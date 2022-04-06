https://tr.sputniknews.com/20220406/yumurta-ureticileri-ve-sanayicileri-dernegi-baskani-akman-yumurtada-fiyat-artisi-kacinilmaz-1055345578.html

Yumurta Üreticileri ve Sanayicileri Derneği Başkanı Akman: Yumurtada fiyat artışı kaçınılmaz

Yumurta Üreticileri ve Sanayicileri Derneği Başkanı Akman: Yumurtada fiyat artışı kaçınılmaz

Yumurta Üreticileri, Ürünleri ve Sanayicileri Derneği Başkanı Metin Akman, artan girdi maliyetleri ve piyasadaki belirsizlik nedeniyle yumurta fiyatlarında... 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T02:35+0300

2022-04-06T02:35+0300

2022-04-06T02:35+0300

ekonomi

yumurta

fiyat

zam

tarım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1054737754_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e144d2848d9420430d90d5ff4f2cf6ad.jpg

Küçük üreticinin piyasa koşullarına dayanmadığını belirten Yumurta Üreticileri, Ürünleri ve Sanayicileri Derneği (YÜSAD) Başkanı Metin Akman, Bloomberg HT'de yayınlanan Akıllı Tarım programına katılarak değerlendirmelerde bulundu.Artan maliyetler ve piyasanın öngörülemez yapısı nedeniyle küçük üreticinin dayanma gücü kalmadığını aktaran Akman, önümüzdeki dönemde de yumurta fiyatlarında artışın kaçınılmaz olduğunu, yumurta üreticisinin maddi ve manevi gücü kalmadığını ve acil eylem planının şart olduğunu söyledi.İklim krizinin de hammade profilini değiştireceğine dikkat çeken Akman, enerjideki desteklerin tüm tarım sektörü için önemli olduğunu dile getirdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yumurta, fiyat, zam, tarım