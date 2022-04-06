https://tr.sputniknews.com/20220406/rtuk-uyesi-tasci-diyanet-sikayetiyle-kuran-kursundaki-istismari-haber-yapan-3-kanala-ceza-verildi-1055361313.html

RTÜK üyesi Taşcı: Diyanet şikayetiyle Kuran Kursu'ndaki istismarı haber yapan 3 kanala ceza verildi

RTÜK üyesi Taşcı: Diyanet şikayetiyle Kuran Kursu'ndaki istismarı haber yapan 3 kanala ceza verildi

RTÜK üyesleri Taşcı ve Konuralp, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Halk TV, TELE1 ve KRT'yi Erzurum'da bulunan Kuran Kursu'ndaki çocuk istismarını... 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T15:58+0300

2022-04-06T15:58+0300

2022-04-06T16:10+0300

çocuklara yönelik cinsel istismar

türkiye

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

para cezası

diyanet başkanlığı

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RTÜK üyeleri Okan Konuralp ve İlhan Taşcı, sosyal medya hesaplarından, Diyanet'in şikayetinde kurumun küçük düşürüldüğü ve aşağılandığını iddia ettiğini paylaştı. RTÜK'ün de şikayet üzerine oy çokluğuyla yayın yasağı ihlali gerekçesiyle kuruluşlara para cezası verdiği belirtildi.Konuralp'in konuyla ilgili paylaşımı şöyle:"Diyanet, Kur’an Kursu’ndaki istismarı gündeme getiren KRT ve Halk TV’yi 'Diyanet’in küçük düşürüldüğü, aşağılandığı ve yayın yasağı ihlali' gerekçesiyle RTÜK’e şikayet etti. RTÜK, oy çokluğuyla ve yayın yasağı ihlali gerekçesiyle kuruluşlara para cezası verdi.Verilen cezalara atfen vurgularım ki Diyanet yöneticileri Erzurum’da yaşanan istismardaki sorumluluklarının üstünü, basın özgürlüğünün sınırlarını daraltmaya çalışarak ve yargı kararlarının arkasına sığınarak örtemez.Not: Para cezasıyla yetinilmesi de RTÜK’e övgüyü gerektirmiyor.Öte yandan RTÜK, TELE1’e de benzer yayınları nedeniyle para cezası yaptırımı uyguladı. Tüm bu yaptırımlar hakikatlerin ortaya çıkışını engelleyemez. Kamuoyunun bilgisine."RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı ise şu ifadeleri kullandı:RTÜK, Erzurum'daki Kur'an kursunda çocuklara tecavüz davasını haberleştiren Halk TV, KRT ve TELE 1'e % 2 para cezası verdi. Karar, Diyanet İşleri'nin şikayeti üzerine oyçokluğuyla alındı. İstiyorlar ki; hırsızlığı, yolsuzluğu, çocuklara tecavüzü kimse bilmesin, duymasın.Ayıp!Şikayet dilekçesine göre, Kur'an kursunda 7 çocuğun uğradığı cinsel istismardan değil de haberlerin veriliş biçiminden 'incinmiş' Diyanet İşleri Başkanlığı!!!Şaka gibi… “Çocuklara kıymayın efendiler…”

https://tr.sputniknews.com/20211112/kuran-kursunda-4-erkek-cocuga-cinsel-istismarda-bulunan-fatih-ozturke-33-yil-hapis-cezasi-verildi-1050752113.html

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çocuklara yönelik cinsel istismar, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), para cezası, diyanet başkanlığı