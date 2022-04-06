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SON DAKİKA| Yunanistan, 12 Rus diplomattan ülkeyi terk etmelerini istedi
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220406/yunanistan-12-rus-diplomattan-ulkeyi-terk-etmelerini-istedi-1055351784.html
Yunanistan, 12 Rus diplomattan ülkeyi terk etmelerini istedi
Yunanistan, 12 Rus diplomattan ülkeyi terk etmelerini istedi
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, çarşamba günü yaptığı açıklamada, 12 Rus diplomattan ülkeyi terk etmelerini isteyeceğini ve onları 'istenmeyen kişi' ilan... 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T11:54+0300
2022-04-06T12:02+0300
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yunanistan

Yunanistan, 12 Rus diplomattan ülkeyi terk etmelerini istedi

11:54 06.04.2022 (güncellendi: 12:02 06.04.2022)
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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, çarşamba günü yaptığı açıklamada, 12 Rus diplomattan ülkeyi terk etmelerini isteyeceğini ve onları 'istenmeyen kişi' ilan edeceğini açıkladı.
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