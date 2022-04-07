https://tr.sputniknews.com/20220407/adanada-devriye-gezen-bekciler-bomba-duzenegi-olan-kisinin-uzerine-atladi-1055372582.html
Adana'da devriye gezen bekçiler bomba düzeneği olan kişinin üzerine atlayarak, etkisiz hale getirdi
Adana'da devriye gezen bekçiler bomba düzeneği olan kişinin üzerine atlayarak, etkisiz hale getirdi
Adana’da devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri bir kişinin üzerinde bomba düzeneği görünce şüphelinin üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi. Bölgeye gelen... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T00:38+0300
2022-04-07T00:38+0300
2022-04-07T00:39+0300
adana
türkiye
bomba imha
bomba
bekçi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/07/1055372656_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7a4b53ed0fc04f0c0259366d66a05531.jpg
Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi’nde devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, Ö.B isimli bir kişinin üzerinde bomba düzeneği olduğunu fark etti. Bunun üzerine bekçiler şüphelinin üzerine atlayarak yakaladı. Bekçiler yakaladıkları Ö.B’ye ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre bekçilerin telsiz anonsunun ardından bölgeye, terör, bomba imha, özel harekat ve çok sayıda asayiş ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen asayiş ekipleri araç megafonlarından anons yaparak bölgedeki vatandaşları uzaklaştırdı. Özel Harekat Timleri ise olası bir saldırıya karşılık çevrede uzun namlulu silahlarıyla yoğun güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanları şüpheli Ö.B’in üzerinde bulunan bomba düzeneğini incelediğinde patlayıcı madde olmadığını belirledi. Terör ekiplerince gözaltına alınan Ö.B emniyete götürüldü. Olayla ilgili detaylı şekilde soruşturma devam ediyor.
adana
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/07/1055372656_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_17fd99419e43c177147f1b71f884d867.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
adana, bomba imha, bomba, bekçi
Adana'da devriye gezen bekçiler bomba düzeneği olan kişinin üzerine atlayarak, etkisiz hale getirdi
00:38 07.04.2022 (güncellendi: 00:39 07.04.2022) Abone ol
Adana’da devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri bir kişinin üzerinde bomba düzeneği görünce şüphelinin üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi. Bölgeye gelen bomba imha uzmanları şüphelinin üzerindekinin bomba düzeneği olduğunu belirlerken düzenekte patlayıcı olmadığını tespit etti. Şüpheli terör ekiplerince gözaltına alındı.
Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi’nde devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, Ö.B isimli bir kişinin üzerinde bomba düzeneği olduğunu fark etti. Bunun üzerine bekçiler şüphelinin üzerine atlayarak yakaladı. Bekçiler yakaladıkları Ö.B’ye ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre bekçilerin telsiz anonsunun ardından bölgeye, terör, bomba imha, özel harekat ve çok sayıda asayiş ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen asayiş ekipleri araç megafonlarından anons yaparak bölgedeki vatandaşları uzaklaştırdı.
Özel Harekat Timleri ise olası bir saldırıya karşılık çevrede uzun namlulu silahlarıyla yoğun güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanları şüpheli Ö.B’in üzerinde bulunan bomba düzeneğini incelediğinde patlayıcı madde olmadığını belirledi.
Terör ekiplerince gözaltına alınan Ö.B emniyete götürüldü. Olayla ilgili detaylı şekilde soruşturma devam ediyor.