https://tr.sputniknews.com/20220406/rusya-disisleri-avrupa-ulkeleri-rus-diplomatlari-sinir-disi-ederek-bindikleri-dali-kesiyor-1055359904.html
Rusya Dışişleri: Avrupa ülkeleri, Rus diplomatları sınır dışı ederek bindikleri dalı kesiyor
Rusya Dışişleri: Avrupa ülkeleri, Rus diplomatları sınır dışı ederek bindikleri dalı kesiyor
Rus diplomatların Avrupa ülkelerinden kitlesel olarak sınır dışı edilmesini yorumlayan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, "Durum değerlendirmesi... 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T15:25+0300
2022-04-06T15:25+0300
2022-04-06T15:25+0300
ukrayna krizi
rusya
aleksandr gruşko
rus diplomat
sınır dışı
litvanya
polonya
kaliningrad
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Avrupa ülkelerinin Rus diplomatları sınır dışı etme yönünde aldıkları kararı yorumladı.Gruşko, yaptığı açıklamada, "Durum değerlendirmesi yapıyoruz, ancak çizgimiz hep aynı kaldı: Diplomatik kanalların açık kalması taraftarıyız" dedi. Rus diplomat ayrıca, "Diplomatik temaslara sınırlama getiren ülkelerin de kendi bindikleri dalı kestiklerine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.‘Kaliningrad’ın bloke edilmesi ateşle oynamak olur’Öte yandan Gruşko, Rusya’nın ülke sınırları dışında yer alan Kaliningrad bölgesinin dış dünyaya erişiminin Avrupa ülkeleri tarafından bloke edilmesi olasılığı konusunda da uyarı yaptı.Bakan Yardımcısı, Litvanya ve Polonya ile sınırı olan Kaliningrad’ın bloke edilmesinin ateşle oynamak olacağını söyleyerek, "Umuyorum ki Avrupa’da sağduyu, Kaliningrad’la ilgili oyunlara girişilmesine izin vermez. Bunun ateşle oynamak olacağını pek çok kişinin anladığını düşünüyorum" diye konuştu.Daha önce Litvanya ve Polonya , Rusya ile sınırlarını tamamıyla kapatabilecekleri mesajını vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220405/italya-30-rus-diplomati-sinir-disi-etti-1055320520.html
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Rusya Dışişleri: Avrupa ülkeleri, Rus diplomatları sınır dışı ederek bindikleri dalı kesiyor
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Rus diplomatların Avrupa ülkelerinden kitlesel olarak sınır dışı edilmesini yorumlayan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, "Durum değerlendirmesi yapıyoruz, ancak çizgimiz hep aynı kaldı: Diplomatik kanalların açık kalması taraftarıyız" dedi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Avrupa ülkelerinin Rus diplomatları sınır dışı etme yönünde aldıkları kararı yorumladı.
Gruşko, yaptığı açıklamada, "Durum değerlendirmesi yapıyoruz, ancak çizgimiz hep aynı kaldı: Diplomatik kanalların açık kalması taraftarıyız" dedi. Rus diplomat ayrıca, "Diplomatik temaslara sınırlama getiren ülkelerin de kendi bindikleri dalı kestiklerine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
‘Kaliningrad’ın bloke edilmesi ateşle oynamak olur’
Öte yandan Gruşko, Rusya’nın ülke sınırları dışında yer alan Kaliningrad bölgesinin dış dünyaya erişiminin Avrupa ülkeleri tarafından bloke edilmesi olasılığı konusunda da uyarı yaptı.
Bakan Yardımcısı, Litvanya ve Polonya ile sınırı olan Kaliningrad’ın bloke edilmesinin ateşle oynamak olacağını söyleyerek, "Umuyorum ki Avrupa’da sağduyu, Kaliningrad’la ilgili oyunlara girişilmesine izin vermez. Bunun ateşle oynamak olacağını pek çok kişinin anladığını düşünüyorum" diye konuştu.
Daha önce Litvanya ve Polonya , Rusya ile sınırlarını tamamıyla kapatabilecekleri mesajını vermişti.