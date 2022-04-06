https://tr.sputniknews.com/20220406/zafer-partisi-cumhurbaskani-adayini-acikladi-mansur-yavasi-goreve-cagiriyoruz-1055349952.html
Zafer Partisi cumhurbaşkanı adayını açıkladı: 'Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz'
Zafer Partisi cumhurbaşkanı adayını açıkladı: 'Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz'
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı göreve... 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T10:46+0300
2022-04-06T10:46+0300
2022-04-06T10:59+0300
politika
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konuk olduğu FOX TV'de Çalar Saat programında partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.Ümit Özdağ, "Biz Zafer Partisi olarak bir yumuşak geçişi, Türkiye'nin gerilime girmeden, düzgün, parlamenter sisteme geçiş sürecini yönetebilecek ve halkın her kesiminden oy alabilecek kişinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu gördük. Biz Zafer Partisi olarak Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220312/mansur-yavas-kuresel-iklim-krizi-cevremizi-ve-yasam-alanlarimizi-tehdit-ediyor-1054669532.html
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zafer partisi
Zafer Partisi cumhurbaşkanı adayını açıkladı: 'Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz'
10:46 06.04.2022 (güncellendi: 10:59 06.04.2022) Abone ol
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı göreve çağırdıklarını açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konuk olduğu FOX TV'de Çalar Saat programında partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.
Ümit Özdağ, "Biz Zafer Partisi olarak bir yumuşak geçişi, Türkiye'nin gerilime girmeden, düzgün, parlamenter sisteme geçiş sürecini yönetebilecek ve halkın her kesiminden oy alabilecek kişinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu gördük. Biz Zafer Partisi olarak Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz" dedi.