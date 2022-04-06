Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220406/rusya-savunma-bakanligi-kiev-harkov-bolgesinde-klorlu-provokasyon-hazirliyor-1055369194.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, Harkov bölgesinde klorlu provokasyon hazırlıyor
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, Harkov bölgesinde klorlu provokasyon hazırlıyor
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna istihbarat servislerinin Harkov bölgesinde içinde 120 ton... 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T21:14+0300
2022-04-06T22:05+0300
türkiye
rusya savunma bakanlığı
igor konaşenkov
ukrayna
harkov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054785929_0:74:1595:971_1920x0_80_0_0_33e77a2562715d25ba0149e41c3352fa.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, “Teyit edilmiş bilgilere göre, Ukrayna istihbarat servisleri Harkov bölgesindeki Pervomaysk kentinde zehirli maddelerin kullanımıyla büyük bir provokasyon hazırlıyor. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) personeli, içinde 120 ton klor bulunan ‘Himprom’ şirketine ait depolama tesisine patlayıcılar yerleştirdi” dedi.Konaşenkov, Rusya'yı bölgedeki sivillerin ölümüne neden olan kimyasal bir felaket yarattığı iddiasıyla suçlamak için bu deponun havaya uçurulmasının planlandığını kaydetti.'Rus ordusu Harkov bölgesindeki bir yakıt üssünü füze saldırısıyla imha etti'Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli füzelerle Harkov bölgesindeki bir yakıt üssünün yanı sıra Ukrayna ordusuna yabancı ülkeler tarafından sağlanan askeri teçhizat ve silahları yok ettiğini kaydetti.Konaşenkov, “Harkov bölgesindeki Çuguyev köyü yakınlarında Ukrayna birliklerinin teçhizatı için yakıt tedarik edilen bir yakıt üssü havadan atılan yüksek hassasiyetli füzelerle yok edildi. Ayrıca, Harkov bölgesindeki Lozovaya tren istasyonunda biriktirilen yabancı askeri teçhizat ve silahlar imha edildi” ifadelerini kullandı.‘Rus Hava-Uzay Kuvvetleri operasyonel taktik birimi Ukrayna’nın 34 askeri unsurunu vurdu’Konaşenkov, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri operasyonel taktik biriminin aralarında 9 mevzi ile askeri teçhizat toplama alanlarının da olduğu 34 askeri unsurunu vurduğunu belirtti.Konaşenkov, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri operasyonel taktik birimi gün içinde, Ukrayna’nın 34 askeri unsurunu vurdu. Bunlar arasında 1 topçu bataryası, 2 lojistik deposu, 9 mevzi ve askeri teçhizat toplama alanı mevcut” dedi.
türkiye
ukrayna
harkov
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054785929_102:0:1493:1043_1920x0_80_0_0_15e1cb4a2eae8587ac348c4dd343094b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya savunma bakanlığı, igor konaşenkov, ukrayna, harkov

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, Harkov bölgesinde klorlu provokasyon hazırlıyor

21:14 06.04.2022 (güncellendi: 22:05 06.04.2022)
© УПСИ МО РФ Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov,
 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© УПСИ МО РФ
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna istihbarat servislerinin Harkov bölgesinde içinde 120 ton klor bulunan bir depolama tesisini havaya uçurarak olası sivil ölümlerinden Rusya'yı sorumlu tutmayı planladığını söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, “Teyit edilmiş bilgilere göre, Ukrayna istihbarat servisleri Harkov bölgesindeki Pervomaysk kentinde zehirli maddelerin kullanımıyla büyük bir provokasyon hazırlıyor. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) personeli, içinde 120 ton klor bulunan ‘Himprom’ şirketine ait depolama tesisine patlayıcılar yerleştirdi” dedi.
Konaşenkov, Rusya'yı bölgedeki sivillerin ölümüne neden olan kimyasal bir felaket yarattığı iddiasıyla suçlamak için bu deponun havaya uçurulmasının planlandığını kaydetti.

'Rus ordusu Harkov bölgesindeki bir yakıt üssünü füze saldırısıyla imha etti'

Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli füzelerle Harkov bölgesindeki bir yakıt üssünün yanı sıra Ukrayna ordusuna yabancı ülkeler tarafından sağlanan askeri teçhizat ve silahları yok ettiğini kaydetti.
Konaşenkov, “Harkov bölgesindeki Çuguyev köyü yakınlarında Ukrayna birliklerinin teçhizatı için yakıt tedarik edilen bir yakıt üssü havadan atılan yüksek hassasiyetli füzelerle yok edildi. Ayrıca, Harkov bölgesindeki Lozovaya tren istasyonunda biriktirilen yabancı askeri teçhizat ve silahlar imha edildi” ifadelerini kullandı.

‘Rus Hava-Uzay Kuvvetleri operasyonel taktik birimi Ukrayna’nın 34 askeri unsurunu vurdu’

Konaşenkov, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri operasyonel taktik biriminin aralarında 9 mevzi ile askeri teçhizat toplama alanlarının da olduğu 34 askeri unsurunu vurduğunu belirtti.
Konaşenkov, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri operasyonel taktik birimi gün içinde, Ukrayna’nın 34 askeri unsurunu vurdu. Bunlar arasında 1 topçu bataryası, 2 lojistik deposu, 9 mevzi ve askeri teçhizat toplama alanı mevcut” dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала