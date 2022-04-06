https://tr.sputniknews.com/20220406/rus-siyasetci-jirinovskiy-hayatini-kaybetti-1055354310.html
Rus siyasetçi Jirinovskiy hayatını kaybetti
Rus siyasetçi Jirinovskiy hayatını kaybetti
Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovskiy’nin bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T13:13+0300
2022-04-06T13:13+0300
2022-04-06T13:35+0300
vladimir jirinovskiy
dünya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1055354310.jpg?1649241302
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın başkanı Vyaçeslav Volodin, Jirinovkiy’nin uzun süren ağır bir hastalığın ardından hayatını kaybettiğini belirtti.Volodin, Jirinovskiy’le ilgili şu ifadeleri kullandı: “Parlak ve becerikli bir siyasetçiydi. Dünyada işlerin nasıl yürüdüğünü iyi bilen ve pek çok şeyi önceden görebilmiş biriydi. Öyle muazzam bir kişiliği vardır ki modern Rusya’nın siyasi sisteminin gelişimini onsuz düşünemeyiz.”Rus siyasetinin önemli kişiliklerinden olan Jirinovskiy, Sovyetler Birliği'nin ilk muhalefet partisi olan Liberal Demokrat Parti'ye, kurulduğu 1989'dan beri başkanlık ediyordu. Siyasi hayatı boyunca 6 kez devlet başkanlığına aday olan ama hiçbir seçimi kazanamayan Jirinovskiy, Tatar seçmenlere Türkçe seslendiği görüntüleriyle Türkiye'de de tanınmıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir jirinovskiy
Rus siyasetçi Jirinovskiy hayatını kaybetti
13:13 06.04.2022 (güncellendi: 13:35 06.04.2022) Abone ol
Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovskiy’nin bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın başkanı Vyaçeslav Volodin, Jirinovkiy’nin uzun süren ağır bir hastalığın ardından hayatını kaybettiğini belirtti.
Volodin, Jirinovskiy’le ilgili şu ifadeleri kullandı: “Parlak ve becerikli bir siyasetçiydi. Dünyada işlerin nasıl yürüdüğünü iyi bilen ve pek çok şeyi önceden görebilmiş biriydi. Öyle muazzam bir kişiliği vardır ki modern Rusya’nın siyasi sisteminin gelişimini onsuz düşünemeyiz.”
Rus siyasetinin önemli kişiliklerinden olan Jirinovskiy, Sovyetler Birliği'nin ilk muhalefet partisi olan Liberal Demokrat Parti'ye, kurulduğu 1989'dan beri başkanlık ediyordu.
Siyasi hayatı boyunca 6 kez devlet başkanlığına aday olan ama hiçbir seçimi kazanamayan Jirinovskiy, Tatar seçmenlere Türkçe seslendiği görüntüleriyle Türkiye'de de tanınmıştı.