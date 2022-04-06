https://tr.sputniknews.com/20220406/yunanistan-12-rus-diplomattan-ulkeyi-terk-etmelerini-istedi-1055351784.html
Yunanistan, 12 Rus diplomattan ülkeyi terk etmelerini istedi
Yunanistan, 12 Rus diplomattan ülkeyi terk etmelerini istedi
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, çarşamba günü yaptığı açıklamada, 12 Rus diplomattan ülkeyi terk etmelerini isteyeceğini ve onları 'istenmeyen kişi' ilan... 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T11:54+0300
2022-04-06T11:54+0300
2022-04-06T12:02+0300
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yunanistan
Yunanistan, 12 Rus diplomattan ülkeyi terk etmelerini istedi
11:54 06.04.2022 (güncellendi: 12:02 06.04.2022) Abone ol
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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, çarşamba günü yaptığı açıklamada, 12 Rus diplomattan ülkeyi terk etmelerini isteyeceğini ve onları 'istenmeyen kişi' ilan edeceğini açıkladı.