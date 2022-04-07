https://tr.sputniknews.com/20220407/adalet-bakani-bekir-bozdag-yargi-bagimsizdir-ve-tarafsizdir-1055396745.html

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yargı bağımsız ve tarafsızdır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yargı bağımsız ve tarafsızdır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ ile mücadelede sesini çıkarmayanların daha sonra gür bir şekilde sesini çıkardığını ve Türk yargısının en büyük mücadeleyi... 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T21:31+0300

2022-04-07T21:31+0300

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politika

türkiye

adalet bakanı

bekir bozdağ

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Bakan Bozdağ, Yargıda Birlik Derneği’nin iftar programına katıldı. Programda konuşan Bozdağ, FETÖ ile mücadelede sesini çıkarmayanların daha sonra gür bir şekilde sesini çıkardığını ve bu konuda Türk yargısının en büyük mücadeleyi verdiğini vurguladı. Türkiye’de FETÖ’nün belini kıran ilk adımın 12 Ekim 2014’de HSK seçiminde yargıda birliğin çıkardığı adayların kazanmış olması olduğunu belirten Bozdağ, “Türkiye’nin hukukun üstünlüğü ve demokrasi mücadelesinde yargının tarihini incelediğiniz zaman yargı ilk defa güçlü bir biçimde bütün güç odaklarına karşı meydan okuyan, hukuk, adalet, demokrasi, milli irade diyen onurlu bir davranışı ortaya koydu. Bir yandan FETÖ’yle 15 Temmuz öncesi cesur mücadeleyi yargı verdi. Yargıda Birlik Derneği'nin mensupları verdi. Türkiye’de FETÖ’nün belini kıran ilk adım nedir diye sorarsanız, şahsi görüşüm 12 Ekim 2014’deki HSK seçimini yargıda birliğin çıkardığı adayların kazanmış olması. 12 Ekim bu açıdan Türk milletinin ve devletinin bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü, demokrasimizin mevcudiyeti ve geleceği bakımından tarihi bir dönüm noktasıdır. Acaba o gün seçim kaybedilmiş olsaydı Türkiye’de neler olur, neler yaşanırdı” ifadelerini kullandı.15 Temmuz’da Türkiye’nin tarihinin yeniden şekillendiğini ifade eden Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

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türkiye, adalet bakanı, bekir bozdağ