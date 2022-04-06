https://tr.sputniknews.com/20220406/rusya-kizilhacin-ukraynadaki-rus-savas-esirlerine-ulasabilmesi-icin-turkiyeden-yardim-istedi-1055364724.html

Rusya, Kızılhaç’ın Ukrayna’daki Rus savaş esirlerine ulaşabilmesi için Türkiye’den yardım istedi

Rusya, Kızılhaç’ın Ukrayna’daki Rus savaş esirlerine ulaşabilmesi için Türkiye’den yardım istedi

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna tarafının uzun zamandan beri esir takası gerçekleştirmeyi engellediğini söyledi. Rus yetkililer, Ukrayna’daki Rus... 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T17:55+0300

2022-04-06T17:55+0300

2022-04-06T17:56+0300

kızılhaç

rusya

türkiye

ukrayna krizi

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Rusya Savunma yetkilileri, Ukrayna’nın uzun zamandan beri esir takası gerçekleştirilmesini engellediğini belirtti ve bugün için planlanan takasın da Ukrayna tarafından son anda bozulduğunu kaydetti.Tarafların en başta 251 kişiye karşılık 251 kişiyi karşı tarafa teslim edecekleri bir esir takası üstünde anlaştıklarını kaydeden Rus yetkililer, Ukrayna’nın sonradan teslim edeceği esirlerin sayısını 38’e kadar düşürdüğünü, daha sonraysa takastan tamamıyla vazgeçtiğini söylediler.Bu nedenle esir alınmış Rus askerlerin durumlarının iyi olmadığını düşünmek için geçerli bir sebeplerinin olduğunu belirten Rus yetkililer, BM, AGİT, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile Almanya, Türkiye ve Fransa hükümetlerinden, Rus esirlere Kızılhaç’ın ulaşması için Kiev’i ikna etmeleri çağrısını yaptı.Ukraynalı radikaller, Harhov’da kendi gerçekleştirdikleri yıkımın görüntülerini, suçu Rusya’nın üstüne atmak için Batı basınına servis ettiRusya Savunma yetkilileri ayrıca, Ukraynalı radikal milliyetçi grupların, Harkov’un Dergaçi yerleşim yerine ateş açtıklarını ve Batı basınına servis etmek için burada yarattıkları yıkımın görüntülerini çektiklerini belirtti. Söz konusu sahte görüntülerin çekimlerine katılmaları için sivillere 25 dolar ödeme yapıldığını da kaydetti.

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kızılhaç, rusya, türkiye