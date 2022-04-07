https://tr.sputniknews.com/20220407/abd-disisleri-mustesarindan-ersin-tatar-aciklamasi-yanlislikla-cumhurbaskani-dedim-1055397378.html

ABD Dışişleri Müsteşarı'ndan Ersin Tatar açıklaması: Yanlışlıkla cumhurbaşkanı dedim

ABD Dışişleri Müsteşarı'ndan Ersin Tatar açıklaması: Yanlışlıkla cumhurbaşkanı dedim

ABD'li üst düzey yetkili Victoria Nuland, ülkesinin resmi olarak tanımadığı Kuzey Kıbrıs'ın lideri Ersin Tatar için ‘cumhurbaşkanı’ ifadesini kullandı. Nuland... 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T22:06+0300

2022-04-07T22:06+0300

2022-04-07T22:06+0300

dünya

ersin tatar

kuzey kıbrıs

abd

victoria nuland

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ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar için ‘cumhurbaşkanı’ ifadesini kullandı.Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis ile görüşmesinin ardından basın açıklaması yapan Nuland, “Şimdi kuzeye gideceğim ve Cumhurbaşkanı Tatar ile biraz vakit geçireceğim” diye konuştu.Nuland, konuşmasının devamında, "Sanırım bir hataydı. Nasıl diyorum kendisine? Sayın Tatar. Evet, özür dilerim. Kıbrıs'a gelmeyeli uzun zaman oldu. Biz kendisinden Sayın Tatar diye bahsediyoruz" dedi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), sadece Türkiye tarafından tanınıyor; diğer ülkeler ve Birleşmiş Milletler tarafından ise resmi olarak tanınmıyor.

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ersin tatar, kuzey kıbrıs, abd, victoria nuland