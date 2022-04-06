https://tr.sputniknews.com/20220406/prof-dr-yilmaz-turkiye-enflasyonla-mucadele-etmek-zorunda-alim-gucu-hizli-bir-sekilde-dusuyor-1055358137.html

Prof. Dr. Yılmaz: Türkiye enflasyonla mücadele etmek zorunda, alım gücü hızlı bir şekilde düşüyor

Prof. Dr. Yılmaz: Türkiye enflasyonla mücadele etmek zorunda, alım gücü hızlı bir şekilde düşüyor

Prof. Dr. Kamil Yılmaz, enflasyonun mevcut düzeyi konusunda “Türkiye, enflasyonla mücadele etmek zorundadır. İki aşamada da refah kaybına uğruyoruz. Enflasyon... 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T14:53+0300

2022-04-06T14:53+0300

2022-04-06T14:53+0300

seyir hali

radyo

enflasyon

merkez bankası

faiz

seçim

kur korumalı tl mevduat

kur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1055358097_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_248fb125b99ca0c4f610571997a6e8d0.jpg

Prof. Dr. Yılmaz: Türkiye enflasyonla mücadele etmek zorunda, alım gücü hızlı bir şekilde düşüyor 06.04.2022 SEYİR HALİ

Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kamil Yılmaz, TÜİK’in enflasyon verilerini, Merkez Bankası’nın para politikasını, reel faizin gidişatını ve enflasyona olası çözümleri Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında yorumladı.Yüksek enflasyon dönemine girildiğini söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, çalışan ve üretici davranışlarının nasıl etkileneceğini “Enflasyonu her ay tekrar tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Eylül’de Merkez Bankası faiz indirmeye karar verdiği zaman bunun yıl içinde yüzde 50-60’ları bulacağını söylemiştik. Kendim farklı ortamlarda da söylediğimi çok iyi hatırlıyorum. Bunun nedeni de çok net bir şekilde artık enflasyon beklentileri düşmüyor. Yeni bir döneme, yüksek enflasyon dönemine giriyoruz. Çalışan da üretici de herkes kendi fiyatlarını belirlerken artık hükümetin enflasyonla mücadele etmediğini dikkate alıp ona göre önümüzdeki dönemi belirlemeye çalışıyor. Böyle bir ortamda ne yapacaktır? Enflasyon beklentisini yüksek tutup ona göre kendi fiyatını yüksek alacaktır. Bunun yanında tüketici tarafına baktığımızda son geçen hafta yapılan bazı araştırmalarda yüzde 59’u vatandaşın ay sonunu getiremiyor. Geri kalan yüzde 41’in bir kısmı başa baş bir kısmının maddi imkanları var. Onlar da maddi imkanlarla tasarruf etseler ne olacak? Tasarrufta reel faiz yüzde -29 oldu. Tasarruf etmelerinin de bir anlamı yok. Herkes bana göre mal almaya başlıyor. Stok edebildiğini stok ediyor. En iyi getiri şu anda onda var” diye açıkladı.‘Bırakın tek haneleri, gelecek sene yüzde 50’lerin altına gelirse büyük başarıdır’Bakan Nebati’nin enflasyon hedeflerini yorumlayan Prof. Dr. Yılmaz, yüksek enflasyon ile seçime gitmenin geçmişte nasıl sonuçlandığını “Hükümet gerçeklikle bağlantısını koparmış durumda ‘Yüzde yüze yakın bir enflasyonla seçime gidersem ve kazanırsam ne kadar büyük bir başarı olur’ diye test ediyor gibi geliyor bana. Bunu 90’lı yıllarda hükümetler arka arkaya denedi. Test etmeye gerek yok, bunun sonucu belli. Halk yüzde yüze yaklaşmış enflasyonla tekrar iktidarı göreve getirmez. Sayın Bakan tek hanelere düşeceğini söylüyor. Bırakın tek haneleri, gelecek sene yüzde 50’lerin altına gelirse bana göre büyük başarıdır. Mücadele eden bir Merkez Bankası yok” diye hatırlattı.