https://tr.sputniknews.com/20220407/adanada-devriye-gezen-bekciler-bomba-duzenegi-olan-kisinin-uzerine-atladi-1055372582.html

Adana'da devriye gezen bekçiler bomba düzeneği olan kişinin üzerine atlayarak, etkisiz hale getirdi

Adana'da devriye gezen bekçiler bomba düzeneği olan kişinin üzerine atlayarak, etkisiz hale getirdi

Adana’da devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri bir kişinin üzerinde bomba düzeneği görünce şüphelinin üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi. Bölgeye gelen... 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T00:38+0300

2022-04-07T00:38+0300

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adana

türkiye

bomba imha

bomba

bekçi

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Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi’nde devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, Ö.B isimli bir kişinin üzerinde bomba düzeneği olduğunu fark etti. Bunun üzerine bekçiler şüphelinin üzerine atlayarak yakaladı. Bekçiler yakaladıkları Ö.B’ye ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre bekçilerin telsiz anonsunun ardından bölgeye, terör, bomba imha, özel harekat ve çok sayıda asayiş ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen asayiş ekipleri araç megafonlarından anons yaparak bölgedeki vatandaşları uzaklaştırdı. Özel Harekat Timleri ise olası bir saldırıya karşılık çevrede uzun namlulu silahlarıyla yoğun güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanları şüpheli Ö.B’in üzerinde bulunan bomba düzeneğini incelediğinde patlayıcı madde olmadığını belirledi. Terör ekiplerince gözaltına alınan Ö.B emniyete götürüldü. Olayla ilgili detaylı şekilde soruşturma devam ediyor.

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adana, bomba imha, bomba, bekçi