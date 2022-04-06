https://tr.sputniknews.com/20220406/rusya-savunma-bakanligi-kiev-harkov-bolgesinde-klorlu-provokasyon-hazirliyor-1055369194.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, Harkov bölgesinde klorlu provokasyon hazırlıyor

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, Harkov bölgesinde klorlu provokasyon hazırlıyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna istihbarat servislerinin Harkov bölgesinde içinde 120 ton... 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T21:14+0300

2022-04-06T21:14+0300

2022-04-06T22:05+0300

türkiye

rusya savunma bakanlığı

igor konaşenkov

ukrayna

harkov

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, “Teyit edilmiş bilgilere göre, Ukrayna istihbarat servisleri Harkov bölgesindeki Pervomaysk kentinde zehirli maddelerin kullanımıyla büyük bir provokasyon hazırlıyor. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) personeli, içinde 120 ton klor bulunan ‘Himprom’ şirketine ait depolama tesisine patlayıcılar yerleştirdi” dedi.Konaşenkov, Rusya'yı bölgedeki sivillerin ölümüne neden olan kimyasal bir felaket yarattığı iddiasıyla suçlamak için bu deponun havaya uçurulmasının planlandığını kaydetti.'Rus ordusu Harkov bölgesindeki bir yakıt üssünü füze saldırısıyla imha etti'Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli füzelerle Harkov bölgesindeki bir yakıt üssünün yanı sıra Ukrayna ordusuna yabancı ülkeler tarafından sağlanan askeri teçhizat ve silahları yok ettiğini kaydetti.Konaşenkov, “Harkov bölgesindeki Çuguyev köyü yakınlarında Ukrayna birliklerinin teçhizatı için yakıt tedarik edilen bir yakıt üssü havadan atılan yüksek hassasiyetli füzelerle yok edildi. Ayrıca, Harkov bölgesindeki Lozovaya tren istasyonunda biriktirilen yabancı askeri teçhizat ve silahlar imha edildi” ifadelerini kullandı.‘Rus Hava-Uzay Kuvvetleri operasyonel taktik birimi Ukrayna’nın 34 askeri unsurunu vurdu’Konaşenkov, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri operasyonel taktik biriminin aralarında 9 mevzi ile askeri teçhizat toplama alanlarının da olduğu 34 askeri unsurunu vurduğunu belirtti.Konaşenkov, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri operasyonel taktik birimi gün içinde, Ukrayna’nın 34 askeri unsurunu vurdu. Bunlar arasında 1 topçu bataryası, 2 lojistik deposu, 9 mevzi ve askeri teçhizat toplama alanı mevcut” dedi.

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rusya savunma bakanlığı, igor konaşenkov, ukrayna, harkov