‘Yatırım için değil tüketmek ve stoklamak için iyi bir ortam var’Prof. Dr. Yılmaz, kur korumalı mevduatın (KKM) enflasyona çözüm olmayacağını “Kur korumalı mevduatla bir ölçüde kurun köpüğünü aldık, enflasyonun da alacağız dediler. Alamazsınız ki kur korumalı mevduatla, neden çok açık: Yatırım yapmak için iyi bir ortam yok ama tüketmek için ve stoklamak için iyi bir ortam var çünkü en iyi getiri orada var. Yatırım için uygun ortam olmadığını söylememin nedeni de Merkez Bankası ilk çıktığında ‘ticari krediler yavaşladı, onları arttıracağım’ dedi. Ticari krediler ve yatırım kredilerinin artması hepimizin bir ölçüde tercih edeceği bir şey ama siz böyle bir ortamda enflasyonun yüzde yüzlere gittiği bir ortamda yatırım yapar mısınız” şeklinde anlattı.‘Türkiye, enflasyonla mücadele etmek zorunda, alım gücü hızlı bir şekilde düşüyor’Prof. Dr. Yılmaz, enflasyonun artış ve azalışında kaybedilen refahı “Türkiye, enflasyonla mücadele etmek zorundadır. İki aşamada da refah kaybına uğruyoruz. Enflasyon artarken alım gücü hızlı bir şekilde düşüyor. Hepimizin maaşları her gün ayarlanmıyor, yılda bir ayarlanıyor. Böyle bir durumda enflasyondan hepimiz etkileniyoruz ama en çok etkilenen düşük gelirli haneler oluyor. O anlamda baktığınızda enflasyon artarken bir refah kaybı var. Düşürdüğünüzde de refah kaybı var. İşsizlik artıyor. Aynı şekilde reel ücretler düşüyor. Tüm bunlara baktığınızda hükümet 20 yıl iktidardan sonra tam bir şapkadan tavşan çıkarmak misali kendi iktidarını da sonlandırmak istedi herhalde. Mümkün değil böyle bir politikayla seçim kazanmak” diye vurguladı.‘Kamunun işsiz kalan kesimlere işsizlik fonu ötesinde geçici bir dönem için gelir desteği yapabilmesi lazım’Prof. Dr. Yılmaz, enflasyonla mücadele yöntemleri konusunda “Seçimden sonra olacak konu bir faiz artışına gidilmesi gerekecek. İktidar değişikliği ile kim gelirse gelsin para politikası ehil ellere bırakıldığı zaman beklentiler değişecek. Merkez Bankası’nda başlangıç itibariyle arada 47 puan fark var. Bunların hepsini bir günde yapmayacak tabii ki, 5’er 10’ar puanlı bile arttırması çok önemli bir aşamadır. Bunu birkaç ayda arayı kapatacak şekilde gerçekleştirebilir. O dönemdeki duruma bağlı, enflasyon artmaya devam ederse reel faizlerimiz -40’larıda geçecek. Sadece Merkez Bankası’nın faiz artışlarıyla gerçekleştirilecek bir konu değil. Dezenflasyonun ciddi bir refah ve işsizlik maliyeti var. Kamunun işsiz kalan kesimlere işsizlik fonu ötesinde geçici bir dönem için gelir desteği yapabilmesi lazım. Bu hükümetin 2020 Kovid krizi sırasında yapmadığı gelir desteğinin böyle bir dönemde vergi dilimlerini arttırarak enflasyonla mücadelede en çok etkilenen gruplara destek olabilmesi gerekiyor. Yapabilirse bir taraftan enflasyon beklentilerini aşağı çekerken bir taraftan maliyetini, gelir dağılımındaki bozulmayı, işsizlikteki artışın refah etkisini en aza indirmiş olacak” diye konuştu.‘Ultra gevşek bir para politikasından bahsediyoruz’Prof. Dr. Yılmaz, mevcut enflasyon politikalarının devlet bütçesine etkisini “Bütçemiz buna el verir mi bakmamız lazımdır. Bütçemiz bu sene oldukça olumsuza doğru gidiyor. KKM’nin de neler getireceği konusunda ben hiç olumlu düşünmüyorum. Bakan ilk hafta 12.5 milyar dedi. Üzerine katlanarak devam edecek. Dövizde yüzde yirmi bir artış KKM’nin yıllık maliyetini 100 milyar üzerine çıkaracak diye düşünüyorum. Faizi arttırmadığınız sürece ‘paranın maliyeti düşük, tasarruf etmenize gerek yok, harcayabilirsiniz’ demeye getiriyorsunuz. Enflasyonla mücadele iç talebi daraltmadan mümkün değil. Şu anda ultra gevşek bir para politikasından bahsediyoruz. Enflasyon beklentileri aşağı düşmeden üreticinin fiyat artışını aşağı çekmesi mümkün değil” diye inceledi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

radyo, enflasyon, merkez bankası, faiz, seçim, kur korumalı tl mevduat, kur, аудио