https://tr.sputniknews.com/20220406/zaharova-rusyanin-buca-vakasinda-masum-olduguna-dair-yeteri-kadar-kanit-var-1055362490.html

Zaharova: Rusya'nın Buça vakasında masum olduğuna dair yeteri kadar kanıt var

Zaharova: Rusya'nın Buça vakasında masum olduğuna dair yeteri kadar kanıt var

Kiev Bölgesi'nin Buça kentindeki görüntüleri Ukrayna hükümeti tarafından işlenen yeni bir suç olarak niteleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova... 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T16:26+0300

2022-04-06T16:26+0300

2022-04-06T17:10+0300

mariya zaharova

buça

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça'da çekildiği belirtilen görüntülerle ilgili açıklamada bulundu.Zaharova, yaptığı açıklamada, görüntüleri Kiev tarafından işlenen yeni bir suç olarak nitelendirerek, Moskova'nın masum olduğuna dair yeteri kadar kanıt bulunduğunu ifade etti.3 Nisan'da dünyanın bu kez Buça'da Ukrayna hükümetinin yeni suçuna tanıklık ettiğini belirten Zaharova, orada sivillerin Rus askerler tarafından öldürüldüğünün iddia edildiği suç niteliğindeki bir mizansen hazırlandığının altını çizdi.'Rus tarafının masum olduğuna yetecek kadar kanıt sunuldu'Rusya'ya Buça vakası hakkında yöneltilen suçlamaları reddeden sözcü, "Rus tarafının masum olduğuna, konunun bu açıdan kapatılmasına, ancak Kiev rejiminin, buna katkı sağlayanların veya birilerinin emriyle tüm bunları yapanların doğrudan suçlu olduğu konusunun açık kalmasına yetecek kadar kanıt sunuldu" dedi.Başta ABD basını olmak üzere Batı basınını Buça'daki suçun eş katılımcıları olarak niteleyen Zaharova, Batılı siyasetçilerin ve medya kuruluşlarının görüntülerin doğruluğunu teyit etmeden, hep bir ağızdan bunun Rusya'nın suçu olduğunu öne sürdüklerine dikkat çekti. Sözcü, Batılı siyasetçilerin Kiev rejiminin işlediği bu suça destek verdikleri için kişisel sorumluluk taşıdıklarını kaydetti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Buça vakasının bir dizi Batılı ülkeden Rus diplomatların sınır dışı edilmesi de dahil önceden hazırlanan yaptırım paketlerine meşruiyet kazandırmak ve Rusya-Ukrayna müzakere sürecini durdurmak, en azından zorlaştırmak amacıyla kurgulandığı belirtti.'Srebrenitsa ile Suriye'nin Halep ve Duma kentlerinde de aynı şeyler yaşandı'Washington, Londra ve Brüksel'in Buça vakasına benzer provokasyonları finanse ettiğini söyleyen Zaharova, Srebrenitsa ile Suriye'nin Halep ve Duma kentlerinde de aynı şeylerin yaşandığını anımsattı.Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde bu vaka hakkında yapılan tartışmaların Batılı ülkelerin kendi medya kuruluşlarının servis ettiği, Buça'dan gelen görüntülerdeki aleni tutarsızlıkları irdelemekten kaçındığını ortaya koyduğunu kaydeden Zaharova, "Aslında bu görüntülerde yer alan hiçbir şeyi tartışmayı planlamıyorlardı, kendi suçlamalarını yönelttiler ve konuyu kapatmak istediler" diye konuştu.Ukrayna'da Rus askerlere karşı işlenen savaş suçlarına da değinen Zaharova, bu tür suçlarda dahli olan herkesin yakalanacağını ve adalete teslim edileceğini, 'ödüllerini' alacağını vurguladı.

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mariya zaharova, buça, rusya, ukrayna