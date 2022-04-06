Yunanistan, 12 Rus diplomattan ülkeyi terk etmelerini istedi

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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, çarşamba günü yaptığı açıklamada, 12 Rus diplomattan ülkeyi terk etmelerini isteyeceğini ve onları 'istenmeyen kişi' ilan edeceğini açıkladı.