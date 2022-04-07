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ABD Dışişleri Müsteşarı'ndan Ersin Tatar açıklaması: Yanlışlıkla cumhurbaşkanı dedim
ABD Dışişleri Müsteşarı'ndan Ersin Tatar açıklaması: Yanlışlıkla cumhurbaşkanı dedim
ABD'li üst düzey yetkili Victoria Nuland, ülkesinin resmi olarak tanımadığı Kuzey Kıbrıs'ın lideri Ersin Tatar için ‘cumhurbaşkanı’ ifadesini kullandı. Nuland... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T22:06+0300
2022-04-07T22:06+0300
dünya
ersin tatar
kuzey kıbrıs
abd
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ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar için ‘cumhurbaşkanı’ ifadesini kullandı.Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis ile görüşmesinin ardından basın açıklaması yapan Nuland, “Şimdi kuzeye gideceğim ve Cumhurbaşkanı Tatar ile biraz vakit geçireceğim” diye konuştu.Nuland, konuşmasının devamında, "Sanırım bir hataydı. Nasıl diyorum kendisine? Sayın Tatar. Evet, özür dilerim. Kıbrıs'a gelmeyeli uzun zaman oldu. Biz kendisinden Sayın Tatar diye bahsediyoruz" dedi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), sadece Türkiye tarafından tanınıyor; diğer ülkeler ve Birleşmiş Milletler tarafından ise resmi olarak tanınmıyor.
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ABD Dışişleri Müsteşarı'ndan Ersin Tatar açıklaması: Yanlışlıkla cumhurbaşkanı dedim

22:06 07.04.2022
© AAKuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© AA
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ABD'li üst düzey yetkili Victoria Nuland, ülkesinin resmi olarak tanımadığı Kuzey Kıbrıs'ın lideri Ersin Tatar için ‘cumhurbaşkanı’ ifadesini kullandı. Nuland, sonrasında, bu ifadeyi yanlışlıkla kullandığını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar için ‘cumhurbaşkanı’ ifadesini kullandı.
Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis ile görüşmesinin ardından basın açıklaması yapan Nuland, “Şimdi kuzeye gideceğim ve Cumhurbaşkanı Tatar ile biraz vakit geçireceğim” diye konuştu.

Nuland, konuşmasının devamında, "Sanırım bir hataydı. Nasıl diyorum kendisine? Sayın Tatar. Evet, özür dilerim. Kıbrıs'a gelmeyeli uzun zaman oldu. Biz kendisinden Sayın Tatar diye bahsediyoruz" dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), sadece Türkiye tarafından tanınıyor; diğer ülkeler ve Birleşmiş Milletler tarafından ise resmi olarak tanınmıyor.
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