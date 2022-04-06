https://tr.sputniknews.com/20220406/twitterdan-elon-musk-aciklamasi-ozel-muamele-gormeyecek--1055357916.html
Twitter'dan Elon Musk açıklaması: Özel muamele görmeyecek
Twitter'dan Elon Musk açıklaması: Özel muamele görmeyecek
Elon Musk'ın Twitter hisselerinin yüzde 9.2'sini satın alıp yönetim kuruluna girmesinin ardından şirketten açıklama geldi. Yapılan açıklamada, en büyük... 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T15:00+0300
2022-04-06T15:00+0300
2022-04-06T15:06+0300
dünya
twitter
elon musk
açıklama
hissedar
satın alma
işlem
hisse
ceo
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Sosyal medya devi Twitter’ın popüler isimlerinden biri olan ABD'li girişmci Elon Musk, Twitter hisselerinin yüzde 9.2’sini satın aldığını duyurmuştu. Firmanın bir anda en büyük hissedarı olan Musk, aynı gün içinde Twitter Yönetim Kurulu'na dahil olmayı başardı.Şirketten yapılan açıklamada, ABD'li yatırımcının yönetim kuruluna alınmasının, platformda özel muamele göreceği anlamına gelmediğine vurgu yapıldı. Twitter sözcüsü Adrian Zamora, The Verge'e yaptığı açıklamada, platformun, politikalarının ve kurallarının geliştirilmesi ve uygulanmasında tarafsızlığa bağlı olduğunu söyledi. Zamora, Musk'ın herkesle aynı Twitter kurallarına tabi olacağını vurguladı. Başka bir deyişle Twitter, gerekli durumlarda Musk'ın hesabını engelleyebilir veya askıya alabilir.Musk'ın platform üzerindeki potansiyel etkisi ile ilgili olarak Zamora, yönetim kurulu üyelerinin Twitter'ın politikaları hakkında karar veremediklerini, ancak rehberlik ve geri bildirim sağlama konusunda hâlâ büyük bir rol oynadıklarını belirtti. “Politika kararlarımız kurul veya hissedarlar tarafından belirlenmiyor” diyen Zamora, “Her zaman olduğu gibi kurulumuz, hizmetimizin tamamında önemli bir danışmanlık ve geri bildirim rolü üstleniyor. Günlük operasyonlarımız ve kararlarımız Twitter yönetimi ve çalışanları tarafından alınmaktadır” ifadelerini kullandı.Ancak Tesla ve SpaceX CEO'su, Twitter'ın bazı önemli noktaları üzerinde doğrudan söz sahibi olacak. Yönetim kurulu üyelerinin birleşmeleri onaylaması ve denetleme işini yürütmesi gerekiyor. Bu, günlük karar verme yetkisi anlamına gelmeyebilir ancak yine de şirket üzerinde Musk'ın büyük bir etkisi olabilir.
https://tr.sputniknews.com/20220405/en-buyuk-hissedar-olarak-twitter-yonetim-kuruluna-atanan-musk-onemli-duzeltmeler-yapmak-istiyorum-1055335661.html
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twitter , elon musk, açıklama, hissedar, satın alma, işlem, hisse, ceo
Twitter'dan Elon Musk açıklaması: Özel muamele görmeyecek
15:00 06.04.2022 (güncellendi: 15:06 06.04.2022) Abone ol
Elon Musk'ın Twitter hisselerinin yüzde 9.2'sini satın alıp yönetim kuruluna girmesinin ardından şirketten açıklama geldi. Yapılan açıklamada, en büyük hissedar olan Musk'ın platformda özel muamele görmeyeceğinin altı çizildi.
Sosyal medya devi Twitter’ın popüler isimlerinden biri olan ABD'li girişmci Elon Musk, Twitter hisselerinin yüzde 9.2’sini satın aldığını duyurmuştu. Firmanın bir anda en büyük hissedarı olan Musk, aynı gün içinde Twitter Yönetim Kurulu'na dahil olmayı başardı.
Şirketten yapılan açıklamada, ABD'li yatırımcının yönetim kuruluna alınmasının, platformda özel muamele göreceği anlamına gelmediğine vurgu yapıldı.
Twitter sözcüsü Adrian Zamora, The Verge'e yaptığı açıklamada, platformun, politikalarının ve kurallarının geliştirilmesi ve uygulanmasında tarafsızlığa bağlı olduğunu söyledi. Zamora, Musk'ın herkesle aynı Twitter kurallarına tabi olacağını vurguladı. Başka bir deyişle Twitter, gerekli durumlarda Musk'ın hesabını engelleyebilir veya askıya alabilir.
Musk'ın platform üzerindeki potansiyel etkisi ile ilgili olarak Zamora, yönetim kurulu üyelerinin Twitter'ın politikaları hakkında karar veremediklerini, ancak rehberlik ve geri bildirim sağlama konusunda hâlâ büyük bir rol oynadıklarını belirtti.
“Politika kararlarımız kurul veya hissedarlar tarafından belirlenmiyor” diyen Zamora, “Her zaman olduğu gibi kurulumuz, hizmetimizin tamamında önemli bir danışmanlık ve geri bildirim rolü üstleniyor. Günlük operasyonlarımız ve kararlarımız Twitter yönetimi ve çalışanları tarafından alınmaktadır” ifadelerini kullandı.
Ancak Tesla ve SpaceX CEO'su, Twitter'ın bazı önemli noktaları üzerinde doğrudan söz sahibi olacak. Yönetim kurulu üyelerinin birleşmeleri onaylaması ve denetleme işini yürütmesi gerekiyor. Bu, günlük karar verme yetkisi anlamına gelmeyebilir ancak yine de şirket üzerinde Musk'ın büyük bir etkisi olabilir.