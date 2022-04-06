https://tr.sputniknews.com/20220406/polonyada-ukrayna-ordusunun-harkovu-bombaladigini-soyleyen-siginmaci-kadin-otelden-cikarildi--1055363684.html
Polonya’da ‘Ukrayna ordusunun Harkov’u bombaladığını’ söyleyen sığınmacı kadın otelden çıkarıldı
Polonya’da ‘Ukrayna ordusunun Harkov’u bombaladığını’ söyleyen sığınmacı kadın otelden çıkarıldı
Polonya'daki otellerden biri, Ukraynalı sığınmacı bir kadını ‘Harkov kenti Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından bombalandı’ sözleri üzerine otelden çıkardı. 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T17:05+0300
2022-04-06T17:05+0300
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Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, bavulu ve sırt çantası ile otel odasından çıkarak asansöre yönelen sığınmacı kadına yönelik arka planda, “Polonya'da bile Rus dünyasından böyle kurtuluyoruz" sesi duyuluyor.Görüntülerde ayrıca arka plandan sığınmacıya seslenen kadının şu sözleri duyuluyor: “Dürüst insanlara yardım ediyoruz. Sizi buraya yerleştirdik. Eşim sizi konsolosluklara götürürken masrafları cebinden karşıladı. Size yardım ettik, oysa siz bütün haftayı Hilton Oteli'nde Polonya'yı ve Yahudi örgütünü kullanarak Rus dünyasının propagandasını yaparak geçirdiniz. Şimdi Rus gemisini takip edin.”Arka plandaki kadın ayrıca, sığınmacının kendisine gösterilen nezakete Ukryna askerlerini Harkov’u bombalamakla suçlayarak ‘kara nankörlükle’ yanıt verdiğini iddia ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220406/kremlin-ukraynayla-muzakereler-istedigimiz-kadar-hizli-ilerlemiyor-onumuzde-uzun-bir-yol-var-1055357454.html
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Polonya’da ‘Ukrayna ordusunun Harkov’u bombaladığını’ söyleyen sığınmacı kadın otelden çıkarıldı
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Polonya'daki otellerden biri, Ukraynalı sığınmacı bir kadını ‘Harkov kenti Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından bombalandı’ sözleri üzerine otelden çıkardı.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, bavulu ve sırt çantası ile otel odasından çıkarak asansöre yönelen sığınmacı kadına yönelik arka planda, “Polonya'da bile Rus dünyasından böyle kurtuluyoruz" sesi duyuluyor.
Görüntülerde ayrıca arka plandan sığınmacıya seslenen kadının şu sözleri duyuluyor: “Dürüst insanlara yardım ediyoruz. Sizi buraya yerleştirdik. Eşim sizi konsolosluklara götürürken masrafları cebinden karşıladı. Size yardım ettik, oysa siz bütün haftayı Hilton Oteli'nde Polonya'yı ve Yahudi örgütünü kullanarak Rus dünyasının propagandasını yaparak geçirdiniz. Şimdi Rus gemisini takip edin.”
Arka plandaki kadın ayrıca, sığınmacının kendisine gösterilen nezakete Ukryna askerlerini Harkov’u bombalamakla suçlayarak ‘kara nankörlükle’ yanıt verdiğini iddia ediyor.