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https://tr.sputniknews.com/20220406/yunanistanda-ulke-capinda-1-gunluk-grev--1055348248.html
Yunanistan'da ülke çapında 1 günlük grev
Yunanistan'da ülke çapında 1 günlük grev
Yunanistan'da işçiler, artan fiyatlar ve daralan gelirlerin etkisiyle birlikte derinleşen ekonomik krizi gerekçe göstererek ülke çapında bir günlük greve... 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T09:45+0300
2022-04-06T09:51+0300
dünya
yunanistan
grev
işçi
atina
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ukrayna krizi
enerji
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Yunanistan, 2018'de 10 yıllık mali krizden çıktı. Ancak koronavirüs pandemisinin iki yıl sonra küresel seyahati durma noktasına getirmesi, ülke için hayati önem taşıyan turizm endüstrisine büyük zararlar verdi. Şimdi ise Ukrayna operasyonu nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımlarla yükselen enerji fiyatları, işçilerin ceplerine daha fazla zarar verdi.Ülkenin çatı özel sektör sendikası GSEE, "Son 14 yıldır işçiler, herkesin gelirini ve yaşamını etkileyen derin bir krizin yükünü taşıyorlar. Yıllar geçtikçe kriz sürekli derinleşiyor, yükler devam ediyor, haklarımız daralıyor" açıklamasını yaptı. Yunanistan'ın yıllık tüketici enflasyonu, artan enerji, konut ve ulaşım maliyetlerinin etkisiyle Şubat ayında yüzde 7.2 ile 25 yılın zirvesine çıktı. Hükümet, çiftçiler, haneler ve işletmeler için artan enerji ve yakıt maliyetlerinin yükünü hafifletmek amacıyla Eylül ayından bu yana yaklaşık 3.7 milyar euro harcadı.Grev yapan işçiler için ise önlemler yeterince ileri gitmiyor. GSEE, Mart ayında, artan enflasyon nedeniyle brüt asgari ücretin yüzde 13'lük bir artışla 751 euro'ya çıkarılmasını öneriyor.Görev başındaki muhafazakar hükümet, Ocak ayında asgari ücreti yüzde 2 artırarak 663 euro'ya yükseltmiş ve Başbakan Kyriakos Mitsotakis, 1 Mayıs'tan itibaren ikinci, daha büyük bir zam sözü vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220325/yunanistan-fransadan-yeni-firkateyn-ve-savas-ucaklari-satin-aliyor--1055047635.html
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yunanistan, grev, işçi, atina, fiyat, ücret, ukrayna, ukrayna krizi, enerji

Yunanistan'da ülke çapında 1 günlük grev

09:45 06.04.2022 (güncellendi: 09:51 06.04.2022)
© REUTERSYunanistan - Atina - Grev - Durak
Yunanistan - Atina - Grev - Durak - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© REUTERS
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Yunanistan'da işçiler, artan fiyatlar ve daralan gelirlerin etkisiyle birlikte derinleşen ekonomik krizi gerekçe göstererek ülke çapında bir günlük greve başladı. Yaklaşık 2.5 milyon kamu ve özel sektör işçisini temsil eden ülkenin en büyük iki sendikası, genel grevin Atina'nın merkezinde bir protestoyla sonuçlanmasının beklendiğini bildirdi.
Yunanistan, 2018'de 10 yıllık mali krizden çıktı. Ancak koronavirüs pandemisinin iki yıl sonra küresel seyahati durma noktasına getirmesi, ülke için hayati önem taşıyan turizm endüstrisine büyük zararlar verdi.
Şimdi ise Ukrayna operasyonu nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımlarla yükselen enerji fiyatları, işçilerin ceplerine daha fazla zarar verdi.
Ülkenin çatı özel sektör sendikası GSEE, "Son 14 yıldır işçiler, herkesin gelirini ve yaşamını etkileyen derin bir krizin yükünü taşıyorlar. Yıllar geçtikçe kriz sürekli derinleşiyor, yükler devam ediyor, haklarımız daralıyor" açıklamasını yaptı.
Yunanistan'ın yıllık tüketici enflasyonu, artan enerji, konut ve ulaşım maliyetlerinin etkisiyle Şubat ayında yüzde 7.2 ile 25 yılın zirvesine çıktı. Hükümet, çiftçiler, haneler ve işletmeler için artan enerji ve yakıt maliyetlerinin yükünü hafifletmek amacıyla Eylül ayından bu yana yaklaşık 3.7 milyar euro harcadı.
Grev yapan işçiler için ise önlemler yeterince ileri gitmiyor. GSEE, Mart ayında, artan enflasyon nedeniyle brüt asgari ücretin yüzde 13'lük bir artışla 751 euro'ya çıkarılmasını öneriyor.
Görev başındaki muhafazakar hükümet, Ocak ayında asgari ücreti yüzde 2 artırarak 663 euro'ya yükseltmiş ve Başbakan Kyriakos Mitsotakis, 1 Mayıs'tan itibaren ikinci, daha büyük bir zam sözü vermişti.
Yunanistan- Rafale - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
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