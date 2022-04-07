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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yargı bağımsız ve tarafsızdır
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yargı bağımsız ve tarafsızdır
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ ile mücadelede sesini çıkarmayanların daha sonra gür bir şekilde sesini çıkardığını ve Türk yargısının en büyük mücadeleyi... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T21:31+0300
2022-04-07T21:31+0300
politika
türkiye
adalet bakanı
bekir bozdağ
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Bakan Bozdağ, Yargıda Birlik Derneği’nin iftar programına katıldı. Programda konuşan Bozdağ, FETÖ ile mücadelede sesini çıkarmayanların daha sonra gür bir şekilde sesini çıkardığını ve bu konuda Türk yargısının en büyük mücadeleyi verdiğini vurguladı. Türkiye’de FETÖ’nün belini kıran ilk adımın 12 Ekim 2014’de HSK seçiminde yargıda birliğin çıkardığı adayların kazanmış olması olduğunu belirten Bozdağ, “Türkiye’nin hukukun üstünlüğü ve demokrasi mücadelesinde yargının tarihini incelediğiniz zaman yargı ilk defa güçlü bir biçimde bütün güç odaklarına karşı meydan okuyan, hukuk, adalet, demokrasi, milli irade diyen onurlu bir davranışı ortaya koydu. Bir yandan FETÖ’yle 15 Temmuz öncesi cesur mücadeleyi yargı verdi. Yargıda Birlik Derneği'nin mensupları verdi. Türkiye’de FETÖ’nün belini kıran ilk adım nedir diye sorarsanız, şahsi görüşüm 12 Ekim 2014’deki HSK seçimini yargıda birliğin çıkardığı adayların kazanmış olması. 12 Ekim bu açıdan Türk milletinin ve devletinin bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü, demokrasimizin mevcudiyeti ve geleceği bakımından tarihi bir dönüm noktasıdır. Acaba o gün seçim kaybedilmiş olsaydı Türkiye’de neler olur, neler yaşanırdı” ifadelerini kullandı.15 Temmuz’da Türkiye’nin tarihinin yeniden şekillendiğini ifade eden Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:
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türkiye, adalet bakanı, bekir bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yargı bağımsız ve tarafsızdır

21:31 07.04.2022
© AAAdalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumundaki iftar programında infaz koruma memurlarıyla bir araya geldi. Bakan Bozdağ, İftar öncesinde bir konuşma yaptı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumundaki iftar programında infaz koruma memurlarıyla bir araya geldi. Bakan Bozdağ, İftar öncesinde bir konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© AA
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ ile mücadelede sesini çıkarmayanların daha sonra gür bir şekilde sesini çıkardığını ve Türk yargısının en büyük mücadeleyi verdiğini söyledi. Bozdağ, "Hep söylüyorum yargı bağımsızdır ve tarafsızdır. Ama Türk yargısının bağımsızlığı, FETÖ’nün yargıya sızması ve işgaliyle ortadan kalkma noktasına gelmişti" dedi.
Bakan Bozdağ, Yargıda Birlik Derneği’nin iftar programına katıldı. Programda konuşan Bozdağ, FETÖ ile mücadelede sesini çıkarmayanların daha sonra gür bir şekilde sesini çıkardığını ve bu konuda Türk yargısının en büyük mücadeleyi verdiğini vurguladı. Türkiye’de FETÖ’nün belini kıran ilk adımın 12 Ekim 2014’de HSK seçiminde yargıda birliğin çıkardığı adayların kazanmış olması olduğunu belirten Bozdağ, “Türkiye’nin hukukun üstünlüğü ve demokrasi mücadelesinde yargının tarihini incelediğiniz zaman yargı ilk defa güçlü bir biçimde bütün güç odaklarına karşı meydan okuyan, hukuk, adalet, demokrasi, milli irade diyen onurlu bir davranışı ortaya koydu. Bir yandan FETÖ’yle 15 Temmuz öncesi cesur mücadeleyi yargı verdi. Yargıda Birlik Derneği'nin mensupları verdi. Türkiye’de FETÖ’nün belini kıran ilk adım nedir diye sorarsanız, şahsi görüşüm 12 Ekim 2014’deki HSK seçimini yargıda birliğin çıkardığı adayların kazanmış olması. 12 Ekim bu açıdan Türk milletinin ve devletinin bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü, demokrasimizin mevcudiyeti ve geleceği bakımından tarihi bir dönüm noktasıdır. Acaba o gün seçim kaybedilmiş olsaydı Türkiye’de neler olur, neler yaşanırdı” ifadelerini kullandı.
15 Temmuz’da Türkiye’nin tarihinin yeniden şekillendiğini ifade eden Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hep söylüyorum yargı bağımsızdır, yargı tarafsızdır. Ama Türk yargısının bağımsızlığı ve tarafsızlığının FETÖ’nün yargıya sızması ve yargıdaki işgaliyle ortadan kalkma noktasına geldiğini de hep beraber gördük. Esasında yargıda birlik ortaya koyduğu misyonla yargıyı işgal eden o ihanet şebekelerinin işgaline son vererek yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını yeniden tesis ve tahkim konusunda önemli bir vazifeyi de ifa etmiştir. 15 Temmuz'u hep beraber yaşadık. O gün Türkiye’de tarih yeniden şekillendi. 251 şehidimiz, 2 bin 193 gazimiz var ve Meclisimiz bombalandı. Savaşta dahi TBMM bombalanmamışken bu ihanet şebekesi milletin kalbini Meclisi bombalamaya cüret ediyor. Böylesi bir ortamda yargı o gün dimdik ayaktaydı. Ankara’sı, İstanbul’u, İzmir’i, Diyarbakır’ı, 81 il ve ilçemizde adli olan her yerde arkadaşlarımız o gece sabaha kadar nöbet tuttular ve tavır koydular.”

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