https://tr.sputniknews.com/20220407/abd-disisleri-mustesarindan-ersin-tatar-aciklamasi-yanlislikla-cumhurbaskani-dedim-1055397378.html
ABD Dışişleri Müsteşarı'ndan Ersin Tatar açıklaması: Yanlışlıkla cumhurbaşkanı dedim
ABD Dışişleri Müsteşarı'ndan Ersin Tatar açıklaması: Yanlışlıkla cumhurbaşkanı dedim
ABD'li üst düzey yetkili Victoria Nuland, ülkesinin resmi olarak tanımadığı Kuzey Kıbrıs'ın lideri Ersin Tatar için ‘cumhurbaşkanı’ ifadesini kullandı. Nuland... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T22:06+0300
2022-04-07T22:06+0300
2022-04-07T22:06+0300
dünya
ersin tatar
kuzey kıbrıs
abd
victoria nuland
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1049445411_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_109ab52d8d56a824bbc941bdeb0be812.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar için ‘cumhurbaşkanı’ ifadesini kullandı.Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis ile görüşmesinin ardından basın açıklaması yapan Nuland, “Şimdi kuzeye gideceğim ve Cumhurbaşkanı Tatar ile biraz vakit geçireceğim” diye konuştu.Nuland, konuşmasının devamında, "Sanırım bir hataydı. Nasıl diyorum kendisine? Sayın Tatar. Evet, özür dilerim. Kıbrıs'a gelmeyeli uzun zaman oldu. Biz kendisinden Sayın Tatar diye bahsediyoruz" dedi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), sadece Türkiye tarafından tanınıyor; diğer ülkeler ve Birleşmiş Milletler tarafından ise resmi olarak tanınmıyor.
kuzey kıbrıs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1049445411_299:0:1199:675_1920x0_80_0_0_e6c1470d1a15a8f76d1c73fdab126197.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ersin tatar, kuzey kıbrıs, abd, victoria nuland
ABD Dışişleri Müsteşarı'ndan Ersin Tatar açıklaması: Yanlışlıkla cumhurbaşkanı dedim
Abone ol
ABD'li üst düzey yetkili Victoria Nuland, ülkesinin resmi olarak tanımadığı Kuzey Kıbrıs'ın lideri Ersin Tatar için ‘cumhurbaşkanı’ ifadesini kullandı. Nuland, sonrasında, bu ifadeyi yanlışlıkla kullandığını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar için ‘cumhurbaşkanı’ ifadesini kullandı.
Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis ile görüşmesinin ardından basın açıklaması yapan Nuland, “Şimdi kuzeye gideceğim ve Cumhurbaşkanı Tatar ile biraz vakit geçireceğim” diye konuştu.
Nuland, konuşmasının devamında, "Sanırım bir hataydı. Nasıl diyorum kendisine? Sayın Tatar. Evet, özür dilerim. Kıbrıs'a gelmeyeli uzun zaman oldu. Biz kendisinden Sayın Tatar diye bahsediyoruz" dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), sadece Türkiye tarafından tanınıyor; diğer ülkeler ve Birleşmiş Milletler tarafından ise resmi olarak tanınmıyor.