https://tr.sputniknews.com/20220406/rusya-disisleri-avrupa-ulkeleri-rus-diplomatlari-sinir-disi-ederek-bindikleri-dali-kesiyor-1055359904.html

Rusya Dışişleri: Avrupa ülkeleri, Rus diplomatları sınır dışı ederek bindikleri dalı kesiyor

Rusya Dışişleri: Avrupa ülkeleri, Rus diplomatları sınır dışı ederek bindikleri dalı kesiyor

Rus diplomatların Avrupa ülkelerinden kitlesel olarak sınır dışı edilmesini yorumlayan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, "Durum değerlendirmesi... 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T15:25+0300

2022-04-06T15:25+0300

2022-04-06T15:25+0300

ukrayna krizi

rusya

aleksandr gruşko

rus diplomat

sınır dışı

litvanya

polonya

kaliningrad

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Avrupa ülkelerinin Rus diplomatları sınır dışı etme yönünde aldıkları kararı yorumladı.Gruşko, yaptığı açıklamada, "Durum değerlendirmesi yapıyoruz, ancak çizgimiz hep aynı kaldı: Diplomatik kanalların açık kalması taraftarıyız" dedi. Rus diplomat ayrıca, "Diplomatik temaslara sınırlama getiren ülkelerin de kendi bindikleri dalı kestiklerine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.‘Kaliningrad’ın bloke edilmesi ateşle oynamak olur’Öte yandan Gruşko, Rusya’nın ülke sınırları dışında yer alan Kaliningrad bölgesinin dış dünyaya erişiminin Avrupa ülkeleri tarafından bloke edilmesi olasılığı konusunda da uyarı yaptı.Bakan Yardımcısı, Litvanya ve Polonya ile sınırı olan Kaliningrad’ın bloke edilmesinin ateşle oynamak olacağını söyleyerek, "Umuyorum ki Avrupa’da sağduyu, Kaliningrad’la ilgili oyunlara girişilmesine izin vermez. Bunun ateşle oynamak olacağını pek çok kişinin anladığını düşünüyorum" diye konuştu.Daha önce Litvanya ve Polonya , Rusya ile sınırlarını tamamıyla kapatabilecekleri mesajını vermişti.

https://tr.sputniknews.com/20220405/italya-30-rus-diplomati-sinir-disi-etti-1055320520.html

rusya

litvanya

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rusya, aleksandr gruşko, rus diplomat, sınır dışı, litvanya, polonya, kaliningrad