkanı ve Rus heyetinin kendisine açık şekilde bildirdiği Rusya'nın koşullarını kabul etmesine ilgi duyuyoruz. Müzakereler yoluyla askeri harekata son vermek istiyoruz" dedi.

'Kiev Bölgesi'nden müzakereler için elverişli koşulların oluşması adına çıktık'

Rus birliklerin Kiev Bölgesi'nden çıkmasına değinen Peskov, "Müzakereler için elverişli koşulların oluşması adına iyi niyet jesti yapmak istedik. Müzakereler sırasında ciddi kararlar alabiliriz, bu nedenle Devlet Başkanı Putin birliklerimize Kiev Bölgesi'nden çıkma emri verdi" ifadelerini kullandı.
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