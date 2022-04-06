RTÜK üyesi Taşcı: Diyanet şikayetiyle Kuran Kursu'ndaki istismarı haber yapan 3 kanala ceza verildi
15:58 06.04.2022 (güncellendi: 16:10 06.04.2022)
© AARTÜK, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
© AA
RTÜK üyesleri Taşcı ve Konuralp, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Halk TV, TELE1 ve KRT'yi Erzurum'da bulunan Kuran Kursu'ndaki çocuk istismarını haberleştirdikleri için şikayet ettiğini belirterek, RTÜK'ün kanallara para cezası verdiğini duyurdu.
RTÜK üyeleri Okan Konuralp ve İlhan Taşcı, sosyal medya hesaplarından, Diyanet'in şikayetinde kurumun küçük düşürüldüğü ve aşağılandığını iddia ettiğini paylaştı. RTÜK'ün de şikayet üzerine oy çokluğuyla yayın yasağı ihlali gerekçesiyle kuruluşlara para cezası verdiği belirtildi.
Konuralp'in konuyla ilgili paylaşımı şöyle:
"Diyanet, Kur’an Kursu’ndaki istismarı gündeme getiren KRT ve Halk TV’yi 'Diyanet’in küçük düşürüldüğü, aşağılandığı ve yayın yasağı ihlali' gerekçesiyle RTÜK’e şikayet etti. RTÜK, oy çokluğuyla ve yayın yasağı ihlali gerekçesiyle kuruluşlara para cezası verdi.
Diyanet, Kur’an Kursu’ndaki istismarı gündeme getiren KRT ve HalkTV’yi “Diyanet’in küçük düşürüldüğü, aşağılandığı ve yayın yasağı ihlali” gerekçesiyle RTÜK’e şikayet etti. RTÜK, oy çokluğuyla ve yayın yasağı ihlali gerekçesiyle kuruluşlara para cezası verdi. (1)— Okan Konuralp (@okonuralp) April 6, 2022
Verilen cezalara atfen vurgularım ki Diyanet yöneticileri Erzurum’da yaşanan istismardaki sorumluluklarının üstünü, basın özgürlüğünün sınırlarını daraltmaya çalışarak ve yargı kararlarının arkasına sığınarak örtemez.
Not: Para cezasıyla yetinilmesi de RTÜK’e övgüyü gerektirmiyor.
Öte yandan RTÜK, TELE1’e de benzer yayınları nedeniyle para cezası yaptırımı uyguladı. Tüm bu yaptırımlar hakikatlerin ortaya çıkışını engelleyemez. Kamuoyunun bilgisine."
Öte yandan RTÜK, TELE1’e de benzer yayınları nedeniyle para cezası yaptırımı uyguladı. Tüm bu yaptırımlar hakikatlerin ortaya çıkışını engelleyemez. Kamuoyunun bilgisine.— Okan Konuralp (@okonuralp) April 6, 2022
RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı ise şu ifadeleri kullandı:
RTÜK, Erzurum'daki Kur'an kursunda çocuklara tecavüz davasını haberleştiren Halk TV, KRT ve TELE 1'e % 2 para cezası verdi. Karar, Diyanet İşleri'nin şikayeti üzerine oyçokluğuyla alındı. İstiyorlar ki; hırsızlığı, yolsuzluğu, çocuklara tecavüzü kimse bilmesin, duymasın.
Ayıp!
Ayıp!
Şikayet dilekçesine göre, Kur'an kursunda 7 çocuğun uğradığı cinsel istismardan değil de haberlerin veriliş biçiminden 'incinmiş' Diyanet İşleri Başkanlığı!!!
Şaka gibi… “Çocuklara kıymayın efendiler…”
Şaka gibi… “Çocuklara kıymayın efendiler…”
2- Şikayet dilekçesine göre, Kur’an kursunda 7 çocuğun uğradığı cinsel istismardan değil de haberlerin veriliş biçiminden “incinmiş” Diyanet İşleri Başkanlığı!!!— İlhan Taşcı (@ilhantasci) April 6, 2022
Şaka gibi…
“Çocuklara kıymayın efendiler…”