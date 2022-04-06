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https://tr.sputniknews.com/20220406/tarihi-iskilip-kalesinde-turk-bayragi-dikmek-icin-kazilan-alanda-su-sarnici-bulundu-1055370324.html
Tarihi İskilip Kalesi'nde Türk bayrağı dikmek için kazılan alanda su sarnıcı bulundu
Tarihi İskilip Kalesi'nde Türk bayrağı dikmek için kazılan alanda su sarnıcı bulundu
Çorum'un İskilip Belediyesi'nce, İskilip Kalesi'nde dev Türk bayrağı direği dikmek için yapılan kazıda, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen su sarnıcı... 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T22:56+0300
2022-04-06T22:58+0300
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İskilip Belediyesi, ilçenin zirvesinde yer alan tarihi İskilip Kalesi'ne Türk bayrağı asmak ve bu nedenle büyük bir bayrak direği dikmek üzere hafriyat çalışması başlattı.Yaklaşık 3 ay önce iş makineleriyle yapılan kazıda, taştan örülü duvara rastlanmasıyla çalışmalara ara verilerek, Çorum Müzesi Müdürlüğüne bilgi verildi.Müze görevlileri, çukurda yaptığı incelemede, taş duvarın Osmanlı dönemine ait bir su sarnıcı olduğunu tespit etti.Su sarnıcı buluntularıyla ilgili müze görevlilerince hazırlanan rapor, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderildi.İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, kuruldan gelecek karara göre çukurdaki çalışmaları yönlendireceklerini söyledi.Sülük, kurul kararı doğrultusunda çukurda arkeolojik kazı başlatıp, ilçenin tarihi ve kültürel mirasına bir eser daha kazandırmayı hedeflediklerini de kaydetti.
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sarnıç, çorum, kale

Tarihi İskilip Kalesi'nde Türk bayrağı dikmek için kazılan alanda su sarnıcı bulundu

22:56 06.04.2022 (güncellendi: 22:58 06.04.2022)
© AATarihi İskilip Kalesi'nde Türk bayrağı dikmek için kazılan alanda su sarnıcı bulundu
Tarihi İskilip Kalesi'nde Türk bayrağı dikmek için kazılan alanda su sarnıcı bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© AA
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Çorum'un İskilip Belediyesi'nce, İskilip Kalesi'nde dev Türk bayrağı direği dikmek için yapılan kazıda, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen su sarnıcı bulundu
İskilip Belediyesi, ilçenin zirvesinde yer alan tarihi İskilip Kalesi'ne Türk bayrağı asmak ve bu nedenle büyük bir bayrak direği dikmek üzere hafriyat çalışması başlattı.
Yaklaşık 3 ay önce iş makineleriyle yapılan kazıda, taştan örülü duvara rastlanmasıyla çalışmalara ara verilerek, Çorum Müzesi Müdürlüğüne bilgi verildi.
Müze görevlileri, çukurda yaptığı incelemede, taş duvarın Osmanlı dönemine ait bir su sarnıcı olduğunu tespit etti.
Su sarnıcı buluntularıyla ilgili müze görevlilerince hazırlanan rapor, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderildi.
İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, kuruldan gelecek karara göre çukurdaki çalışmaları yönlendireceklerini söyledi.
Sülük, kurul kararı doğrultusunda çukurda arkeolojik kazı başlatıp, ilçenin tarihi ve kültürel mirasına bir eser daha kazandırmayı hedeflediklerini de kaydetti.
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