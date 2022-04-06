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Zafer Partisi cumhurbaşkanı adayını açıkladı: 'Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz'
Zafer Partisi cumhurbaşkanı adayını açıkladı: 'Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz'
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı göreve... 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T10:46+0300
2022-04-06T10:59+0300
politika
zafer partisi
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konuk olduğu FOX TV'de Çalar Saat programında partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.Ümit Özdağ, "Biz Zafer Partisi olarak bir yumuşak geçişi, Türkiye'nin gerilime girmeden, düzgün, parlamenter sisteme geçiş sürecini yönetebilecek ve halkın her kesiminden oy alabilecek kişinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu gördük. Biz Zafer Partisi olarak Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz" dedi.
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Zafer Partisi cumhurbaşkanı adayını açıkladı: 'Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz'

10:46 06.04.2022 (güncellendi: 10:59 06.04.2022)
© AA / Murat Kaynak Ümit Özdağ
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© AA / Murat Kaynak
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı göreve çağırdıklarını açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konuk olduğu FOX TV'de Çalar Saat programında partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.
Ümit Özdağ, "Biz Zafer Partisi olarak bir yumuşak geçişi, Türkiye'nin gerilime girmeden, düzgün, parlamenter sisteme geçiş sürecini yönetebilecek ve halkın her kesiminden oy alabilecek kişinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu gördük. Biz Zafer Partisi olarak Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz" dedi.
mansur yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2022
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