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Yumurta Üreticileri ve Sanayicileri Derneği Başkanı Akman: Yumurtada fiyat artışı kaçınılmaz
Yumurta Üreticileri ve Sanayicileri Derneği Başkanı Akman: Yumurtada fiyat artışı kaçınılmaz
Yumurta Üreticileri, Ürünleri ve Sanayicileri Derneği Başkanı Metin Akman, artan girdi maliyetleri ve piyasadaki belirsizlik nedeniyle yumurta fiyatlarında... 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T02:35+0300
2022-04-06T02:35+0300
ekonomi
yumurta
fiyat
zam
tarım
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Küçük üreticinin piyasa koşullarına dayanmadığını belirten Yumurta Üreticileri, Ürünleri ve Sanayicileri Derneği (YÜSAD) Başkanı Metin Akman, Bloomberg HT'de yayınlanan Akıllı Tarım programına katılarak değerlendirmelerde bulundu.Artan maliyetler ve piyasanın öngörülemez yapısı nedeniyle küçük üreticinin dayanma gücü kalmadığını aktaran Akman, önümüzdeki dönemde de yumurta fiyatlarında artışın kaçınılmaz olduğunu, yumurta üreticisinin maddi ve manevi gücü kalmadığını ve acil eylem planının şart olduğunu söyledi.İklim krizinin de hammade profilini değiştireceğine dikkat çeken Akman, enerjideki desteklerin tüm tarım sektörü için önemli olduğunu dile getirdi.
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yumurta, fiyat, zam, tarım

Yumurta Üreticileri ve Sanayicileri Derneği Başkanı Akman: Yumurtada fiyat artışı kaçınılmaz

02:35 06.04.2022
© AAKuluçkalık yumurta
Kuluçkalık yumurta - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© AA
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Yumurta Üreticileri, Ürünleri ve Sanayicileri Derneği Başkanı Metin Akman, artan girdi maliyetleri ve piyasadaki belirsizlik nedeniyle yumurta fiyatlarında artışın kaçınılmaz olduğunu söyledi.
Küçük üreticinin piyasa koşullarına dayanmadığını belirten Yumurta Üreticileri, Ürünleri ve Sanayicileri Derneği (YÜSAD) Başkanı Metin Akman, Bloomberg HT'de yayınlanan Akıllı Tarım programına katılarak değerlendirmelerde bulundu.
Artan maliyetler ve piyasanın öngörülemez yapısı nedeniyle küçük üreticinin dayanma gücü kalmadığını aktaran Akman, önümüzdeki dönemde de yumurta fiyatlarında artışın kaçınılmaz olduğunu, yumurta üreticisinin maddi ve manevi gücü kalmadığını ve acil eylem planının şart olduğunu söyledi.
İklim krizinin de hammade profilini değiştireceğine dikkat çeken Akman, enerjideki desteklerin tüm tarım sektörü için önemli olduğunu dile getirdi.
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