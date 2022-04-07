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Ali Koç: Mesut Özil'e af yok
Ali Koç: Mesut Özil'e af yok
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, iftar yemeğinde kongre üyelerinin sorularını yanıtladı. Kulüple ilgili gelişmeleri değerlendiren Başkan Koç öz eleştiri de yaptı. 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T15:29+0300
2022-04-07T15:29+0300
spor
ali koç
mesut özil
fenerbahçe
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kuruçeşme’de kongre üyeleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.Üyelerin sorularını yanıtlayan Başkan Koç, Mesut Özil, Ozan Tufan ve Aykut Kocaman ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Ali Koç, Galatasaray derbisi öncesi Mesut Özil'in affedilmesine dair soruya şu yanıtı verdi:"Henüz kendisiyle konuşmadım. Ancak şu anda böyle bir planımız yok. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Aslolan Fenerbahçedir."Sarı lacivertli kulübün başkanı Koç, kadro dışı kalan Ozan Tufan hakkında da değerlendirmede bulundu. Koç, "Watford'un sahibi, Ozan Tufan oynamayınca kilo alıyor; oynasın kilo almasın' dedi. Biz de oynatıp değerlendirmek istedik. Fakat, İngiltere'ye gidip kötü dönen bir tek onu gördüm." diye konuştu.Genç oyuncuların kulübün geleceği olduğunu vurgulayan Fenerbahçe Başkanı, "Onları en kısa zamanda takıma monte edeceğiz" dedi.'Aykut Hoca konusunda hata yaptık'Başkan Koç, Aykut Kocaman konusunda özeleştiride bulunarak şöyle konuştu:"Göreve geldiğimizde Aykut Hoca ve ekibiyle devam edecektik. Büyük hata yaptık."Finansal Fair Play'de yeni bir sistem geleceğini söyleyen Ali Koç, "Bizim durumumuz çok kötü değil ancak çok da iyi değil" vurgusu yaptı.Transfer konusuna da değinen Fenerbahçe Başkanı, "Mevcut gelirlerle transfer bütçeleri çok zor. Kimsenin parayı çevirecek gücü kalmadı. Hiçbir kulüp oyuncu alamaz." şeklinde konuştu.
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ali koç, mesut özil, fenerbahçe

Ali Koç: Mesut Özil'e af yok

15:29 07.04.2022
© AAAli Koç - yeni sezon formaları
Ali Koç - yeni sezon formaları - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© AA
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, iftar yemeğinde kongre üyelerinin sorularını yanıtladı. Kulüple ilgili gelişmeleri değerlendiren Başkan Koç öz eleştiri de yaptı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kuruçeşme’de kongre üyeleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.
Üyelerin sorularını yanıtlayan Başkan Koç, Mesut Özil, Ozan Tufan ve Aykut Kocaman ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Ali Koç, Galatasaray derbisi öncesi Mesut Özil'in affedilmesine dair soruya şu yanıtı verdi:
"Henüz kendisiyle konuşmadım. Ancak şu anda böyle bir planımız yok. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Aslolan Fenerbahçedir."
Sarı lacivertli kulübün başkanı Koç, kadro dışı kalan Ozan Tufan hakkında da değerlendirmede bulundu. Koç, "Watford'un sahibi, Ozan Tufan oynamayınca kilo alıyor; oynasın kilo almasın' dedi. Biz de oynatıp değerlendirmek istedik. Fakat, İngiltere'ye gidip kötü dönen bir tek onu gördüm." diye konuştu.
Genç oyuncuların kulübün geleceği olduğunu vurgulayan Fenerbahçe Başkanı, "Onları en kısa zamanda takıma monte edeceğiz" dedi.

'Aykut Hoca konusunda hata yaptık'

Başkan Koç, Aykut Kocaman konusunda özeleştiride bulunarak şöyle konuştu:
"Göreve geldiğimizde Aykut Hoca ve ekibiyle devam edecektik. Büyük hata yaptık."
Finansal Fair Play'de yeni bir sistem geleceğini söyleyen Ali Koç, "Bizim durumumuz çok kötü değil ancak çok da iyi değil" vurgusu yaptı.
Transfer konusuna da değinen Fenerbahçe Başkanı, "Mevcut gelirlerle transfer bütçeleri çok zor. Kimsenin parayı çevirecek gücü kalmadı. Hiçbir kulüp oyuncu alamaz." şeklinde konuştu.
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